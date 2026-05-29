Los números del ciclo de Claudio Ubeda en Boca y las derrotas en los partidos decisivos

Boca volvió a perder un partido decisivo en la Bombonera, esta vez ante Universidad Católica por 1-0 que lo dejó afuera de la Copa Libertadores en fase de grupos, lo que significa el retroceso a la Copa Sudamericana. El entrenador Claudio Ubeda vuelve a estar en el foco de las críticas, con un contrato que vence en poco más de un mes.

“No creo que sea un momento para hablar de esto”, declaró el DT tras el encuentro en rueda de prensa, al ser consultado por su continuidad. De la cancha se fue silbado, al igual que el equipo, y recibiendo muchos insultos de los plateístas al bajar por el túnel. Su contrato vence el 30 de junio, y la primera impresión es que no hay factores que ayuden a su renovación.

Mucho enojo de los hinchas de Boca con Ubeda tras la ELIMINACIÓN del equipo en la CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/A2TsvdoNGx — SportsCenter (@SC_ESPN) May 29, 2026

Desde que asumió tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, en octubre de 2025, Ubeda dirigió 32 partidos oficiales al frente de Boca. Su balance es de 17 victorias, siete empates y ocho derrotas, con 45 goles a favor y 22 en contra. Entre los pocos puntos destacados aparecen los triunfos frente a River en los dos Superclásicos que disputó, una racha de 14 encuentros sin derrotas, y algunos pasajes de buen funcionamiento que le permitieron sostenerse en el cargo pese a los cuestionamientos.

"TENEMOS QUE REUNIRNOS, HABLAR Y TOMAR UNA DECISIÓN"



😱 Ubeda sobre su futuro en Boca pic.twitter.com/TeTm8mzXsg — SportsCenter (@SC_ESPN) May 29, 2026

Sin embargo, los números también muestran una tendencia que terminó erosionando su ciclo: las caídas en los partidos de mayor trascendencia. Boca fue eliminado por Racing en las semifinales del Clausura 2025, cayó ante Huracán en los octavos de final del Apertura 2026 y ahora quedó afuera de la Libertadores en la fase de grupos ante un Universidad Católica, todos en la Bombonera. En el plano internacional también sufrió derrotas clave ante Cruzeiro y Barcelona de Ecuador que comprometieron la clasificación hasta este punto.

La derrota de este jueves también marcó otro dato inédito: fue la primera vez que perdió como local ante un equipo chileno por competiciones internacionales.

La reacción de Ubeda tras otro papelón de Boca Gustavo Garello - AP

La eliminación de Libertadores y la caída a Sudamericana, donde enfrentará en 16avos a otro equipo chileno, O’Higgins, profundizó además una estadística preocupante. Boca acumula cinco eliminaciones en apenas 15 meses: frente a Alianza Lima, Independiente, Racing, Huracán y ahora el conjunto chileno.

A eso se suma otro dato histórico: el club no quedaba eliminado en una fase de grupos de la Copa Libertadores desde hacía 32 años, desde la temporada 1994. En ese período hubo ediciones en las que no participó y otras en las que quedó afuera en repechajes, pero nunca había sido eliminado en esta instancia.

“Un entrenador depende de los resultados”, afirmó el DT en conferencia. Y acumula cuatro sin ganar, con tres derrotas y un empate, tres en la Bombonera, que dejó de ser un templo para Boca.

Con este nuevo papelón, el futuro de Ubeda quedó envuelto en incertidumbre. Aunque evitó hablar de su continuidad tras el partido, el golpe sufrido en la Bombonera volvió a poner en discusión un ciclo que alternó buenos resultados con derrotas que terminaron marcando su gestión. “Tenemos que reunirnos, hablar y tomar una decisión”, afirmó, en una posible reunión con el presidente Juan Román Riquelme en las próximas horas.