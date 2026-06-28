Argentina venció 3-1 a Jordania, por el Mundial 2026

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Se midieron en un duelo donde Argentina se impuso con autoridad en la jornada 3 del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber
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En un encuentro disputado el 27 de junio de 2026 a las 23.00 en el Dallas Stadium, Argentina logró una victoria sólida frente a Jordania por 3-1. El arbitraje estuvo a cargo de István Kovács. El marcador se abrió a los 19 minutos con un tanto de Giovani Lo Celso, mientras que Lautaro Martínez amplió la ventaja a los 31 minutos mediante un gol de penal. Ya en la segunda mitad, a los 80 minutos, Lionel Messi sentenció el resultado definitivo para el conjunto argentino.
El trámite del encuentro y la respuesta jordana
Jordania, que dispuso una formación 3421, intentó reaccionar en el complemento y logró descontar a los 55 minutos gracias a un gol de Mousa Mohammad Mousa Suleiman Al Tamari, tras una asistencia de Ehsan Manel Farhan Haddad. Por su parte, Argentina planteó un esquema 442 y gestionó el recambio con el ingreso de figuras como Lionel Messi y Thiago Almada a los 60 minutos, lo cual le permitió recuperar el control del partido ante las aproximaciones jordanas.
Análisis estadístico y disciplina
El dominio de Argentina se reflejó en las estadísticas finales, alcanzando un 73,3% de posesión frente al 26,7% de Jordania. En el apartado ofensivo, los argentinos concretaron 12 tiros totales con 4 al arco, mientras que el conjunto jordano registró 5 disparos y apenas 1 al arco. En cuanto a las pelotas paradas, Argentina ejecutó 6 tiros de esquina contra 2 de su rival.
Notas complementarias y tarjetas
La disciplina también jugó su rol en el trámite del juego, especialmente para Jordania, que sufrió tres amonestaciones: Mohannad Mahmoud Saleh Abu Taha a los 16 minutos, Yazan Mousa Mahmoud Al Arab a los 63 minutos y Mohammad Faisal Yousef Abu Zraiq a los 94 minutos. El partido cerró un capítulo clave en la fase de grupos del certamen, donde la jerarquía de Argentina terminó prevaleciendo ante un equipo jordano que se vio superado tanto en el control de la pelota como en la contundencia dentro de las áreas.
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