Argentina vs. Australia, por los octavos: día, hora, TV y streaming del partido del Mundial 2022

La selección argentina respiró aliviada después de la resonante victoria por 2 a 0 ante Polonia este miércoles, en el cierre del grupo C del Mundial Qatar 2022, lo que le permitió ser primera de su zona y avanzar a octavos de final para ir en busca del segundo del grupo D, Australia. La posición final en la instancia de grupos le guiñó el ojo a la albiceleste, que jugó de violeta con la camiseta alternativa y plasmó en el campo su mejor producción futbolística en lo que va de la Copa del Mundo. De hecho, esto mismo le permitió evitar a Francia, que ganó su zona (y espera por Polonia, justamente). Los galos son los campeones vigentes y uno de los rivales a los que la mayoría pretende evitar. Al menos, hasta más adelante.

Así, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni y comandado en el campo de juego por Lionel Messi, se verá las caras con Australia este sábado desde las 16 en el marco de los citados octavos de final, con trasmisión en vivo por TV y streaming: hay opciones variadas para que todo el mundo futbolero pueda seguir a la selección nacional. Por lo pronto, las tres señales de televisión que tienen derechos en la Argentina, serán probablemente las grandes solicitadas: TV Pública, DeporTV, TyC Sports y DSports.

El arquero polaco Wojciech Szczesny le contuvo un penal a Leo Messi en el primer tiempo Jorge Saenz - AP

El equipo nacional reencendió las luces de la ilusión en la gente, con esta victoria ante Polonia, a priori, con más lauros en los papeles que en la cancha. Porque más allá de tener al capitán y emblema Robert Lewandowski, quien no gravitó, tampoco inquietó con los demás futbolistas. Por el contrario, propuso un plan austero sin mayores ambiciones. Quizás, jugando con la especulación de que un empate le alcanzaba para pasar. Incluso, pese a caer, lo hizo, por tener un gol más que México, que venció a Arabia Saudita y terminó tercero. Los saudíes, que provocaron el primer gran cimbronazo del Mundial venciendo a la Argentina en el debut, fueron colistas.

La selección albiceleste necesitaba un triunfo así, que le alimente la confianza y le muestre, a través de esas formas, que no perdió la memoria del buen juego colectivo que la llevó, entre tanto, a consagrarse en la Copa América 2021, en la Finalíssima 2022 y a hilvanar 36 partidos invictos. Y, por otro lado, a saber que tiene argumentos futbolísticos como para sacar adelante encuentros en los que no brille Lionel Messi, como este miércoles, partido en el que ‘La Pulga’ falló un penal y no tuvo su mejor noche qatarí. El aire fresco que le imprime la nueva camada generacional es un pie de apoyo clave para las aspiraciones del conjunto nacional. Si bien, tras ese tropezón inicial ante el equipo árabe llegó la victoria ante México (2 a ), las formas del triunfo de este miércoles, son el gran punto a destacar.

Julián Álvarez marcó el segundo contra Polonia y es parte de la nueva camada generacional Clive Brunskill - Getty Images Europe

Australia, que estará enfrente en la próxima estación, aparece como un rival que en cierta manera “abre el cuadro”. Esta expresión, bastante propia del deporte, indica que se van acomodando en el camino oponentes más “accesibles” (valga la aclaración, Arabia Saudita también iba a serlo) que allanen el andar, por encima de una potencia indeseada para este tipo de instancias. Los oceánicos dieron la sorpresa en el grupo D, eliminaron a una de las selecciones favoritas a pasar, Dinamarca, y acompañaron a Francia como escoltas hacia este lado de la llave al que llegan por segunda vez en su historia: sólo lo habían conseguido en Alemania 2006.

Cómo ver online Argentina vs. Australia

El partido se disputará este sábado 3 de diciembre a las 16 (hora argentina) y se puede ver en televisión a través de TyC Sports, TV Pública, DeporTV y DSports. Además, también estará disponible por streaming mediante las plataformas TyC Sports Play y Cont.ar. Por su parte, quienes cuentan con Flow, DGO o Telecentro Play, en tanto, tienen la posibilidad de sintonizar algunos de los canales deportivos disponibles directamente a través de ellas.

TyC Sports

DSports

DeporTV

TV Pública

TyC Sports Play

Cont.ar

DGO - TyC Sports o DSports.

Flow - TyC Sports o TV Pública.

Telecentro Play - TyC Sports o TV Pública.

