Argentina vs. Uzbekistán: resumen, goles y resultado del partido del Mundial Sub 2023

escuchar

La selección argentina se estrenó en el Mundial Sub 20 2023, en el que es local y, aunque no tuvo el mejor desempeño y se mostró demasiado atada al esquema táctico, salió airosa. Se impuso a Uzbekistán por 2 a 1 con goles de Alejo Véliz y Valentín Carboni en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y este martes, por la segunda fecha del grupo A, se enfrentará a Guatemala. Los Ticos cayeron en su respectivo estreno ante Nueva Zelanda, por la mínima.

El minuto 14 del partido dio indicios de lo que iba a ser el primer tiempo de la selección albiceleste: buenas intenciones, pero bastante desconcierto. Fue cuando el arquero Federico Gomes Gerth malogró una salida y Uzbekistán tuvo su primera chance. El 1 quiso salir jugando, calculó mal y le entregó la pelota a Polatkhoja Kholdorkhonov, que intentó tirarla por arriba pero le salió afuera.

#ARG 0-1 #UZB | 22’ PT | Gol de Uzbekistán. Ante la duda del fuera de juego, Makhmudjon Makhamadjonov aprovechó y definió al primer palo.



💻 Mirá el Mundial Sub-20 en vivo en https://t.co/GYiXqQWnBq #SomosMundiales pic.twitter.com/Op9c61yvcj — Televisión Pública (@TV_Publica) May 20, 2023

A los 22′ en una jugada insólita, porque casi todos se quedaron parados esperando la sanción de un off side, los asiáticos encontraron la ventaja: Makhmudjon Makhamadjonov aprovechó otra desatención en la defensa argentina y definió con un sablazo ante Gómez Gerth, entrando por izquierda. Ni el propio futbolista de Uzbekistán creía del todo en la habilitación, porque no lo festejó, pero los árbitros le dieron el “ok” para poner atónita a la selección argentina. Sin embargo, la reacción no tardó en llegar: tras un centro de Agustín Giay, Alejo Véliz puso el 1 a 1 de cabeza.

#ARG 1-1 #UZB | 26’ PT | ¡GOOOL de Argentina! Giay puso el centro directo a la cabeza de Alejo Véliz que marca el empate en el Madre de Ciudades.



💻 Mirá el Mundial Sub-20 en vivo en https://t.co/GYiXqQWnBq #SomosMundiales pic.twitter.com/8ypOhod8CC — Televisión Pública (@TV_Publica) May 20, 2023

En el palo por palo, el local volvió a sufrir: esta vez a los 28′, cuando el juez sancionó penal para la visita, aunque anuló el fallo a instancias del VAR. Y pese a no jugar bien en prácticamente ningún pasaje del partido, a los 41′ encontró la ventaja gracias a un golazo de Valentín Carboni, que culminó una gran jugada colectiva con un remate fuerte al primer palo, imposible de atajar para Otabek Boymurodov y complementándose desde la izquierda con Valentín Barco y Matías Soulé.

#ARG 2-1 #UZB | 41’ PT | ¡GOOOLAZOO de Carboni! Sobre el final del primer tiempo, la Selección Argentina da vuelta el partido.



💻 Mirá el Mundial Sub-20 en vivo en https://t.co/GYiXqQWnBq #SomosMundiales pic.twitter.com/MbU8NlzZMS — Televisión Pública (@TV_Publica) May 20, 2023

En el complemento, la imprecisión del equipo conducido por Javier Mascherano se mantuvo. Por eso quedó “muy largo” entre línea y línea. A los 13′ el DT realizó dos modificaciones: Máximo Perrone y Matías Soulé, ambos con un partido discreto, se retiraron para que ingresen Federico Redondo y Luka Romero. Buen pie y aire fresco para mantener el resultado parcial, pero no lo suficiente para que la Argentina pueda imponer condiciones de acuerdo a sus nombres e historia.

A los 26′ Mascherano propuso más variantes: ingresaron Ignacio Miramón y Gino Infantino por Mateo Tanlongo y Carboni, para también ajustar el esquema del 4-3-3. Si bien no pudo sacar más diferencia, pudo tomar nota respecto a lo mucho que tiene que mejorar si pretende ser protagonista en su propia casa. Minutos después, Ignacio Maestro Puch ocupó el lugar de Véliz como centro delantero.

“Y ya lo vé, y ya lo véeeee, el que no salta es un inglés...”, cantó el público en el Madre de Ciudades, pero recién se animó a hacerlo en el epílogo, como señal inequívoca de las pocas garantías que le estaba mostrando su selección. En el último minuto de descuento, Uzbekistán se perdió el empate. A la albiceleste no le sobró nada. Por eso los tres puntos son tan vitales.

Cómo sigue la actividad

La actividad futbolística continuará este martes, con otros cuatro partidos (fueron cuatro los de este sábado). Así, de manera ininterrumpida, se desarrollarán las jornadas durante toda la etapa de grupos, que culminará el domingo 28 de mayo. Luego, ya en las rondas de eliminación directa, el 29 no habrá juegos y del 30 al 1° de junio se pondrán en marcha los octavos de final. El 2 será otro día de descanso, para que el 3 y el 4 se jueguen los cuartos. Cuatro días después, el jueves 8, se harán las dos semifinales en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata; mientras que la definición, con entradas agotadas, se disputará el domingo 11, también en La Plata.

Nueva Zelanda, rival de la Argentina, se impuso con gol de Norman Garbett, 1 a 0 a Guatemala

LA NACION