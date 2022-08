Así es el cuadro masculino del US Open 2022

Se sorteó este viernes el cuadro masculino del US Open, el último Grand Slam de la temporada del ATP Tour que comenzará el próximo lunes y concluirá el 11 de septiembre con la final. Como estaba previsto, el primer preclasificado es el ruso Daniil Medvedev, N° 1 del ránking mundial; mientras que del otro lado quedó Rafael Nadal, tercero en el escalafón pero segundo sembrado a raíz de la ausencia del alemán Alexander Zverev quien todavía no se recuperó de la lesión en el tobillo izquierdo sufrida en Roland Garros. Novak Djokovic tampoco será de la partida en el major estadounidense porque no está vacunado contra el Covid-19 y no se le autoriza a ingresar al país.

Parte alta del cuadro masculino del US Open 2022

El ruso Daniil Medvedev encabeza la parte alta del cuadro del US Open 2022 US Open

Parte baja del cuadro masculino del US Open 2022

Rafael Nadal encabeza la parte baja del cuadro del US Open 2022 porque Alex Zverev no estará US Open

Noticia en desarrollo.