Ranking ATP: por qué Rafa Nadal puede llegar al US Open como nuevo N° 1 del mundo

“Quedan 4000 puntos en estos tres torneos, Montreal, Cincinnati y US Open. Eso es lo máximo que se puede obtener. Estaría feliz de obtener el máximo. Eso es lo que voy a tratar de hacer. Pero eso es difícil”, manifestó Daniil Medvedev tras ganar el ATP 250 de Los Cabos y en la previa a los tres certámenes donde pone en juego su liderazgo en el ranking mundial. El ruso ya no podrá obtener el máximo porque fue derrotado en la segunda rueda del Masters 1000 de Montreal a manos de Nick Kyrgios y, además, abrió la posibilidad a que Rafael Nadal le arrebate el número 1 del mundo antes del Abierto de Estados Unidos, objetivo que, previo a la caída de Medvedev, podía conseguir después del último Grand Slam de la temporada.

El ruso Daniil Medvedev ganó su primer torneo siendo número 1 del mundo en el ATP Open 250 de México RODRIGO ARANGUA - AFP

En el torneo canadiense, el líder del escalafón defendía el título obtenido en 2021 y, por no lograrlo, desde la próxima semana tendrá 955 puntos menos -sumó 45 por llegar a 16avos de final y restó 1000 por no ser campeón otra vez-.

-sumó 45 por llegar a 16avos de final y restó 1000 por no ser campeón otra vez-. El próximo campeonato es el Masters 1000 de Cincinatti, donde el ruso fue semifinalista en 2021 y defiende 360 unidades. Si no iguala o mejora su labor, restará nuevamente y le permitirá a Nadal quitarle la posición de privilegio en caso de que se despida en alguna de las dos primeras ruedas.

Nadal, con viento a favor

El manacorí tiene a su favor que en 2021 una lesión en su pie izquierdo lo sacó de la gira por Estados Unidos por lo que no jugó en los Masters 1000 de Montreal y Cincinatti y, en consiguiente, no sumó puntos. Si bien en Montreal no participó producto del desgarro abdominal que lo sacó de las semifinales de Wimbledon, de ser campeón en Cincinatti sumará 1000 unidades y superará a Medvedev, siempre que este pierda en 16avos de final (segunda rueda).

Rafael Nadal está cada vez más cerca de volver a ser número 1 del mundo ADRIAN DENNIS - AFP

Ranking antes del cierre de Montreal

Daniil Medvedev (Rusia) - 7.875 puntos (la próxima semana restará 955).

7.875 puntos (la próxima semana restará 955). Alexander Zverev (Alemania) - 6.760 puntos (restará 1000 puntos tras Cincinatti, donde fue campeón en 2021).

6.760 puntos (restará 1000 puntos tras Cincinatti, donde fue campeón en 2021). Rafael Nadal (España) - 5.620 puntos

5.620 puntos Carlos Alcaraz (España) - 5.035 puntos

5.035 puntos Stefanos Tsitsipas (Grecia) - 5.000 puntos

5.000 puntos Novak Djokovic (Serbia) - 4.770 puntos

4.770 puntos Casper Ruud (Noruega) - 4.685 puntos

4.685 puntos Andrey Rublev (Rusia) - 3.710 puntos

3.710 puntos Felix Auger-Aliassime (Canadá) - 3.490 puntos

3.490 puntos Hubert Hurkacz (Polonia) - 3.015 puntos

El número 2 del planeta, el alemán Alexander Zverev, está en el tramo final de su recuperación de la intervención quirúrgica que se hizo en su tobillo derecho, que se lesionó en semifinales de Roland Garros ante Nadal, y apunta a estar en el US Open, donde el año pasado estuvo entre los mejores cuatro y tiene que sostener 720 puntos. Sin rodaje por su inactividad, es una incógnita cómo regresará y la próxima semana, al no poder defender el título en Cincinatti, perderá 1000 puntos.

Novak Djokovic, sexto en el ranking con 4.770 unidades, no puede jugar Montreal, Cincinatti y el US Open por no estar vacunado contra el Covid-19 y restará, tras esos tres certámenes, 1.200 unidades. Es probable que salga del top 10, en el que está consecutivamente desde julio de 2018.

La temporada 2022 de Rafael Nadal

En lo que va del 2022 el español jugó 38 partidos de los cuáles ganó 35 y perdió tres.

Rafael Nadal ganó dos Grand Slam esta temporada: Australian Open y Roland Garros