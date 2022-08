Así está el historial entre los Pumas y Australia, en la previa del Rugby Championship

Los Pumas inician este sábado en Mendoza su camino en el Rugby Championship 2022 y su primer rival, por partida doble porque lo volverá enfrentar una semana después en San Juan, será Australia, con el que tiene desventaja en el historial. El primer cotejo, correspondiente a la fecha inaugural en la que también se cruzan Sudáfrica y Nueva Zelanda, se jugará este sábado desde las 15 en el estadio Islas Malvinas y lo transmite en vivo ESPN 2 y se puede ver por la plataforma digital Star+. El árbitro será el sudafricano Mike Adamson.

Se enfrentaron 36 veces con seis victorias de la Argentina y 27 de los Wallabies. Se dieron tres empates.

En este torneo , en el que el combinado nacional participa desde 2012, se cruzaron en 18 ocasiones y los oceánicos festejaron en 14. Los sudamericanos ganaron dos: en 2014 en Mendoza 21-17 y cuatro años después como visitante en el Cbus Super de Robina 23-19. Hubo un par de empates en 2020 , cuando Sudáfrica no participó y se hizo un Tri Nations: 15-15 y 16-16, uno en cada país.

, en el que el combinado nacional participa desde 2012, en 2014 en Mendoza 21-17 y cuatro años después como visitante en el Cbus Super de Robina 23-19. , cuando Sudáfrica no participó y se hizo un Tri Nations: 15-15 y 16-16, uno en cada país. La última vez que el equipo de Oceanía participó de una serie de partidos en nuestro país con el seleccionado argentino fue en 1997, el año del recordado triunfo de los Pumas en la cancha de Ferro 18-16. Para los argentinos, aquella fue la cuarta victoria sobre los oceánicos.

Los últimos dos cruces entre Pumas y Australia en el Rugby Championship fueron de los oceánicos jono searle - Getty Images AsiaPac

Los 23 elegidos por Michael Cheika

De los 34 jugadores que convocó para los dos primeros partidos del Rugby Championship ante los Wallabies, Michael Cheika eligió a 23 para el choque del sábado en Mendoza. Entre ellos no está Nicolás Sánchez, descartado por una lesión.

Para el entrenador de origen australiano será un partido más que especial, no solo porque dirigió a su seleccionado sino también porque lo enfrenta por primera vez como head coach de otro combinado. Es cierto que, técnicamente, no es la primera ocasión que se sienta en el banco contrario al de los Wallabies: en su trabajo como asesor de Mario Ledesma, ex DT de los argentinos, estuvo en frente en cuatro duelos que terminaron en dos igualdades y dos caídas.

¡Los Pumas confirmados! 🐆 🇦🇷



El equipo nacional ya conoce a los 23 jugadores que estarán disponibles para el debut del Rugby Championship el próximo sábado ante Australia.



¡Estamos listos! 🤩#VuelvenLosPumas #VamosLosPumas pic.twitter.com/dWqjQICjLa — Los Pumas (@lospumas) August 4, 2022

Formación de Los Pumas

1. Nahuel Tetaz Chaparro, 2. Julián Montoya (capitán), 3. Francisco Gómez Kodela; 4. Matías Alemanno 5. Tomás Lavanini ; 6. Juan Martín González, 7. Marcos Kremer, 8. Pablo Matera; 9. Tomás Cubelli, 10. Santiago Carreras; 11. Emiliano Boffelli, 12. Jerónimo de la Fuente, 13. Matías Orlando, 14. Santiago Cordero; 15. Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16. Agustín Creevy, 17. Thomas Gallo, 18. Joel Sclavi, 19. Santiago Grondona, 20. Rodrigo Bruni, 21. Lautaro Bazán Vélez, 22. Tomás Albornoz y 23. Matías Moroni.

El camino de los Pumas en el Championship, tras Australia

El camino de la albiceleste en el torneo de la Sanzaar seguirá con sendas visitas a los All Blacks, el 27 de agosto en Christchurch y el 3 de septiembre en Hamilton. Por último, recibirá el 17 de septiembre a Sudáfrica en el estadio José Amalfitani de Vélez y lo visitará siete días después en Durban.

Fecha 3 vs. Nueva Zelanda - Sábado 27 de agosto en Christchurch.

Sábado 27 de agosto en Christchurch. Fecha 4 vs. Nueva Zelanda - Sábado 3 de septiembre en Hamilton.

Sábado 3 de septiembre en Hamilton. Fecha 5 vs. Sudáfrica - Sábado 17 de septiembre en Buenos Aires.

Sábado 17 de septiembre en Buenos Aires. Fecha 6 vs. Sudáfrica - Sábado 24 de septiembre en Durban.

Los 10 años de los Pumas en el Rugby Championship

Los Pumas juegan por undécima vez consecutiva el Rugby Championship, que constará de seis fechas. En sus 10 participaciones previas, le ganó al menos una vez a cada uno y quiere repetir hazañas para reencausar un historial muy adverso.

Los Pumas jugaron tres amistosos con Escocia en la previa al Rugby Championship Javier Corbalán - LA NACIÓN