Así quedaron las tablas de posiciones, grupo por grupo, del Mundial Sub 20

Culminada la etapa de grupos del Mundial Sub 20 Argentina 2023, ya se conocen todos los cruces de octavos de final. Entre los cruces más destacados aparecen los enfrentamientos entre la Argentina y Nigeria, que se enfrentan el miércoles 31 de mayo en el estadio San Juan del Bicentenario; e Inglaterra vs. Italia, que también juegan el miércoles, en el Único Diego Armando Maradona de La Plata.

En cuanto a la etapa de grupos, se dieron varios resultados sorprendentes y otros, esperables. En primer lugar, la mayor goleada se registró en el partido entre Ecuador y Fiji, por la última jornada de la zona B, en el que el elenco sudamericano se quedó con el triunfo por 9 a 0. Hubo seis empates, de los cuales solo dos terminaron 0 a 0: Irak vs. Inglaterra y Corea del Sur vs. Gambia, ambos disputados este domingo, por las zonas E y F, respectivamente.

Kendry Páez, el jugador más joven del Mundial, convirtió un tanto en la goleada ante Fiji Nicolas Aguilera - AP

El equipo más goleador fue Ecuador, con 11 tantos convertidos en tres partidos disputados. La Argentina y Brasil quedaron en el segundo lugar de dicho rubro, con 10 anotaciones a favor cada uno. En contrapartida, la selección más goleada fue Fiji, que se erigió como el equipo con peor rendimiento de toda la competencia tras recibir nada menos que 16 goles (4 a 0 vs. Eslovaquia, 3 a 0 vs. Estados Unidos y 9 a 0 vs. Ecuador). República Dominicana, en tanto, recibió 11 y, junto a Guatemala, fueron las únicas tres selecciones que no sumaron puntos.

La gran decepción fue Francia, que ganó un solo partido y quedó eliminada rápidamente. Los de mejor rendimiento, en tanto, fueron el conjunto local y Estados Unidos, que ganaron los tres partidos que afrontaron y se metieron entre los 16 mejores del certamen con puntaje ideal. En concordancia con esto, el combinado norteamericano fue el único al que aún no le anotaron goles, gracias a una defensa compacta y actuaciones destacadas del arquero de Chelsea Gabriel Slonina, uno de los más destacados en su puesto hasta el momento.

Resultados de la etapa de grupos

Grupo A

Fecha 1

Guatemala 0-1 Nueva Zelanda - Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

- Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Argentina 2-1 Uzbekistán - Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Fecha 2

Nueva Zelanda 2-2 Uzbekistán - Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Argentina 3-0 Guatemala - Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Fecha 3

Nueva Zelanda 0-5 Argentina - Estadio San Juan del Bicentenario.

- Estadio San Juan del Bicentenario. Uzbekistán 2-0 Guatemala - Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Federico Redondo es el mediocampista con más pases completados en lo que va del Mundial FABIAN MARELLI

Grupo B

Fecha 1

Estados Unidos 1-0 Ecuador - Estadio San Juan del Bicentenario.

- Estadio San Juan del Bicentenario. Fiji 0-4 Eslovaquia - Estadio San Juan del Bicentenario.

Fecha 2

Estados Unidos 3-0 Fiji - Estadio San Juan del Bicentenario.

- Estadio San Juan del Bicentenario. Eslovaquia 1-2 Ecuador - Estadio San Juan del Bicentenario.

Fecha 3

Eslovaquia 0-2 Estados Unidos - Estadio San Juan del Bicentenario.

- Estadio San Juan del Bicentenario. Ecuador 9-0 Fiji - Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Grupo C

Fecha 1

Israel 1-2 Colombia - Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

- Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Senegal 0-1 Japón - Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Fecha 2

Senegal 1-1 Israel - Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

- Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Japón 1-2 Colombia - Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Fecha 3

Colombia 1-1 Senegal - Sábado 27 de mayo a las 18. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

- Sábado 27 de mayo a las 18. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Japón 1-2 Israel - Sábado 27 de mayo a las 18. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Los integrantes de la selección de Israel, festejan la histórica gesta: el equipo jugará octavos de final de un Mundial por primera vez en la historia ANDRES LARROVERE - AFP

Grupo D

Fecha 1

Nigeria 2-1 República Dominicana - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

- Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Italia 2-1 Brasil - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Fecha 2

Italia 0-2 Nigeria - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

- Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Brasil 6-0 República Dominicana - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Fecha 3

República Dominicana 0-3 Italia - Sábado 27 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

- Sábado 27 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Brasil 2-0 Nigeria - Sábado 27 de mayo a las 15. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Grupo E

Fecha 1

Inglaterra 1-0 Túnez -Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

-Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Uruguay 4-0 Irak - Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Fecha 2

Uruguay 2-3 Inglaterra - Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

- Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Irak 0-3 Túnez - Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Fecha 3

Túnez 0-1 Uruguay - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

- Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Irak 0-0 Inglaterra - Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Grupo F

Fecha 1

Francia 1-2 Corea del Sur - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

- Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Gambia 2-1 Honduras - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Fecha 2

Francia 1-2 Gambia - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

- Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Corea del Sur 2-2 Honduras - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Fecha 3

Honduras 1-3 Francia - Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

- Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Corea del Sur 0-0 Gambia - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

