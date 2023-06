Así quedó conformada la final masculina de Roland Garros 2023, tras las semifinales

escuchar

Novak Djokovic le ganó a Carlos Alcaraz la final anticipada de Roland Garros 2023, al imponerse sin sobresaltos en la primera semifinal de este viernes y se aseguró su pase a la definición en la que este domingo dirimirá el título con el noruego Casper Ruud. Pero sobre todo, dirimirá la historia, ya que de alcanzar un nuevo trofeo en París superará a Rafael Nadal como máximo ganador de torneos de Grand Slam. El serbio, que tiene más resto físico que el español, ausente en el certamen que celebró 14 veces justamente por lesión, se perfila para ser el más ganador de la historia: ambos tienen 22, pero si ‘Nole’ se impone lo dejará atrás. El encuentro de este domingo se verá en vivo por ESPN y la plataforma de streaming de Star+.

El serbio de 36 años, N° 3 del mundo, se impuso a Alcaraz, de 20 y 1°, por 3-6, 7-5, 6-1 y 6-1 en un partido que aceleró su desenlace en el tercer set, cuando el español empezó a mostrar dolencias físicas. Luego, contó que se le tensionó todo el cuerpo, con calambres en las piernas y brazos producto de la rigidez con la que afrontó los primeros dos segmentos. Djokovic, en cambio, pese a pedir asistencia médica en un par de ocasiones, resolvió el partido con soltura y sin aflojar pese a la baja de rendimiento de su rival. Así, ‘Nole’ tendrá la posibilidad de convertirse en el tenista hombre más ganador de Grand Slams de todos los tiempos (tiene dos en París). Comparte el primer puesto con Nadal: ambos cuentan 22 pero el manacorí estará inactivo al menos hasta el inicio del próximo año. El suizo Roger Federer, dueño de 20, se retiró en septiembre pasado.

Pasan los años pero a los 36, Novak Djokovic sigue brillando en los grandes escenarios del tenis ap - AP

Del otro lado de la red en la disputa del Trofeo de los Mosqueteros, el serbio tendrá al Noruego Casper Ruud, de 24 años y 4° del mundo. Ruud, bicampeón en el ATP de Buenos Aires, sabe lo que es disputar una final de Grand Slam: se instaló en las definiciones de Roland Garros y US Open 2022, aunque no pudo quedarse con ninguna. En París cayó ni más ni menos que con Nadal, mientras que en New York sucumbió ante, justamente, Alcaraz.

Para llegar al partido que todos quieren jugar, el noruego se impuso sin atenuantes por 6-3, 6-4 y 6-0 al alemán Alexander Zverev (27°), verdugo del argentino Tomás Etcheverry, una de las sorpresas de esta edición, en cuartos de final.

Novak Djokovic vs. Casper Ruud: todo lo que hay que saber

Día: domingo 11 de junio.

domingo 11 de junio. Hora: a confirmar.

a confirmar. Estadio: Philippe Chatrier.

Philippe Chatrier. TV: ESPN.

ESPN. Streaming: Star+, Flow, Telecentro Play y DGO.

El noruego Casper Ruud accedió a su segunda final consecutiva en Roland Garros

El camino de Novak Djokovic a la final

Primera ronda: 6-3, 62 y 7-6 (1) a Aleksandar Kovacevic (Estados Unidos).

Segunda ronda: 7-6 (2), 6-0 y 6-3 a Marton Fucsovics (Hungría).

Tercera ronda: 7-6 (4), 7-6 (5) y 6-2 a Davidovich Fokina (España).

Cuarta ronda: 6-3, 6-2 y 6-2 a Juan Pablo Varillas (Perú).

Cuartos de final: 4-6, 7-6 (0), 6-2 y 6-4 a Karen Khachanov (Rusia).

Semifinal: 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1 a Carlos Alcaraz (España).

Novak Djokovic ganó en 2022 las Finales de la ATP, tras vencer a Casper Ruud en la final

El camino de Casper Ruud a la final

Primera ronda: 6-4, 6-3 y 6-2 a Elias Ymer (Suecia).

Segunda ronda: 6-3, 6-2, 4-6 y 7-5 a Giulio Zeppieri (Italia).

Tercera ronda: 4-6, 6-4, 6-1 y 6-4 a Zhang Zhizhen (China)

Cuarta ronda: 7-6 (3), 7-5 y 7-5 a Nicolás Jarry (Chile).

Cuartos de final: 6-1, 6-2, 3-6 y 6-3 a Holger Rune (Dinamarca).

Semifinal: 6-3, 6-4 y 6-0 a Alexander Zverev (Alemania.

A Casper Ruud le toca jugar contra la historia: el año pasado en la final de París cayó con Nadal THOMAS SAMSON - AFP

Tabla de campeones de Roland Garros

El Grand Slam francés tiene como máximo campeón a Rafael Nadal. Es español batió todas las marcas con sus 14 estrellas y es, incluso, el defensor del título aunque no participa por una lesión. Su primera estrella la consiguió en 2005 y la última, en 2022. Entre medio celebró en 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Su inmediato perseguidor con ocho trofeos es el galo Max Décugis, con la particularidad que todas las consiguió entre 1903 y 1914 cuando el torneo se denominaba Campeonato de Francia y todavía faltaban varias décadas para el inicio de la Era Abierta.

Rafael Nadal (España) - 14 títulos

Max Décugis (Francia) - 8

Björn Borg (Suecia) - 6

Henri Cochet (Francia) - 5

André Vacherot (Francia) / Paul Aymé (Francia) - 4

LA NACION