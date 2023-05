Así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial Sub 20, concluida la primera etapa

escuchar

Al Mundial Sub 20 Argentina 2023 le quedaron en competencia los 16 seleccionados que superaron la etapa de grupos, que concluyó este domingo tras 36 partidos. Los equipos que siguen en carrera competirán entre el martes 30 de mayo y el jueves 1° de junio en los octavos de final con el objetivo de ganar y dar un paso más hacia el anhelado título que ostenta Ucrania, país que se consagró en Polonia 2019 y que no compite en esta edición porque no se clasificó.

Quien sí continúa en el certamen es Corea del Sur, finalista en la última Copa del Mundo. El elenco asiático enfrentará a Ecuador en un cruce cuyo ganador se medirá contra la Argentina o Nigeria, programado para el próximo miércoles a las 18 en San Juan. Uno de los duelos más atractivos es el que protagonizarán Inglaterra vs. Italia porque uno de los favoritos al título se despedirá tempranamente.

Italia se medirá en octavos de final contra Inglaterra en un cruce de candidatos al título ANDRES LARROVERE - AFP

Una particularidad es que los cinco combinados de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) atravesaron la primera etapa. Además de la Tricolor y la albiceleste, Brasil jugará ante Túnez, Uruguay contra Gambia y Colombia frente a Eslovaquia. Completarán la ronda de 16 equipos los cotejos Estados Unidos vs. Nueva Zelanda y Uzbekistán vs. Israel.

Los encuentros de octavos de final se repartieron en las cuatro sedes de la cita ecuménica, por lo que habrá partidos en todos los estadios: Malvinas Argentinas de Mendoza, San Juan del Bicentenario, Único Diego Armando Maradona de La Plata y Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Para todos los cotejos las entradas se venden a través de Deportick, la plataforma digital que FIFA eligió para direccionar a los simpatizantes desde su sitio web.

Así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial Sub 20, tras la primera etapa FIFA

Cronograma de los octavos de final

Estados Unidos vs. Nueva Zelanda - Martes 30 de mayo a las 14.30 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza (38).

vs. - Martes 30 de mayo a las 14.30 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza (38). Uzbekistán vs. Israel - Martes 30 de mayo a las 18 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza (37).

vs. - Martes 30 de mayo a las 18 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza (37). Colombia vs. Eslovaquia - Miércoles 31 de mayo a las 14.30 en el estadio San Juan del Bicentenario (42).

vs. - Miércoles 31 de mayo a las 14.30 en el estadio San Juan del Bicentenario (42). Argentina vs. Nigeria - Miércoles 31 de mayo a las 18 en el estadio San Juan del Bicentenario (41).

vs. - Miércoles 31 de mayo a las 18 en el estadio San Juan del Bicentenario (41). Brasil vs. Túnez - Miércoles 31 de mayo a las 14.30 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (40).

vs. - Miércoles 31 de mayo a las 14.30 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (40). Inglaterra vs. Italia - Miércoles 31 de mayo a las 18 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (39).

vs. - Miércoles 31 de mayo a las 18 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (39). Gambia vs. Uruguay - Jueves 1 de junio a las 14.30 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (44).

vs. - Jueves 1 de junio a las 14.30 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (44). Ecuador vs. Corea del Sur - Jueves 1 de junio a las 18 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (43).

Los vencedores de cada uno de los cruces de octavos de final estarán entre los mejores ocho países y avanzarán a los cuartos, programados para el fin de semana del 3 y 4 de junio. Luego tendrán lugar las semifinales y, por último, el duelo por el tercer puesto y la final en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Brasil jugará los octavos de final contra Túnez y, si gana, puede medirse con Uzbekistán o Israel LUIS ROBAYO - AFP

Cuartos de final

Ganador partido 37 vs. Ganador partido 40 - Sábado 3 de junio a las 14.30 en el estadio San Juan del Bicentenario (46).

Ganador partido 42 vs. Ganador partido 39 - Sábado 3 de junio a las 18 en el estadio San Juan del Bicentenario (47).

Ganador partido 43 vs. Ganador partido 41 - Domingo 4 de junio a las 14.30 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (48).

Ganador partido 38 vs. Ganador partido 44 - Domingo 4 de junio a las 18 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (45).

Semifinales

Ganador partido 45 vs. Ganador partido 46 - Jueves 8 de junio a las 14.30 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (49).

Ganador partido 47 vs. Ganador partido 48 - Jueves 8 de junio a las 18 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (50).

Partido por el tercer puesto

Perdedor partido 49 vs. Perdedor partido 50 - Domingo 11 de junio a las 14.30 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Final

Ganador partido 49 vs. Ganador partido 50 - Domingo 11 de junio a las 18 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

