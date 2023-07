Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Profesional 2023, tras la última fecha y con River campeón

escuchar

La Liga Profesional 2023 ya es historia: este domingo se jugaron los últimos partidos de la fecha 27 con la que el certamen, que se definió dos jornadas antes a favor de River Plate, llegó a su fin tras seis meses de intensa actividad. El Millonario ocupó el primer puesto con 61 puntos producto de 19 victorias, cuatro pardas e igual cantidad de derrotas. El conjunto de Martín Demichelis no tuvo rival en su camino al título y quienes intentaron entorpecer su carrera fueron Talleres de Córdoba y San Lorenzo, pero quedaron muy lejos: la T concluyó como escolta con 50 unidades y el Ciclón, tercero con 46.

Lanús y Estudiantes de La Plata hicieron una gran campaña y se ubicaron cuartos con 45 tantos. Más atrás quedaron Defensa y Justicia y Boca con 44. Rosario Central sumó 42 puntos, Godoy Cruz 41 y Argentinos Juniors, 40. Los clubes de Avellaneda no tuvieron un gran andar: Racing concluyó 12° con 26 unidades e Independiente 24° con 28 y a solo tres unidades del descenso.

En total, en el certamen se marcaron 772 goles en 378 encuentros, una media de 2,04 por cada uno de ellos. El equipo que más anotó fue River con 50 mientras que en el otro extremo Arsenal y Huracán festejaron apenas 18 tantos. El que más recibió fue Gimnasia con 37 en tanto que a San Lorenzo le anotaron apenas 13.

Dos goleadores

En contrapartida con lo que ocurrió en la tabla de posiciones, la de goleadores tuvo paridad y el premio al máximo artillero estuvo en disputa hasta la última jornada y lo obtuvieron dos jugadores de, curiosamente, clubes de Córdoba con 13 tantos cada uno: Michael Santos de Talleres y Pablo Vegetti de Belgrano.

El uruguayo de 30 años jugó 24 de los 27 partidos de la T porque en los últimos tres no pudo estar a raíz de una lesión. Aun así, convirtió el 30,95% de los goles de su equipo. Lo saliente es que no hizo penales y todos fueron de jugada. A Rosario Central le hizo un hat-trick mientras que Platense y Racing sufrieron sendos dobletes. También le anotó a Boca, Central Córdoba, Barracas Central, Tigre, Arsenal y Godoy Cruz.

Pablo Vegetti - Michael Santos - Goleadores Liga Profesional 2023

El cordobés, por su parte, hizo su cosecha siendo titular en los 27 cotejos del Pirata y dos de los tantos los logró de penal. Su incidencia en el plantel fue mucho más determinante porque el conjunto dirigido por Guillermo Farré festejó apenas 20 goles. Es decir, marcó el 65%. River, Gimnasia de La Plata y Banfield recibieron dos cada uno y el resto, uno (Central Córdoba, Arsenal, Unión, Newell’s, Atlético Tucumán, Talleres y Vélez Sarsfield).

Ejemplo de la paridad en la tabla de artilleros es que tres jugadores compartieron el segundo puesto con 12 anotaciones: Gabriel Ávalos (Argentinos Juniors), Lucas Beltrán (River) y Nicolás Fernández (Defensa y Justicia). Alejo Veliz (Rosario Central), Leandro Díaz (Lanús), Mateo Retegui (Tigre), Adrián Martínez (Instituto) y Martín Cauteruccio (Independiente) completaron el podio con 11 celebraciones cada uno.

Así sigue la temporada 2023

La actividad a nivel local continuará con la Copa de la Liga Profesional 2023, certamen en el que competirán los mismo 28 clubes y que comenzará el fin de semana del domingo 20 de agosto. Los equipos se dividieron en dos zonas de 14 cada una y se enfrentarán todos contra todos a una rueda. Además, habrá una fecha, la séptima, en la que se jugarán todos los clásicos, por lo que cada conjunto jugará 14 partidos. El Superclásico entre Boca y River será en la Bombonera, el duelo entre Racing e Independiente en el Cilindro de Avellaneda, San Lorenzo vs. Huracán en el Nuevo Gasómetro, Newell’s vs. Rosario Central en el Parque Independencia de Rosario, Colón vs. Unión en el estadio Brigadier Estanislao López, Estudiantes vs. Gimnasia en Uno, y Banfield vs. Lanús en el Florencio Sola.

Grupos de la Copa de la Liga Profesional

Argentinos Juniors, Arsenal, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Colón, Gimnasia (LP), Colón, Independiente, Instituto, River Plate, Rosario Central, Talleres de Córdoba y Vélez.

Belgrano, Boca Juniors, Defensa y Justicia, Central Córdoba, Estudiantes (LP), Godoy Cruz, Lanús, Newell’s, Platense, Racing, San Lorenzo, Sarmiento, Tigre y Unión.

Los cuatro mejores de cada grupo avanzarán a octavos de final y se cruzarán contra rivales del otro a un solo duelo en la cancha del mejor clasificado. Luego habrá semifinales y, por último, la final el 16 de diciembre. Esta dos últimas instancias se desarrollarán en terreno neutral. El campeón clasificará directamente a la Copa Libertadores 2024.

La inversión en el orden de los torneos -en 2022 primero se desarrolló la Copa de la Liga Profesional y luego la Liga Profesional- fue para facilitarle a los equipos que están en instancias avanzadas de las Copas Libertadores y Sudamericana 2023 competir con menos exigencias de calendario. El máximo campeonato continental tiene en octavos de final a Boca, Racing, River y Argentinos Juniors mientras que en la Sudamericana entraron a los cruces de eliminación directa Patronato de Paraná, Estudiantes de La Plata, Defensa y Justicia, Tigre, Newell’s y San Lorenzo.

Los equipos sumarán puntos para la tabla anual, donde ya acumulan los conseguidos en el primero campeonato. Los tres primeros irán a la Copa Libertadores del próximo año y del cuarto al noveno, a la Sudamericana. El último de esa clasificación, en tanto, descenderá junto al peor con peor promedio, tras la reforma del certamen que propuso la AFA y avalaron los clubes en una Asamblea General Extraordinaria. En la tabla de “abajo” esta temporada se suman a los puntos logrados en las de 2021 y 2022 y se dividen por la cantidad de juegos disputados en esos tres calendarios.

LA NACION

Temas Liga Profesional de Fútbol