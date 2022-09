Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Profesional, con Atlético Tucumán como único puntero

La Liga Profesional (LPF) está más pareja que nunca. A falta de siete fechas, hay una enorme cantidad de equipos que pelean por quedarse con el título. Los punteros cambian constantemente y un mal resultado puede dejar fuera de competencia a cualquier plantel. En la fecha 20, el mayor beneficiado fue Atlético Tucumán, que se hizo fuerte en La Paternal y venció 2-1 a Argentinos Juniors con un doblete de Cristian Menéndez (que luego se fue expulsado) para volver a lo más alto de la tabla. Boca y Huracán, que empataron 0-0, y Gimnasia de La Plata, que perdió con Central Córdoba 1-0, no aprovecharon sus chances y quedaron a dos puntos del Decano. River, que venció 1-0 a San Lorenzo, y Racing, que le ganó por la mínima a Platense, se recuperaron y volvieron a los puestos de arriba.

Los dirigidos por Lucas Pusineri lograron salir de un bajón futbolístico después de la derrota con Boca en la fecha 16. “Después del partido perdido con Boca tuvimos un bajón anímico, por lo que necesitábamos mucho este triunfo para encarar con todo la recta final del campeonato”, afirmó Bruno Bianchi al concluir el encuentro ante el Bicho. Así mismo, Joaquín Pereyra, uno de los mejores jugadores del conjunto tucumano en este campeonato, dejó conclusiones similares y aseguró que todo depende de ellos: “Necesitábamos volver a ganar. Habíamos bajado la intensidad, pero dependía de nosotros levantar y volver al triunfo. La victoria nos sirve para este último tramo del campeonato, nos da envión anímico para levantar y seguir”, comentó.

El Decano volvió a ganar después de cuatro fechas. Alcanzó la línea de los 38 puntos tras 20 jornadas disputadas. Ganó 10 partidos, empató ocho y solo perdió dos (frente a Arsenal en la fecha 12 y contra Boca en la 16). Además, convirtió 23 goles y recibió 11, lo que lo posiciona como el equipo con menos goles recibidos de la LPF junto a Gimnasia.

Con Cristian Menéndez como figura, Atlético Tucumán venció 2-1 a Argentinos Juniors Télam

El equipo platense, por su parte, desaprovechó su chance de quedar por encima de los tucumanos en la tabla. Perdió 1-0 ante Central Córdoba con un gol en el último minuto, y se fue de Santiago del Estero sin puntos en su bolsillo. Néstor ‘Pipo’ Gorosito habló en la conferencia post partido y, ante la opinión de la prensa sobre el bajo nivel mostrado por el Lobo, aseguró que su equipo mereció más: “No me calienta tanto los puntos, sí el hecho de perder injustamente. No me parece que el partido haya sido tan malo, no coincido que sea el peor del campeonato”, sentenció, con cierto enojo en su respuesta. Además, aseguró que mantienen la ilusión intacta: “Hay que mantener la tranquilidad, corregir errores y dar un salto de calidad. Faltan 21 puntos y el próximo partido -contra Tigre- tenemos que ganar. Queda muchísimo y estamos a dos puntos del líder. No perdemos la ilusión de lograr lo máximo”, cerró.

El combinado platense ganó dos de los últimos seis encuentros (3-1 a Independiente en la jornada 17 y 2-0 a Arsenal en la 19) y solo sumó 12 de los últimos 24 puntos en juego. Se mantiene como el equipo con menos goles recibidos junto al Decano, con 11.

Gimnasia de La Plata no puso con Central Córdoba y finalmente cayó 1-0 en Santiago del Estero Telam

En cuanto a los demás equipos, Boca y Huracán jugaron un partido flojo (0-0 en La Bombonera) y ninguno pudo avanzar puestos en la tabla de posiciones. “No fue un buen partido el de hoy, pero también sirve como atenuante que el rival está peleando los primeros puestos porque es un buen equipo”, admitió Ibarra en la conferencia de prensa pospartido. El entrenador de Huracán, Diego Dabove, valoró el empate y se mostró conforme con la actuación de su equipo: “Salió el partido que teníamos en la cabeza. Si estábamos más finos podríamos haber lastimado mucho más a Boca. Vinimos a buscar los tres puntos, a ganar, y nos queda la sensación de que nos faltaron dos puntitos más. Jugamos con personalidad, tratando de imponer nuestro juego”, comentó.

El equipo de la Ribera quedó tercero en la tabla de posiciones con 36 unidades, por detrás de Atlético Tucumán y Gimnasia de La Plata (tiene la misma cantidad de puntos pero mayor diferencia de gol). El Globo, por su parte, aparece quinto con 34, misma cantidad de unidades que Racing (que derrotó a Platense) pero con peor diferencia de gol (+9 contra +11).

Boca y Huracán no se sacaron ventajas en el partido correspondiente a la fecha 20 de la LPF Aníbal Greco

Racing derrotó 1-0 a Platense en un partido con desenlace escandaloso que terminó con expulsiones de Eugenia Mena, Gastón Arias y Carlo Lattanzio. De esta manera, se ubicó cuarto con 34 unidades, a cuatro del puntero. Su problema principal pasa por la falta de efectividad: la última vez que anotó más de un gol fue en la fecha 14, cuando derrotó 2-0 a Banfield. River, se recuperó luego de dos partidos perdidos de manera consecutiva (ante Boca y Banfield) y también se prendió en la pelea. Venció 1-0 a San Lorenzo como visitante y sobrepasó a Newell’s, Platense, Argentinos Juniors y Godoy Cruz (los cuatro perdieron) para ubicarse en la sexta posición con 32 unidades.

Emanuel Mammana convirtió el único gol del partido en la victoria de River ante San Lorenzo River Plate

Por último, de los diez primeros equipos de la clasificación, la mitad no sumaron puntos en esta fecha. Además de la derrota de Gimnasia ante el Ferroviario, otros cuatro equipos se quedaron sin la posibilidad de escalar posiciones para no perder de vista al puntero.

Godoy Cruz perdió de manera contundente por 3-1 ante Barracas Central. Tenía la posibilidad de ubicarse en el cuarto puesto, pero finalmente fue sobrepasado por Racing y River (tiene la misma cantidad de unidades pero mayor diferencia de gol), por lo que quedó séptimo . No gana hace tres partidos y recibió ocho goles en los últimos cinco encuentros .

Tenía la posibilidad de ubicarse en el cuarto puesto, pero finalmente fue sobrepasado por Racing y River (tiene la misma cantidad de unidades pero mayor diferencia de gol), por lo que quedó . . Argentinos Juniors cayó ante Atlético Tucumán por 2-1 y quedó en la octava posición con 30 . Perdió cuatro de los últimos cinco compromisos y solo ganó uno de los últimos seis (ante Rosario Central por 2-1 en la jornada 18).

. (ante Rosario Central por 2-1 en la jornada 18). Platense cayó por la mínima ante Racing en condición de local y no pudo salir de la línea de los 29 puntos . Está noveno , aún con chances matemáticas de consagrarse.

y no pudo salir de la línea de los . Está , aún con chances matemáticas de consagrarse. Newell’s tenía la posibilidad de llegar a los 32 puntos pero fue derrotado por Sarmiento 1-0 en condición de local. Cortó una racha de tres victorias consecutivas y quedó en el décimo lugar de la clasificación general.

Tabla de posiciones de la Liga Profesional 2022