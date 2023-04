Así quedó la tabla de posiciones del Moto GP, tras el Gran Premio de Argentina

escuchar

Se llevó a cabo este fin de semana en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, el Gran Premio de Argentina de Moto GP que correspondió a la segunda fecha del calendario y el ganador de la final de este domingo fue Marco Bezzecchi (Ducati), resultado con el que quedó como único líder del campeonato y lo celebró con una camiseta de la selección argentina autografiada por Lionel Messi.

El italiano relegó al francés Johann Zarco (Ducati) y al español Álex Márquez (Ducati), quien partió desde la pole position. Así, sumó 34 puntos el fin de semana y escaló del tercer al primer lugar. Su coterráneo Francesco Bagnaia (Ducati), último campeón y principal favorito al triunfo en la previa, se cayó promediando la competencia cuando marchaba segundo y llegó séptimo en el norte argentino, por lo que retrocedió al segundo puesto y es el único escolta con 41 unidades.

En la tabla de posiciones tercero está Zarco (35) y cuarto, Márquez (33). Ambos subieron ubicaciones gracias a sus respectivos podios en la carrera que se extendió 25 vueltas.

Así está la tabla de posiciones del Moto GP, tras el Gran Premio de Argentina Moto GP

“No sé qué decir, estoy realmente muy feliz. Hoy me levanté con una sensación muy extraña, todo fue muy rápido, no sabía que podía tener este rendimiento en estas condiciones. No soy muy bueno en la lluvia, pero realmente hoy pude disfrutar de la moto”, manifestó el ganador del Gran Premio de la Argentina 2023.

Bezzecchi, 24 años, es el segundo italiano en ganar en Termas de Río Hondo después de Valentino Rossi, campeón en 2015 y titular de la escudería Mooney VR46 Racing a la que pertenece el joven vencedor de este domingo. Casualmente, el piloto de Rimini consiguió su primera victoria en la máxima categoría del automovilismo en el mismo trazado que ganó por primera vez en Moto 3 en 2018.

La carrera tuvo varias ausencias de pilotos que se accidentaron en la jornada inaugural en el Gran Premio de Portugal. Entre ellos sobresalió la del español Marc Márquez, séxtuple campeón de Moto GP y tres veces ganador en el país quien se fracturó el pulgar de la mano derecha y debió ser operado. Sin poder competir en la Argentina, pasó del 11° al 16° puesto. Tampoco estuvieron los portugueses Miguel Olivieira (Asprilia) y Pol Espargaró (GasGas) ni el italiano Enea Bastianini (Ducati), todos por diversas lesiones.

En la clasificación por marcas, Ducati lidera con 71 puntos perseguida por KTM con 38. Asprilia suma 32, Yamaha 27 y Honda 22. Por equipos, comanda la tabla de posiciones Mooney VR46 Racing Team, con Bezzecchi como principal piloto, con 65 unidades. Su escolta es Prima Pramac Racing, cuyo mejor motociclista ubicado es Zarco, con 57.

La segunda fecha del Moto GP fue en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero JUAN MABROMATA - AFP

La próxima fecha del Moto GP, la tercera, será el Grand Prix de las Américas el fin de semana del 15 de abril en Austin, Estados Unidos.

LA NACION

Temas MotoGP