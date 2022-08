Así quedó la tabla de posiciones del torneo de fútbol femenino, tras la primera fecha luego del receso por la Copa América

Volvió a rodar la pelota en el fútbol femenino. Y así se reanudó el torneo profesional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras el parate por la Copa América en la que la selección argentina se ubicó tercera y clasificó al Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023. Este martes culminó la 14ª fecha con el empate en Rosario entre Central y Lanús 2 a 2. La jornada, que comenzó el viernes, no tuvo sorpresas y los líderes siguen siendo UAI Urquiza y Boca Juniors, que le ganaron 3 a 2 a Comunicaciones y 2 a 0 a Ferro, respectivamente.

Resultados y goles de la fecha 14

UAI Urquiza 3-2 Comunicaciones (Manuela Durán, Catalina Primo y Marina Delgado -UAI-; Yamila Fracescato 2 -C-).

San Lorenzo 2-0 Gimnasia (Rocío Vázquez y Débora Molina -SL-).

(Rocío Vázquez y Débora Molina -SL-). S.A.T. 1-2 River (Zoraida Leguizamón -SAT-; Carolina Birizamberri y Vargas -R-).

(Zoraida Leguizamón -SAT-; Carolina Birizamberri y Vargas -R-). Defensores de Belgrano 1-1 Excursionistas (Micaela Leones -DB-; Anabella Verón -E-).

(Micaela Leones -DB-; Anabella Verón -E-). El Porvenir 0-1 Independiente (Luisana Verón Cima -I-).

(Luisana Verón Cima -I-). Estudiantes 0-1 Platense (Lourdes González -P-).

(Lourdes González -P-). Boca 2-0 Ferro (Camila Gómez Ares y Andrea Ojeda -B-).

Deportivo Español 1-5 Estudiantes (Ariadna Bobadilla -DE-; Iara Leiva, Marlén Campos -3- y Candela Labat e/c -E-).

(Ariadna Bobadilla -DE-; Iara Leiva, Marlén Campos -3- y Candela Labat e/c -E-). Racing 0-0 Huracán .

. Rosario Central 2-2 Lanús (Florencia Crotono e/c y Lara López -RC-; Fiamma Romero y Damaris Martínez -L-).

(Florencia Crotono e/c y Lara López -RC-; Fiamma Romero y Damaris Martínez -L-). Libre: Villa San Carlos.

UAI Urquiza ganó los 13 partidos que jugó y lidera invicto con un horizonte relativamente sencillo Prensa UAI Urquiza

Posiciones

UAI Urquiza - 39 puntos (13 PJ).

(13 PJ). Boca Juniors - 38 (14 PJ).

(14 PJ). Racing - 32 (14 PJ).

(14 PJ). River Plate - 30 (14 PJ).

(14 PJ). San Lorenzo - 24 (13 PJ).

(13 PJ). Rosario Central - 24 (14 PJ).

(14 PJ). Estudiantes de Buenos Aires - 23 (13 PJ).

(13 PJ). Lanús - 22 (13 PJ).

(13 PJ). Ferro - 21 (13 PJ).

(13 PJ). Huracán - 21 (13 PJ).

(13 PJ). Gimnasia de La Plata - 20 (14 PJ).

(14 PJ). Independiente - 19 (14 PJ).

(14 PJ). Estudiantes de La Plata - 19 (14 PJ).

(14 PJ). Defensores de Belgrano - 14 (13 PJ).

(13 PJ). Platense - 14 (13 PJ).

(13 PJ). El Porvenir - 10 (13 PJ).

(13 PJ). SAT - 9 (13 PJ).

(13 PJ). Villa San Carlos - 8 (13 PJ).

(13 PJ). Comunicaciones - 7 (13 PJ).

(13 PJ). Villa San Carlos - 3 (13 PJ).

(13 PJ). Deportivo Español - 3 (13 PJ).

Lo del equipo de Villa Lynch es apabullante: tiene 39 puntos porque logró todos los posibles hasta el momento -van 14 fechas y ya quedó libre-: 5 a 0 a Estudiantes de La Plata en el debut, a San Lorenzo y a Villa San Carlos; 12 a 0 a Deportivo Español, 5 a 1 a Defensores de Belgrano y 4 a 1 a El Porvenir. Contra Racing, tercero en la tabla de posiciones, la victoria fue 3 a 0 y ante Rosario Central, 2 a 0. En las últimas cuatro jornadas tuvo que transpirar un poco más: 1 a 0 a River y a Gimnasia de La Plata y 3 a 2 a Independiente y Colegiales. Convirtió 54 goles y apenas le hicieron siete.

UAI Urquiza tiene cinco títulos en la AFA y va por su sexta corona; por ahora es un líder imbatible Facebook UAI Urquiza

Próxima fecha (15)

Ferro-Estudiantes

Gimnasia-SAT

Independiente-San Lorenzo

Comunicaciones-El Porvenir

Excursionistas-UAI Urquiza

Lanús Deportivo-Español

Estudiantes-Defensores de Belgrano

Huracán-Rosario Central

Platense-Racing

River Plate-Villa San Carlos

Libre: Boca Juniors.

Tras la fecha 15, quedarán solo seis partidos y los dos líderes los jugarán a todos porque, para entonces, ya quedaron libres. UAI Urquiza enfrentará a Excursionistas, Estudiantes de Buenos Aires, Huracán, Platense, y Ferro, antes de verse las caras con Boca en la última jornada. A priori, le queda un fixture sin escollos complicados porque son rivales que en su mayoría están en la segunda mitad de la tabla de posiciones y varios de ellos peleando por no descender. Estudiantes es el mejor posicionado en el séptimo lugar. Si sostiene su andar y no cede puntos, se consagrará campeón a más tardar en la penúltima jornada frente al verdolaga. Puede serlo antes si el xeneize no gana todos sus cotejos.

El futuro del elenco de La Boca es un tanto más complejo. Tras medirse con Estudiantes de La Plata debe recibir a Racing. Sigue con Central en Rosario, es local en Casa Amarilla de Deportivo Español y visita a Defensores de Belgrano, antes de ser anfitrión de UAI Urquiza en un partido al que aspira a llegar con chances de ser campeón por segundo año seguido y aumentar su ventaja en la tabla histórica que comanda con 25 estrellas, contra 11 de River.

Desde 1991 y hasta el Clausura 2008 todos los certámenes se repartieron entre los dos grandes del fútbol argentino: el xeneize sumó 16 títulos y el Millonario ocho de los once que tiene en total. San Lorenzo, que acumula tres consagraciones con la que logró en el Apertura 2021, cortó la racha en el Apertura 2008. El tercero más ganador de la historia es UAI Urquiza con cinco vueltas olímpicas, y sus últimas dos fueron consecutivas en las temporadas 2017/18 y 2018/19.

La lucha por no descender involucra a ocho clubes

En la parte baja de la tabla de posiciones del torneo femenino profesional de la AFA hay ocho clubes, de los 21 que tiene la competencia, que pelean por no descender a la Primera B, que está en su etapa de zona campeonato. Los más comprometidos actualmente son los tres equipos que, si el campeonato terminase hoy, bajarían: Comunicaciones (7 puntos), Villa San Carlos (3) y Deportivo Español (3).

El objetivo de ese trío es sumar unidades y alcanzar a Excursionistas y SAT, que tienen ocho y nueve, respectivamente. Más arriba, y más tranquilos aunque sin ánimos de relajarse, están El Porvenir (10), Platense (14) y Defensores de Belgrano (14).