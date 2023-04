Así quedó la tabla histórica de campeonas del Masters 1000 de Miami, tras el título de Petra Kvitova

escuchar

La inoxidable Petra Kvitova se consagró campeona del Masters 1000 de Miami tras derrotar en la final a la joven kazaja Elena Rybakina, que dio una batalla superlativa en el primer set pero que finalmente en el segundo se desmoronó por completo. De esta manera, la tenista checa logró su título 30 desde que comenzó a participar del WTA Tour y se mantiene como la segunda jugadora en actividad con más trofeos conseguidos, solo por detrás de Venus Williams, quien aún no anunció su retiro de manera oficial pero, a sus 42 años juega cada vez menos.

Es la primera vez que Petra se consagra en Miami y, a su vez, la cuarta que se lleva un título de Estados Unidos, luego de los tres conseguidos en el WTA 500 de New Haven en 2012 (7-6 (9) y 7-5 vs. María Kirilenko), 2014 (6-4 y 6-2 vs. Magdaléna Rybarikova) y 2015 (6-7 (6), 6-2 y 6-2 vs. Lucie Safarova). Además, como si fuera poco, es la novena vez que se consagra en un Masters 1000 (tres veces en Madrid, dos en Wuhan, y una en Montreal, Tokio, Miami y Doha).

La experimentada tenista de 33 años perdió un solo set en todo el certamen. Tuvo que afrontar un camino, por lo menos en cuanto a nombres, más ‘accesible’ que Rybakina, ya que antes de la final solo se vio las caras ante dos preclasificadas (Yekaterina Aleksandrova y Donna Vekic) y ambas contaban con un ranking menor a ella, quien ingresó en el puesto 15°. Sin embargo, en la definición despejó cualquier tipo de dudas y se mostró más vigente que nunca para llevarse el preciado trofeo.

Petra Kvitova logró su primer Masters 1000 de Miami, donde nunca había llegado a la final

El camino de Petra Kvitova hacia el título

Primera ronda : 6-3 y 6-0 a Linda Noskova (República Checa).

: 6-3 y 6-0 (República Checa). Segunda ronda : 6-4 y 7-6 (3) a Donna Vekic (Croacia).

: 6-4 y 7-6 (3) (Croacia). Octavos de final : 7-5 y 7-6 (5) a Varvara Grachova (Rusia).

: 7-5 y 7-6 (5) (Rusia). Cuartos de final : 6-4, 3-6 y 6-3 a Yekaterina Aleksándrova (Rusia).

: 6-4, 3-6 y 6-3 (Rusia). Semifinal : 7-5 y 6-4 a Sorana Cirstea (Rumania).

: 7-5 y 6-4 (Rumania). Final: 7-6 (14) y 6-2 a Elena Rybakina (Kazajistán).

Máximas ganadoras del WTA Masters 1000 de Miami

Serena Williams (Estados Unidos): ocho títulos.

(Estados Unidos): ocho títulos. Steffi Graf (Alemania): cinco.

(Alemania): cinco. Venus Williams (Estados Unidos) y Victoria Azarenka (Bielorrusia): tres.

(Estados Unidos) y (Bielorrusia): tres. Mónica Seles (Estados Unidos), Arantxa Sánchez Vicario (España), Martina Hingis (Suiza), Kim Clijsters (Bélgica) y Ashleigh Barty (Australia): dos.

Ganadoras del WTA Masters 1000 de Miami, desde el 2000

2023 : Petra Kvitova (República Checa).

: Petra Kvitova (República Checa). 2022 : Iga Swiatek (Polonia).

: Iga Swiatek (Polonia). 2021 : Ashleigh Barty (Australia).

: Ashleigh Barty (Australia). 2020 : No se realizó el torneo por la pandemia del Covid-19.

: No se realizó el torneo por la pandemia del Covid-19. 2019 : Ashleigh Barty (Australia).

: Ashleigh Barty (Australia). 2018 : Sloane Stephens (Estados Unidos).

: Sloane Stephens (Estados Unidos). 2017 : Johanna Konta (Gran Bretaña).

: Johanna Konta (Gran Bretaña). 2016 : Victoria Azarenka (Bielorrusia).

: Victoria Azarenka (Bielorrusia). 2015 : Serena Williams (Estados Unidos).

: Serena Williams (Estados Unidos). 2014 : Serena Williams (Estados Unidos).

: Serena Williams (Estados Unidos). 2013 : Serena Williams (Estados Unidos).

: Serena Williams (Estados Unidos). 2012 : Agnieszka Radwanska (Polonia).

: Agnieszka Radwanska (Polonia). 2011 : Victoria Azarenka (Bielorrusia).

: Victoria Azarenka (Bielorrusia). 2010 : Kim Clijsters (Bélgica).

: Kim Clijsters (Bélgica). 2009 : Victoria Azarenka (Bielorrusia).

: Victoria Azarenka (Bielorrusia). 2008 : Serena Williams (Estados Unidos).

: Serena Williams (Estados Unidos). 2007 : Serena Williams (Estados Unidos).

: Serena Williams (Estados Unidos). 2006 : Svetlana Kuznetsova (Rusia).

: Svetlana Kuznetsova (Rusia). 2005 : Kim Clijsters (Bélgica).

: Kim Clijsters (Bélgica). 2004 : Serena Williams (Estados Unidos).

: Serena Williams (Estados Unidos). 2003 : Serena Williams (Estados Unidos).

: Serena Williams (Estados Unidos). 2002 : Serena Williams (Estados Unidos).

: Serena Williams (Estados Unidos). 2001 : Venus Williams (Estados Unidos).

: Venus Williams (Estados Unidos). 2000: Martina Hingis (Suiza).

