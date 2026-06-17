Austria venció por 3-1 a Jordania, por el Mundial 2026

El encuentro se disputó el 17 de junio de 2026 a las 01.00 en el San Francisco Bay Area Stadium, con arbitraje de Dahane Beida. Fue una jornada intensa en la que Austria logró imponerse frente a Jordania ante una gran expectativa en el inicio de la competencia.

En cuanto al desarrollo, ambos equipos presentaron propuestas tácticas definidas: Austria se desplegó con un 4-2-3-1, mientras que Jordania optó por un esquema 3-4-2-1. A los 21 minutos, Romano Schmid marcó el primer gol tras asistencia de Xaver Schlager. Posteriormente, el marcador se movió de la siguiente manera:

A los 50 minutos, Ali Iyad Ali Olwan marcó el gol de Jordania tras asistencia de Noor Al Deen Mahmoud Ali Al Rawabdeh .

marcó el gol de tras asistencia de . A los 76 minutos, Yazan Mousa Mahmoud Al Arab anotó un gol en contra a favor de Austria .

anotó un gol en contra a favor de . A los 102 minutos, Marko Arnautovic sentenció el 3-1 definitivo mediante un tiro penal.

Cabe destacar que el entrenador austriaco buscó variantes tácticas desde el inicio del complemento, incluyendo el ingreso de Marko Arnautovic en lugar de Sasa Kalajdzic.

El dominio de la pelota estuvo claramente inclinado hacia el conjunto europeo, que registró una posesión del 63,3% frente al 36,7% de Jordania. Pese a la diferencia en el control del esférico, ambos equipos mantuvieron una eficacia similar en sus ataques, registrando 11 tiros cada uno, aunque la contundencia de Austria terminó inclinando la balanza en el marcador.

En el rubro disciplinario, Marcel Sabitzer recibió una tarjeta amarilla a los 76 minutos por reclamar. El partido también estuvo marcado por una alta carga de sustituciones, destacándose la salida por lesión de Abdallah Mousa Musallam Nasib en el equipo jordano. Con este resultado, Austria comienza de forma sólida su camino en esta Copa Mundial, dejando en claro su intención de ser protagonista en la fase inicial del certamen.