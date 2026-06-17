Mundial 2026, en vivo: la victoria de Argentina sobre Argelia y las repercusiones del hat-trick de Messi
El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos
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Así se retiraban los hinchas argentinos del estadio de Kansas tras el partido
Claudio Tapia se llevó la pelota del hat-trick de Lionel Messi ante Argelia: la reacción del capitán argentino
Claudio “Chiqui” Tapia y Lionel Messi protagonizaron un curioso intercambio tras la victoria por 3 a 0 de la selección argentina en el debut en el Mundial 2026 frente a Argelia. Cuando el astro rosarino se acercó a hablar con la prensa, el presidente de la AFA pasó por detrás con la que parecía ser la pelota del hat-trick del capitán el combinado albiceleste.
“No sé si es la pelota la que tiene el Chiqui [en alusión a Tapia, presidente de la AFA]”, expresó Messi ante un periodista en la zona mixta del Arrowhead Stadium, cuando se percató que Tapia llevaba consigo la Trionda, luego del estreno del equipo dirigido por Scaloni, que empezó firme en el campeonato del mundo.
La falla en una regla que la FIFA no advirtió y puede terminar con un escándalo en el Mundial
Ocurrió en el primer tiempo del partido entre Francia y Senegal. En un ataque del conjunto africano, Ismaila Sarr fue a disputar la pelota en posición de ataque y llegó al balón antes que el defensor William Saliba. El francés, de manera involuntaria, le dio un fuerte pisotón a su adversario, que quedó tendido en el piso. Clara infracción. El árbitro iraní Alireza Faghani no lo vio (puede pasar) y le dio continuidad al juego.
Pero el senegalés no podía recuperarse, por lo que un minuto después se detuvo el juego para que se realice la atención médica. El nuevo reglamento que se estrena en este Mundial indica que ese jugador, por recibir atención sanitaria, debe permanecer un minuto fuera de la cancha desde el momento en el que se reanuda el juego. Triple injusticia perpetrada. El infractor salió indemne, el VAR no tiene autoridad para corregir la omisión del juez y el equipo receptor de la infracción se queda con uno menos.
El look de Antonela Roccuzzo para el debut de la Argentina en el Mundial 2026
La selección argentina debutó ante Argelia en la primera fecha del Mundial 2026, donde uno de los focos estuvo en la tribuna con motivo del look de Antonela Roccuzzo en el Arrowhead Stadium de los Kansas City Chiefs. La mujer de Leo Messi se hizo presente con sus tres hijos y también con sobrinos y más familia.
Así fue el primer gol de Lionel Messi contra Argelia desde la cámara del árbitro
Lionel Messi abrió el marcador contra Argelia en el debut de Argentina en el Mundial 2026 con un golazo desde afuera del área que se clavó en un ángulo del arco que defiende Luca Zidane. Szymon Marciniak, el referí del encuentro, lo vio desde una perspectiva privilegiada y el video registrado gracias a la nueva reglamentación FIFA se viralizó en redes sociales.
Mundial 2026: de Macri a Lavezzi, todos los presentes en el estadio de Kansas para el debut de la argentina
KANSAS CITY.- La selección argentina tuvo un debut soñado en el Mundial 2026: goleó 3-0 a Argelia con tres goles de Lionel Messi, que se convirtió en el máximo goleador de los mundiales con 16 tantos (igualó la marca de Miroslav Klose). El partido concentró la atención del mundo al tratarse del estreno de la selección reinante y en el Arrowhead Stadium se hicieron presentes diferentes personalidades, desde exjugadores hasta directivos y famosos.
En el marco de una recepción organizada en un palco reservado por FIFA para dirigentes y exfutbolistas argentinos, el titular del la federación de fútbol, Gianni Infantino, se reunió con el expresidente argentino Mauricio Macri, con quien compartió una relajada charla en la previa del inicio del partido. El exmandatario estuvo acompañado por su novia Lola Teuly.
Messi superstar: de Serbia y Montenegro a Argelia, los 16 goles que cambiaron la historia del fútbol
El 16 de junio del 2006, Lionel Messi participó por primera vez en un Mundial en una recordada goleada ante Serbia y Montenegro. Un 6 a 0 histórico, al mando de José Pékerman.
📆 #OTD in 2️⃣0️⃣0️⃣6️⃣— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2022
One of the greatest to ever grace the football pitch made his #FIFAWorldCup debut... And it didn't take him long to get into the action 🇦🇷 @afa | pic.twitter.com/qWVJhjJgeD
“¿Viste el gol que hizo? ¿Viste la jugada que armó? ¿Viste a todos los que se gambeteó?“, se preguntaban los jugadores de la selección argentina que formaban parte de un plantel que soñaba con romper la sequía de 20 años sin un título mundial, luego de la hazaña de Diego Maradona en México 1986. No había cumplido 19 años, pero Messi rompía los cimientos de un grupo de jugadores consagrados. Se veía su magia.
Messi explicó por qué rompió en llanto tras el primero de sus tres goles ante Argelia: “Pasé unos días difíciles”
Tras el triunfo de la selección argentina por 3 a 0 en el debut del Mundial 2026 ante Argelia, la figura del partido, Lionel Messi, explicó por qué se emocionó y rompió en llanto tras el primero de sus tres goles. “Pasé unos días difíciles”, reveló el astro rosarino.
Consultado por la prensa sobre la emoción en el primer gol, Messi relató: “Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”.
Aunque el capitán argentino nunca detalló a qué se refería con sus dichos.
Messi, el jugador récord, el capitán leyenda, el hombre sensible
KANSAS CITY (enviado especial).- “Meeeessi, Meeeessi”. Los brazos de arriba hacia abajo del público y una ovación interminable. Los casi 70.000 espectadores que llegaron hasta el estadio de Kansas City todavía seguían con las palmas calientes de aplaudir y la garganta seca de tanto gritar por el capitán de la selección cuando dejó el campo de juego, en el minuto 78. En el partido debut del Mundial 2026 frente a Argelia, el rosarino logró algo casi imposible. Superarse a él mismo. Una vez más.
Coronó una de sus noches más brillantes ante los ojos del mundo, rompió dos récords que tardarán años en ser superados y demostró que sigue vigente para guiar a los campeones del mundo.
¿Cómo jugó la Selección?
LA NACION te ofrece un interactivo para que puedas comparar y contrastar el rendimiento de todos los jugadores luego del debut contra Argelia.
Lionel Messi hizo tres goles, quedó en la historia de los Mundiales y alimentó la fe de un equipo en construcción
KANSAS CITY (Enviado especial).- La imagen de Lionel Messi aparece en la pantalla ovalada, diseñada con la forma de una pelota de fútbol americano, y el público estalla en una ovación. Hay estadounidenses con cerveza y pochoclos, latinos que viajaron desde distintos puntos del país para disfrutar de la experiencia de ver al rosarino y, sobre todo, una multitud de argentinos que convierte el debut en una continuidad de la fiesta que se vivió en Qatar: camisetas celestes y blancas, banderas y canciones que ya forman parte del repertorio de esta selección. También hay algo más difícil de explicar. Una sensación que acompaña a este equipo desde hace años y que alimenta la ilusión de los hinchas: la certeza de que, aun cuando aparecen los problemas, siempre encuentra una manera de responder. Porque tiene a Messi, y porque detrás suyo hay un grupo que hace tiempo aprendió a competir bajo presión.
Argentina no tuvo un debut cómodo, pero igual así venció a Argelia por 3-0, con tres tantos de Messi, que, con 16 tantos, igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la Copa del Mundo. Los números del primer tiempo reflejaron esa paridad: posesión repartida, tres remates por lado y un solo tiro al arco. Fue suficiente para que apareciera Messi. Tras un gran pase entre líneas de Rodrigo De Paul, el capitán inventó un golazo para darle la ventaja a la selección y convertir por quinto partido consecutivo en una Copa del Mundo.
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