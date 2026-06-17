Mundial 2026, en vivo: la victoria de Argentina sobre Argelia y las repercusiones del hat-trick de Messi

Ocurrió en el primer tiempo del partido entre Francia y Senegal. En un ataque del conjunto africano, Ismaila Sarr fue a disputar la pelota en posición de ataque y llegó al balón antes que el defensor William Saliba. El francés, de manera involuntaria, le dio un fuerte pisotón a su adversario, que quedó tendido en el piso. Clara infracción. El árbitro iraní Alireza Faghani no lo vio (puede pasar) y le dio continuidad al juego.

Pero el senegalés no podía recuperarse, por lo que un minuto después se detuvo el juego para que se realice la atención médica. El nuevo reglamento que se estrena en este Mundial indica que ese jugador, por recibir atención sanitaria, debe permanecer un minuto fuera de la cancha desde el momento en el que se reanuda el juego. Triple injusticia perpetrada. El infractor salió indemne, el VAR no tiene autoridad para corregir la omisión del juez y el equipo receptor de la infracción se queda con uno menos.