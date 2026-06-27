Bélgica venció 5-1 a Nueva Zelanda, por el Mundial 2026

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Se midieron en un duelo donde Bélgica se impuso con autoridad en la jornada 3 del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
El encuentro se disputó el 27 de junio de 2026 a las 00.00 en el BC Place Vancouver, contando con el arbitraje de Adham Mohammad Tumah Makhadmeh. En un enfrentamiento que dominó de principio a fin, Bélgica logró una contundente victoria por 5-1 frente a Nueva Zelanda.
El desarrollo de la goleada
Ambos equipos saltaron al campo con una formación táctica idéntica de 4-2-3-1. El marcador se abrió a los 28 minutos con un gol de Leandro Trossard. Ya en la segunda mitad, a los 50 minutos, Leandro Trossard marcó el segundo gol tras asistencia de Hans Vanaken. Posteriormente, a los 66 minutos, Kevin De Bruyne amplió la ventaja. Pese al descuento de Elijah Just a los 84 minutos, Bélgica cerró la cuenta con los tantos de Romelu Lukaku a los 86 minutos (asistencia de Nicolas Raskin) y de Alexis Saelemaekers a los 94 minutos, quien anotó tras recibir un pase de Romelu Lukaku.
Disciplina y variantes
El rigor defensivo de Nueva Zelanda se vio reflejado en las amonestaciones de Marko Stamenic y Elijah Just, ambos sancionados por infracciones en la segunda mitad. Para intentar modificar el curso del partido, los entrenadores realizaron múltiples variantes:
- A los 45 minutos, ingresaron Ben Old y Jesse Randall en Nueva Zelanda.
- A los 56 minutos, Bélgica movió el banco con el ingreso de Matias Fernandez-Pardo por Jérémy Doku.
- Hacia el final, los ingresos de Romelu Lukaku y Nicolas Raskin terminaron de sentenciar el resultado a favor de los belgas.
Estadísticas del dominio belga
El abrumador control de Bélgica quedó evidenciado en los números finales. Mientras que el conjunto europeo registró 35 tiros totales, con 10 remates al arco y un 54,6% de posesión, Nueva Zelanda apenas pudo generar 6 tiros (2 al arco) y mantuvo la posesión un 45,4%. La diferencia en la eficacia y la construcción de juego fue la clave para que Bélgica sellara su superioridad en el terreno de juego con 8 corners a favor contra 5 de su rival.
Otras noticias de Mundial 2026
Rival de Argentina el viernes. Cómo juega la selección novata de un país de 525.000 habitantes que desafiará al campeón del mundo
Grupo J. Argentina vs. Jordania, EN VIVO por el Mundial 2026
Goleada 5-1. Bélgica quedó primero, se cruzará con un tercero y despidió del Mundial a Tim Payne (que lo ayudó)
- 1
Franco Colapinto terminó 16° en la segunda práctica libre para el Gran Premio de Austria de Fórmula 1
- 2
El agradecimiento de Hernán Galíndez con el Kily González después de la clasificación de Ecuador en el Mundial
- 3
Posible cruce de la Argentina en 16avos de final: estas son todas las combinaciones del grupo de España y Uruguay
- 4
Mundial 2026: un partido con la hinchada japonesa, entre cantitos argentinos y limpieza de las tribunas