Bélgica venció 5-1 a Nueva Zelanda, por el Mundial 2026

El encuentro se disputó el 27 de junio de 2026 a las 00.00 en el BC Place Vancouver, contando con el arbitraje de Adham Mohammad Tumah Makhadmeh. En un enfrentamiento que dominó de principio a fin, Bélgica logró una contundente victoria por 5-1 frente a Nueva Zelanda.

El desarrollo de la goleada

Ambos equipos saltaron al campo con una formación táctica idéntica de 4-2-3-1. El marcador se abrió a los 28 minutos con un gol de Leandro Trossard. Ya en la segunda mitad, a los 50 minutos, Leandro Trossard marcó el segundo gol tras asistencia de Hans Vanaken. Posteriormente, a los 66 minutos, Kevin De Bruyne amplió la ventaja. Pese al descuento de Elijah Just a los 84 minutos, Bélgica cerró la cuenta con los tantos de Romelu Lukaku a los 86 minutos (asistencia de Nicolas Raskin) y de Alexis Saelemaekers a los 94 minutos, quien anotó tras recibir un pase de Romelu Lukaku.

Disciplina y variantes

El rigor defensivo de Nueva Zelanda se vio reflejado en las amonestaciones de Marko Stamenic y Elijah Just, ambos sancionados por infracciones en la segunda mitad. Para intentar modificar el curso del partido, los entrenadores realizaron múltiples variantes:

A los 45 minutos, ingresaron Ben Old y Jesse Randall en Nueva Zelanda .

y en . A los 56 minutos, Bélgica movió el banco con el ingreso de Matias Fernandez-Pardo por Jérémy Doku .

movió el banco con el ingreso de por . Hacia el final, los ingresos de Romelu Lukaku y Nicolas Raskin terminaron de sentenciar el resultado a favor de los belgas.

Estadísticas del dominio belga

El abrumador control de Bélgica quedó evidenciado en los números finales. Mientras que el conjunto europeo registró 35 tiros totales, con 10 remates al arco y un 54,6% de posesión, Nueva Zelanda apenas pudo generar 6 tiros (2 al arco) y mantuvo la posesión un 45,4%. La diferencia en la eficacia y la construcción de juego fue la clave para que Bélgica sellara su superioridad en el terreno de juego con 8 corners a favor contra 5 de su rival.