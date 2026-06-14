Brasil empató 1-1 con Marruecos, por el Mundial

El encuentro se disputó el 13 de junio de 2026, a las 19.00, en el New York New Jersey Stadium, bajo la atenta mirada del árbitro Slavko Vincic. En un partido de alta intensidad, Marruecos y Brasil no lograron sacarse ventajas y terminaron igualando 1-1.

El desarrollo de la igualdad

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico, utilizando un 4-2-3-1 que buscaba el equilibrio en el mediocampo. A los 21 minutos, Ismael, Saibari marcó el primer gol para Marruecos tras una precisa asistencia de Brahim, Díaz. La respuesta de Brasil no tardó en llegar: a los 32 minutos, Vinícius José, Paixão de Oliveira Júnior estableció la paridad definitiva tras ser asistido por Bruno, Guimarães Rodriguez Moura.

Disciplina y movimientos tácticos

El juego físico estuvo presente durante toda la primera mitad, lo que derivó en amonestaciones clave para el conjunto local antes del descanso:

Carlos Henrique, Casimiro fue amonestado a los 36 minutos por una falta.

fue amonestado a los 36 minutos por una falta. Roger, Ibañez da Silva recibió la tarjeta amarilla a los 42 minutos también por juego brusco.

Ante la necesidad de modificar el trámite, los técnicos agotaron variantes en la segunda parte. Brasil buscó frescura con los ingresos de jugadores como Danilo Luiz, da Silva y Fábio Henrique, Tavares tras el entretiempo, mientras que Marruecos refrescó su ataque cerca del cierre con el ingreso de Soufiane, Rahimi.

Análisis estadístico

En el balance final, Brasil mantuvo una leve superioridad en la tenencia de la pelota con un 51,2% de posesión frente al 48,8% de Marruecos. El equipo local intentó capitalizar su dominio con 13 tiros en total (5 a puerta) y 6 corners, frente a los 14 remates (3 a puerta) y 2 tiros de esquina que generó la visita. A pesar de los intentos, el marcador se mantuvo inamovible, dejando a ambos conjuntos con sensaciones repartidas en este inicio del torneo.