Cabo Verde empató 0-0 con Arabia Saudí, por el Mundial 2026

En un encuentro disputado el 26 de junio de 2026 a las 21.00 en el Houston Stadium, Cabo Verde y Arabia Saudí igualaron sin goles. El partido, correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos, contó con el arbitraje de François Letexier.

Desarrollo táctico y movimiento de piezas

Ambas selecciones saltaron al campo con propuestas diferenciadas: Cabo Verde optó por un esquema 4141, mientras que Arabia Saudí plantó un 442. El rigor físico fue una constante, derivando en varias amonestaciones, como las vistas por Saud Abdulhamid al minuto 3 y Wagner Pina al minuto 8. El encuentro estuvo marcado por los ajustes estratégicos, destacando la sustitución obligada de Hassan Al Tambakti por Ali Lajami a los 33 minutos debido a una lesión, sumado a una serie de cambios tácticos en la segunda mitad para intentar romper el cero en el marcador.

Análisis estadístico del choque

A pesar de que Cabo Verde dominó la posesión con un 51,1% frente al 48,9% de Arabia Saudí, la falta de eficacia en los metros finales impidió que el resultado se alterara. Cabo Verde generó un mayor volumen ofensivo con 15 disparos totales, aunque solo 2 fueron a portería, mientras que Arabia Saudí, con un juego más directo, contabilizó 7 remates con 3 dirigidos bajo los tres palos.

Cierre de la jornada

El rigor defensivo y la falta de puntería sentenciaron un 0-0 que deja a ambos conjuntos con sensaciones encontradas. Cabo Verde también superó en la estadística de tiros de esquina, con 4 lanzamientos frente a los 2 de Arabia Saudí. El trámite se vio condicionado además por la acumulación de tarjetas, incluyendo las amonestaciones finales sobre Nasser Al Dawsari a los 66 minutos y Feras Al Brikan al minuto 92, cerrando un enfrentamiento cerrado en Houston.