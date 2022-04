Cádiz: el número “perfecto” de Jeremías Ledesma, figura ante Real Madrid y Barcelona

El pasado 19 de diciembre, Real Madrid no pudo ante Cádiz. El empate sin goles en el Santiago Bernabéu fue un cúmulo de frustraciones para los merengues, entre la falta de puntería y la figura de Jeremías Ledesma. Real Madrid tuvo 9 remates al arco (probó 36 veces al arco visitante), 83% de posesión, 810 pases (vs. 175 del rival) y 13 tiros de esquina. Cádiz cedió la pelota, rescató la valiosa igualdad y confió en las manos del ex Rosario Central. Una situación no muy distinta a la de este lunes, en el Camp Nou.

El triunfo 1-0 de Cádiz en su visita a Barcelona volvió a ser clase magistral de Ledesma. El local tuvo todo a su merced: remates, posesión, tiros de esquina. Como si se tratara de una copia perfecta del duelo de diciembre. Pero otra vez apareció “Conan”. El de los “números perfectos”: el arquero de Cádiz atajó cada uno de los 17 remates al arco que recibió ante Barcelona (8) y Real Madrid (9) en la Liga de España 2022. Una muralla ante los gigantes.

Ledesma ya había brillado ante Real Madrid, en el Bernabéu Soccrates Images - Getty Images Europe

Con 43 goles recibidos en 31 partidos disputados (en 10 logró terminar con la valla invicta), Ledesma se ubica en la 8va posición de cara al Premio Zamora 2021/2022 al arquero con menos goles encajados en la Liga. La lista la lidera Courtois (Real Madrid), con Remiro (Real Sociedad) y Dituro (Celta) completando el podio. Por encima del argentino también aparecen David Soria (Getafe), Oblak (Atlético de Madrid), Sergio Herrera (Osasuna) y Diego López (Espanyol).