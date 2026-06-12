Canadá empató 1-1 con Bosnia and Herzegovina por el Mundial

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Se midieron en un duelo donde repartieron puntos en la jornada 1 del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber
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El encuentro entre Canadá y Bosnia and Herzegovina se llevó a cabo el 12 de junio de 2026 a las 16.00 en el Toronto Stadium. El arbitraje estuvo a cargo de Facundo Tello en un compromiso que mantuvo la intensidad hasta el cierre.
Desarrollo del encuentro y goles
Ambos seleccionados saltaron al campo de juego con un esquema táctico similar de 4-4-2. La apertura del marcador llegó a los 21 minutos, cuando Jovo Lukic marcó el 1-0 para la visita tras una asistencia de Sead Kolasinac. El empate definitivo para el conjunto local fue obra de Cyle Larin, quien anotó a los 78 minutos tras un pase de Promise David. El trámite se vio condicionado por la disciplina, acumulando amarillas como las de Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Ermedin Demirovic, Jovo Lukic y Nikola Katic.
Movimientos estratégicos
Los entrenadores buscaron variantes desde el banco para modificar el destino del partido. Canadá realizó múltiples modificaciones tácticas, destacando el ingreso de Cyle Larin, quien terminó siendo clave para igualar el marcador. Por parte de Bosnia and Herzegovina, la nota negativa fue la salida obligada por lesión de Sead Kolasinac a los 84 minutos, siendo reemplazado por Dzenis Burnic.
Análisis estadístico
A pesar de la igualdad, el dominio territorial fue claramente canadiense. Los datos del partido reflejan la siguiente superioridad local:
- Posesión:Canadá registró un 60,9% frente al 39,1% de Bosnia and Herzegovina.
- Tiros: El local generó 13 remates en total, con 4 a puerta, mientras que la visita concretó 8 disparos, logrando 3 entre los tres palos.
- Tiros de esquina:Canadá contó con 9 corners contra 4 de su rival, evidenciando su insistencia en ataque.
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