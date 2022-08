¿Casemiro y João Félix a Manchester United? Qué posibilidades tienen los Diablos Rojos de quedarse con las dos estrellas “madrileñas”

El mercado de pases del verano europeo finaliza a fin de mes y, con todas las ligas en curso, hay equipos que siguen intentando reforzar sus planteles con el objetivo de ser protagonistas en los certámenes domésticos y, también, en las competencias internacionales. Los Red Devils (o Diablos Rojos), que jugarán la Europa League luego de finalizar en la sexta posición en la última temporada, atraviesan una crisis deportiva que necesitan revertir con suma urgencia. Perdieron los dos primeros partidos de Premier League, donde recibieron seis goles y solo convirtieron dos (uno de ellos fue en contra). Ante esto, Erik ten Hag, DT del United, sigue buscando las opciones más adecuadas para reacomodar el plantel. Casemiro y João Félix son las dos nuevas incorporaciones que busca el entrenador neerlandés.

En medio del conflicto por la probable salida de Cristiano Ronaldo, el combinado de Manchester no puede esperar a que se resuelva el asunto para salir al mercado a buscar más opciones para reforzar el plantel. La abultada derrota ante Brentford (4-0 por la segunda fecha de la Premier) hizo cambiar la postura del DT Erik ten Hag, y de la dirigencia con respecto al futuro del delantero portugués, al que ahora aceptan transferir para descomprimir el estado de ánimo del plantel, según aseguró este martes el medio inglés BBC Sports.

Casemiro: el objetivo para organizar el mediocampo

El mediocampista de Real Madrid es la primera opción que analiza Ten Hag para sumar jerarquía a un puesto que solamente tiene a Fred y Scott McTominay, ambos con bajo rendimiento en el comienzo de la vigente temporada. Manchester United estaría dispuesto a casi duplicar el sueldo del futbolista, estimado en unos 9 millones de euros anuales.

El diario Mundo Deportivo aseguró que el Merengue no quiere desprenderse del brasileño, aunque no le quedaría opción si la oferta es aceptable. ”Casemiro ya no tiene tan claro quedarse en Real Madrid. El brasileño es vital para el DT Carlo Ancelotti, que lo considera intransferible, y el club español no contemplaría su traspaso, pero todo depende de lo que ofrezcan los Red Devils y, por supuesto, de la decisión del jugador”, publicaron.

El club inglés ofrecería 70 millones de euros por el surgido en San Pablo y estaría dispuesto a pagarle cerca de 16 millones de euros anuales, según el diario The Telegraph. Si bien el entrenador Ancelotti considera al volante una pieza clave del equipo, los de la Casa Blanca contrataron en estos dos últimos años a Eduardo Camavinga y Aurelien Tchouaméni, quienes justamente llegaron para ser relevo de Casemiro “en un futuro no muy lejano”.

João Félix: la joya portuguesa que le puede dar goles

A diferencia de lo que pasa con Casemiro, Manchester ya envió una oferta a Atlético de Madrid por el delantero portugués de 22 años. El combinado inglés propuso pagar 135 millones de euros, números que fueron rechazados por el equipo de la capital española. Miguel Ángel Gil Marín, propietario de la institución junto con otros socios, confía en que el ex Benfica se convertirá en uno de los mejores jugadores del mundo con el correr de los años, por lo que no lo dejarán ir fácilmente.

João Félix le dio la victoria a Atlético de Madrid ante Manchester United en un reciente amistoso

El Colchonero hizo una apuesta riesgosa e importante con la contratación de Félix. Llegó en 2019 por 128 millones de euros, convirtiéndose de esta manera en el cuarto fichaje más caro de la historia, solo por detrás de los pases de Neymar y Mbappé a París Saint Germain (PSG) (222 y 180 millones respectivamente) y de Philippe Coutinho a Barcelona por 135. Desde su arribo al club disputó 112 encuentros, en los que convirtió 29 goles y repartió 18 asistencias.

Emisarios del club inglés se reunieron con personas del entorno del jugador de Atlético de Madrid. Sin embargo, el club madrileño manifestó con firmeza su postura de no deshacerse de él. Desde Madrid aseguran que el internacional portugués no está a la venta, por lo que solo saldría del club mediante la cláusula de rescisión (350 millones de euros).