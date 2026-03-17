La impresionante mansión de Carlos Tevez: un museo, una pileta con cascada y un imponente mural

Una cumbre de tres ex Manchester United tuvo lugar en la Argentina. Semanas atrás, Patrice Evra y Park Ji-sung viajaron para visitar a su amigo Carlos Tevez. El director técnico de Talleres de Córdoba se hizo un hueco en su agenda para verlos y los recibió en la casa que comparte con su familia. Los invitados quedaron encantados con el lugar y decidieron publicar un video de la impresionante mansión del argentino, quien les hizo un "house tour" personalizado y les mostró desde su colección de camisetas de fútbol hasta su pileta de arena y su metegol de La Bombonera.

Carlos Tevez, Patrice Evra y Park Ji-sung jugaron juntos en Manchester United entre 2007 y 2009 y se hicieron grandes amigos. Juntos ganaron la Champions League de 2008 tras vencer al Chelsea. A pesar del paso del tiempo y de los distintos rumbos que tomaron sus carreras, conservaron la amistad y recientemente decidieron hacer algo para consolidarla aún más. El senegalés y el surcoreano viajaron a la Argentina para visitar a su excompañero, quien los recibió en su casa y mantuvieron divertidas charlas que terminaron en sus redes sociales.

Carlos Tevez abrió las puertas de su casa y recibió a sus amigos Patrice Evra y Park Ji-sung (Foto: Captura de video / TikTok @shootforloveworld)

Esta semana, desde su cuenta de TikTok, Shoot for Love, donde acumulan cerca de un millón de seguidores y casi 30 millones de “Me Gusta”, publicaron un video en el que mostraron el interior de la mansión del director técnico argentino. “Carlos Tevez te da un tour de su casa”, comentaron y advirtieron: “Esto es una locura”.

“Hola, ¿qué tal?”, dijo Tevez en el inicio del video y con una sonrisa les abrió las imponentes puertas de hierro negro de su mansión que daban acceso al garaje. Una de las primeras cosas que se pudieron apreciar fue el living de piso de mármol, muebles de madera, cálida iluminación, altos ventanales con cortinas blancas y un televisor rodeado de sillones para disfrutar de los partidos de fútbol con la máxima comodidad. En una mesada, estaban prolijamente ordenados los trofeos que ganó con Boca Juniors.

En el living, el futbolista tiene su colección de trofeos con Boca (Foto: Captura de video / TikTok @shootforloveworld)

Luego pasaron al jardín, donde se pudo apreciar un inflable gigante con temática de Super Mario Bros. Pero, sin duda, lo más llamativo fue la gigantesca piscina —que a simple vista daba la impresión de ser un lago— con su propia cascada y tobogán rodeada de vegetación, incluidas varias palmeras. Además, cuenta con inflables y reposeras para tomar sol.

La impresionante pileta que tiene Tevez en su casa (Foto: Captura de video / TikTok @shootforloveworld)

Tevez tiene un mural con imágenes de sus diversas etapas deportivas (Foto: Captura de video / TikTok @shootforloveworld)

En el interior de la vivienda se destacó un largo pasillo con un mural pintado con imágenes de Carlos Tevez en sus distintas etapas deportivas: desde sus inicios en Fuerte Apache hasta su debut en Boca Juniors y su paso por Corinthians. También se representó su llegada a Europa y sus experiencias en West Ham United, Manchester United, Manchester City y Juventus, su legado en la selección argentina y su regreso al equipo xeneize donde finalizó su carrera como futbolista. En la gigantografía se lo pudo ver con las camisetas de todos estos equipos.

En la casa hay un mini museo donde están las camisetas de fútbol enmarcadas, también cuadros y hasta un metegol de La Bombonera (Foto: Captura de video / TikTok @shootforloveworld)

La casa también cuenta con una pileta climatizada (Foto: Captura de video / TikTok @shootforloveworld)

Tras atravesar el pasillo, llegaron justamente a su mini museo, donde guarda algunas de sus piezas más preciadas: sus camisetas, varias de ellas enmarcadas, cuadros y un metegol personalizado de La Bombonera. Por último, conocieron la piscina climatizada con las letras V y C en el fondo, la cual representa los nombres de Carlos y Vanesa Mansilla, su esposa, y cerraron la jornada con un asado a la parrilla que preparó el anfitrión. El video no tardó en viralizarse y ya acumula casi tres millones de reproducciones en TikTok.