Colombia empató 0-0 con Portugal, por el Mundial 2026

En un encuentro disputado el 27 de junio de 2026 a las 20.30 en el Miami Stadium, las selecciones de Colombia y Portugal igualaron sin goles. El partido, correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos del certamen, contó con el arbitraje de Alireza Faghani, quien tuvo un desempeño sobrio a lo largo de los 90 minutos.

Las estrategias y movimientos en el campo

Ambos equipos plantearon esquemas tácticos distintos, con Colombia apostando por un dibujo 4-3-3 y Portugal optando por un 4-2-3-1. A lo largo del complemento, los entrenadores buscaron variantes para romper el cero. Por el lado del equipo sudamericano, a los 60 minutos ingresaron Richard Ríos y Luis Suárez por Jefferson Lerma y Jhon Córdoba, mientras que a los 76 minutos hicieron lo propio Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero. Por su parte, el conjunto luso movió el banco desde el inicio de la segunda mitad con los ingresos de Diogo Dalot y João Neves, buscando mayor frescura en la zona media.

Análisis estadístico del encuentro

A pesar del resultado final, el trámite mostró a un equipo colombiano con mayor protagonismo en ataque. Las estadísticas reflejan claramente la diferencia en la búsqueda del arco rival:

Colombia dominó la posesión con un 54,5% frente al 45,5% de Portugal .

dominó la posesión con un frente al de . El conjunto colombiano ejecutó 24 disparos, de los cuales 6 fueron a puerta, mientras que Portugal intentó en 13 ocasiones con solo 2 remates a portería.

disparos, de los cuales fueron a puerta, mientras que intentó en ocasiones con solo remates a portería. En cuanto a la generación de juego desde las esquinas, Colombia contó con 5 corners contra 2 de los europeos.

Disciplina y cierre del partido

El juego se mantuvo dentro de los carriles del fair play, destacándose únicamente la amonestación a Gustavo Puerta, quien vio la tarjeta amarilla a los 85 minutos por una infracción. Hacia el cierre del encuentro, a los 87 minutos, Daniel Muñoz reemplazó a Santiago Arias en Colombia, mientras que en Portugal, Matheus Nunes ingresó en el tercer minuto de descuento. Con este empate, ambas selecciones cierran su participación en la instancia con la expectativa puesta en lo que deparará el resto de la competencia mundialista.