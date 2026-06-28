Congo RD venció 3-1 a Uzbekistán, por el Mundial 2026

El encuentro se disputó el 27 de junio de 2026 a las 20.30 en el Atlanta Stadium, bajo el arbitraje de Felix Zwayer. En un partido que definió gran parte del destino de ambos equipos, Congo RD logró imponerse por 3-1 ante Uzbekistán.

El marcador se abrió rápidamente cuando, a los 10 minutos, Eldor Shomurodov marcó el primer gol para Uzbekistán tras asistencia de Akmal Mozgovoy. Sin embargo, Congo RD logró remontar en la segunda mitad con una gran actuación colectiva y cambios tácticos determinantes. A los 68 minutos, Yoane Wissa marcó el primer gol de penal. Posteriormente, a los 78 minutos, Fiston Mayele marcó el segundo gol. Finalmente, a los 91 minutos, Yoane Wissa marcó el tercer gol tras asistencia de Meschack Elia. En cuanto a lo táctico, Congo RD utilizó un esquema 442, mientras que Uzbekistán planteó un 3421.

El desarrollo del juego estuvo marcado por la disciplina táctica y algunas infracciones. Durante el partido fueron amonestados los jugadores Noah Sadiki, Nathanaël Mbuku y Samuel Moutoussamy para Congo RD, mientras que en Uzbekistán recibieron tarjetas amarillas Abdukodir Khusanov y Sherzod Nasrullaev.

En el análisis estadístico, Congo RD dominó la posesión con un 57,6% frente al 42,4% de Uzbekistán. Además, el equipo ganador registró 19 tiros totales, de los cuales 4 fueron a puerta, superando los 4 tiros totales y 1 a puerta del conjunto uzbeko. En cuanto a la pelota parada, Congo RD ejecutó 2 tiros de esquina, mientras que Uzbekistán contó con 4.