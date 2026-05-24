Corinthians venció por 1-0 a Atlético Mineiro, por el Brasileirao Serie A

El encuentro se disputó el 24 de mayo de 2026 a las 18.30 en el estadio Neo Química Arena, con el arbitraje de Rafael Rodrigo Klein. Fue un partido intenso que se mantuvo cerrado hasta los minutos finales, cuando el dueño de casa logró quebrar la paridad para quedarse con la victoria por 1-0.

El desenlace y la estrategia

A los 88 minutos, Zakaria, Labyad marcó el 1-0 definitivo tras una precisa asistencia de Matheus, França Silva. En cuanto a lo táctico, Corinthians presentó un esquema 4-2-3-1 frente al 4-1-4-1 propuesto por la visita. El técnico local buscó frescura ofensiva realizando múltiples cambios, destacando el ingreso de figuras como Memphis, Depay y el propio autor del gol, quien resultó decisivo para romper el cerrojo defensivo.

Análisis estadístico del encuentro

El dominio de la pelota recayó principalmente en el conjunto local, que registró una posesión del 57,9% frente al 42,1% de Atlético Mineiro. A pesar de la paridad en la generación de peligro, con 10 tiros del local contra 11 del visitante, Corinthians fue más efectivo al dirigir 4 remates a puerta, mientras que su rival apenas exigió al arquero en 2 oportunidades.

Disciplina y movimientos en el campo

El rigor táctico quedó reflejado en las amonestaciones, donde el árbitro debió intervenir con tarjetas amarillas ante las infracciones constantes. Las principales incidencias fueron: