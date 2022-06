Gabriel Deck y los números de la felicidad en Real Madrid: minutos, protagonismo y finales

“En búsqueda de la felicidad” es una vieja película norteamericana en la que Chris Gardner -encarnado por Will Smith, el mismo que protagonizó un escándalo en la última entrega de los Oscar- lucha contra dificultades para brindarle una vida mejor a su hijo Christopher Gardner Jr (Jaden Smith). Aunque en los deportes colectivos profesionales lo económico está solucionado para varios de los atletas de élite, no ocurre lo mismo con lo deportivo y quienes dan un salto de calidad y no tienen los réditos esperados deben dar un paso atrás para volver a sonreír adentro de una cancha. Eso es lo que le ocurrió esta temporada, que está llegando a su fin, a Gabriel Deck: la empezó en la NBA, donde casi no tuvo participación, y la termina en Real Madrid con minutos, protagonismo y posibilidades de levantar trofeos.

El gran momento del santiagueño de Colonia Dora puede explicarse en base a los números de su último partido con la Casa Blanca, en la victoria frente a Baskonia 85 a 77 en el tercer partido de las semifinales de la Liga Endesa de España que le valió a su equipo la clasificación a la definición -espera por Barcelona o Joventut- con un contundente 3-0 en la serie. Tortuga, en 32 minutos 10 segundos, anotó 17 puntos, tomó ocho rebotes, dio cuatro asistencias y recuperó un balón para una valoración de 27 que quedó entre las máximas de su trayectoria en ese club.

El alero subcampeón del mundo con la selección argentina en China 2019 se reincorporó al gigante español a fines de enero, con la temporada en pleno desarrollo. Desde entonces, por el certamen doméstico jugó 19 partidos (12 triunfos y siete caídas) y convirtió 186 tantos, un promedio de 9,7 unidades por cada uno de ellos con 42,1% de aciertos en triples, 60,5% en dobles y 90,9% en libres. También tiene una media de 2,8 rebotes; y 1,4 asistencias .

(12 triunfos y siete caídas) con 42,1% de aciertos en triples, 60,5% en dobles y 90,9% en libres. También tiene una media de . Las cifras que construyó en casi dos decenas de juegos son similares a las que tuvo en 21 encuentros en la temporada 2020/21, cuando emigró a Oklahoma City Thunder para cumplir el sueño NBA de todo basquetbolista. Por entonces, se fue con promedios de 9,9 unidades con 33,3% de conversiones en triples, 63,3% en dobles y 86,2% en simples más 3,9 tableros y 1,47 en pases gol.

Esta temporada Deck superó los 100 partidos en la ACB y rompió sus récords en puntos, triples y asistencias

Entre los períodos de su salida y su regreso a Real Madrid hay diferencias que demuestran que, más allá de que su estadía en el mejor básquet del mundo no fue deportivamente como esperaba, le sirvió para crecer como jugador. En la presente Liga Endesa el perimetral de 27 años mejoró considerablemente sus porcentajes de aciertos en triples y libres y rompió marcas propias en España, donde desembarcó en 2018 tras brillar en San Lorenzo. Hizo récord en puntos (21 contra Baxi Manresa el 20 de marzo pasado), bombazos (tres contra Baskonia en la reciente semifinal) y asistencias (seis contra Burgos el 13 de marzo).

🐢 Se escribe 𝓽𝓸𝓻𝓽𝓾𝓰𝓪, pero se pronuncia 𝓖𝓪𝓫𝓻𝓲𝓮𝓵 𝓐𝓵𝓮𝓳𝓪𝓷𝓭𝓻𝓸 𝓓𝓮𝓬𝓴.



¡Llevando sin prisa pero sin pausa y en volandas al @RMBaloncesto a la GRAN FINAL del #PlayoffLigaEndesa!@gabriel_deck 😎 pic.twitter.com/9iolxTuoNG — Liga Endesa (@ACBCOM) June 8, 2022

Estadísticas totales de Deck en la Liga ACB

102 partidos (1973 minutos)

partidos (1973 minutos) 776 puntos (7,6 por partido)

puntos (7,6 por partido) Dobles - 222 de 368 (60,3% de efectividad)

de 368 (60,3% de efectividad) Triples - 52 de 43 (36,4%de efectividad)

de 43 (36,4%de efectividad) Libres - 176 de 215 (81,9% de efectividad)

de 215 (81,9% de efectividad) 359 rebotes (81 ofensivos y 278 defensivos)

rebotes (81 ofensivos y 278 defensivos) 137 asistencias (1,3%)

asistencias (1,3%) 44 recuperos (0,4%)

recuperos (0,4%) 103 pérdidas (1,3%)

El paso de Deck por la NBA con la camiseta de Oklahoma City Thunder, de las peores franquicias de la competencia, fue breve. En dos temporadas, la 2020/21 y 2021/22, jugó apenas 17 partidos con un promedio de casi 16 minutos en los que aportó seis puntos con 49,4% de aciertos en tiros de campo, 2,7 rebotes; 1,7 asistencias; y 0,5 robos y pérdidas.

Su mejor pasaje fueron diez encuentros a su llegada, desde aquella histórica noche en la que debutó en la derrota ante New Orleans Pelicans. En ese tramo promedió 8,4 unidades, cuatro rebotes y 2,4 asistencias en casi 22 minutos de juego. Al siguiente campeonato, antes de volver a Europa, ingresó en siete cotejos -en la mayoría no entró- y marcó 2,6 tantos en ocho minutos.

El paso por la NBA de Gabriel Deck duró 17 partidos divididos en dos temporadas AFP

Lo que no se plasma en las estadísticas es el momento del partido en el que un jugador hace lo que hace. Si bien el santiagueño no tiene números de una estrella de la NBA, sus aportes en Quimsa, San Lorenzo, Real Madrid y la selección argentina fueron en su mayoría en momentos determinantes de los juegos. En Estados Unidos no pudo mostrar esa faceta porque la franquicia, que hasta llegó a estar en tela de juicio si prefería perder para lograr una mejor posición de cara al Draft, lo utilizó mayoritariamente en “minutos basura”.

La de la Liga ACB será la tercera final de la temporada para Deck y Real Madrid. Primero, cayeron en la de la Copa del Rey que se realizó en Granada frente a Barcelona 64 a 59 y, después, en la del Final Four de la Euroliga en Serbia contra Anadolu Efes de Turquía 58 a 57. En semifinales, el equipo de Pablo Laso se tomó revancha del Barsa y lo eliminó 86 a 83 con un gran cierre de juego del argentino que tomó un rebote ofensivo clave a falta de unos 30 segundos para el final.

Gabriel Deck acumula 19 partidos en la Liga Endesa 2021/22, único título al que puede aspirar Real Madrid Real Madrid Baloncesto

En el torneo más importante por equipos después de la liga estadounidense Gabriel Deck acabó con medias parecidas a la Liga Endesa: 9,5 puntos; 4,8 rebotes; 0,8 asistencias y 0,6 robos en poco más de 25 minutos. Su máxima en unidades fue en la fase regular contra el posterior campeón, al que le convirtió 23 unidades una noche donde acertó nueve de los 13 dobles que lanzó y agarró una decena de tableros.

Todavía sin títulos en la temporada, Deck quiere terminarla a lo grande con la obtención de la Liga Endesa, donde Real Madrid aguarda en la final que se resuelva la llave entre Barcelona y Joventut de Badalona. En un plantel con muchas estrellas del básquet FIBA que también probaron suerte en la NBA, como sus compañeros Sergio Llull, el francés Vincent Poirier, Walter Tavares y Rudy Fernández, entre otros, el argentino está felizmente demostrando su potencial.

La selección argentina, siempre en la mira

Gabriel Deck integra la prelista de la selección argentina para la próxima ventana de las Eliminatorias

El nombre de Gabriel Deck es uno de los 24 que escribió Néstor García en la prelista para los partidos frente a Venezuela y Panamá de la tercera ventana de las Eliminatorias para el Mundial de 2023. Ambos encuentros serán como visitante: el 27 de junio el combinado nacional se medirá con su par venezolano en Puerto La Cruz y el 5 de julio lo hará en Panamá City frente al local.

En la nómina también figuran Facundo Campazzo y Leandro Bolmaro, quienes regresan tras ausentarse en los últimos partidos por sus compromisos en la NBA. Carlos Delfino, Patricio Garino, Luca Vildoza y Marcos Delía son el resto de los de mayor rodaje a nivel internacional que tienen chances de quedar entre los 12 basquetbolistas.

🇦🇷 Estos son los 24 preconvocados para la tercera ventana rumbo a la Copa del Mundo 2023.



📝 Todos los detalles: https://t.co/cLVnL5j4E2#FIBAWC | #WinForArgentina pic.twitter.com/TRyCeMTHVG — CAB (@cabboficial) June 3, 2022

La Argentina está segunda en el grupo A, detrás de Venezuela, con tres victorias y una derrota y tiene asegurado su lugar en la segunda fase más allá de los resultados que obtenga en sus próximos compromisos.