Cristiano Ronaldo, presentado en Al Nassr: los números más destacados de la estrella portuguesa que desembarcó en el fútbol árabe

escuchar

Cristiano Ronaldo fue presentado este martes en Al-Nassr de Arabia Saudita, luego de que el club anunciase su fichaje el pasado viernes. El portugués llegó en condición de libre y percibirá un salario estimado en 200 millones de euros (214 millones de dólares) durante dos años y medio. El cinco veces ganador del Balón de Oro, que jugaba hasta antes del Mundial en Manchester United, llegó al país mediooriental el lunes por la noche junto con su familia y luego fue recibido en el Estadio Mrsool Park de Riyad ante más de 25.000 personas.

El delantero de 37 años dejó Manchester por la puerta de atrás, luego de que el club decidiera rescindir su contrato tras una entrevista a finales de noviembre en la que afirmaba “no respetar más” a su entrenador Erik ten Hag, atacando también a los dirigentes de la institución. En la Copa del Mundo fue eliminado en cuartos de final con Portugal luego de caer ante Marruecos por 1 a 0. El fichaje de semejante estrella mundial, con un contrato hasta 2025, es el último episodio de los esfuerzos de la millonaria Arabia Saudita para posicionarse en el deporte de alto nivel. El Ministro de Deportes, el Príncipe Abdulaziz ben Turki Al-Faisal, prometió “apoyar a otros clubes en búsqueda de contratos de calidad con estrellas internacionales”.

Cristiano Ronaldo en noviembre de 2022. Matthew Ashton - AMA - Getty Images Europe

El astro portugués sostuvo que su desafío al firmar con Al Nassr es “ayudar a crecer” a Arabia Saudita en el fútbol y afirmó que no es el “final” de su carrera. ”No me importa lo que diga la gente, este no es el final de mi carrera. Tengo la oportunidad de cambiar la mentalidad con la que se miran las Ligas de Asia y mejorarlo. Vengo por nuevas experiencias”, comentó Cristiano Ronaldo en su conferencia de prensa de presentación. ”Mi desafío es ayudar a crecer a Arabia Saudita. Mi idea es debutar lo antes posible, disfrutar de mi estadía aquí y que los hinchas también puedan disfrutar. No me interesan quienes me criticaron en el último tiempo”, aseguró.

“Soy un jugador único. Es bueno venir acá. Allá (en Europa) batí todos los récords y quiero batir algunos récords aquí”, declaró el ex Real Madrid ante los periodistas en el Estadio Mrsool Park, el recinto donde juega habitualmente su nuevo equipo. ”He venido aquí para ganar, para jugar, para disfrutar, para ser parte del éxito de este país y de la cultura de este país”, añadió un Ronaldo que aseguró que se decantó por la oferta del club saudí declinando las numerosas propuestas que le llegaron no solo de Europa, sino también de Brasil, Australia, Estados Unidos e incluso Portugal.

Cristiano Ronaldo sonríe durante su presentación oficial en el club Al Nassr de Arabia Saudita Amr Nabil - AP

Entre los logros más importantes de Cristiano a lo largo de su exitosa carrera aparecen: la Eurocopa de 2016 y la UEFA Nations League de 2019 a nivel selecciones; tres Premier League de Inglaterra con Manchester United; cinco Champions League (una con Manchester y cuatro con Real Madrid); y cuatro Mundiales de Clubes (uno con Manchester y tres con Real Madrid).

Los récords más destacados de Cristiano Ronaldo

Cinco Balones de Oro.

Máximo goleador de la historia: 819 goles.

819 goles. Máximo goleador histórico a nivel selecciones: 118 tantos.

118 tantos. Máximo goleador de la Champions League: 140 anotaciones.

Cristiano Ronaldo ganó nada menos que cinco Champions League, donde rompió varios récords Reuters

Jugador de Real Madrid con más goles en una temporada en toda la historia del club: 61 en la temporada 2014-15.

61 en la temporada 2014-15. Máximo goleador histórico de Real Madrid: 450 goles en 438 partidos.

450 goles en 438 partidos. Récord absoluto de goles en una misma edición de Champions League: 14 en la temporada 2013-14.

14 en la temporada 2013-14. Mejor goleador del mundo según la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol) en la década 2011-2020: 550 goles.

(Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol) 550 goles. Primer y único jugador en marcar más de 50 goles en seis temporadas distintas y consecutivas: 53 (2010-11), 60 (2011-12), 55 (2012-13), 51 (2013-14), 61 (2014-15) y 51 (2015-16).

53 (2010-11), 60 (2011-12), 55 (2012-13), 51 (2013-14), 61 (2014-15) y 51 (2015-16). Máximo goleador histórico del Mundial de Clubes: Siete goles.

Siete goles. Único jugador que convirtió goles en cinco ediciones de la Copa del Mundo: 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

El gol de Cristiano Ronaldo ante Ghana para convertirse en el primer futbolista en anotar en cinco Copas del Mundo diferentes Clive Brunskill - Getty Images Europe

Máximo goleador histórico de la Eurocopa: 45 goles.

45 goles. Máximo goleador histórico en competiciones europeas (UEFA): 143 goles.

143 goles. Máximo goleador en Primera División en la historia de las cinco grandes ligas europeas: 495 goles.

LA NACION