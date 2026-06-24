Croacia venció 1-0 a Panama, por el Mundial 2026

En un encuentro disputado el 23 de junio de 2026 a las 20.00 en el Toronto Stadium, Croacia logró una victoria clave ante Panama por 1-0. El partido, correspondiente a la fase de grupos del Mundial, fue controlado por el árbitro Pierre Atcho, quien mantuvo el orden en un desarrollo sumamente disputado.

El peso de la jerarquía europea

El esquema táctico planteado por Croacia, un 4-2-3-1, terminó por imponerse ante el conservador 5-4-1 de Panama. El quiebre definitivo llegó a los 54 minutos, cuando Ante Budimir marcó el 1-0 tras una precisa asistencia de Josip Stanisic. Para intentar cambiar el rumbo, el entrenador croata realizó modificaciones estratégicas desde el inicio del complemento, dando ingreso a nombres como Andrej Kramaric y el propio Budimir para refrescar el ataque.

Análisis estadístico y disciplinario

A pesar del resultado adverso, Panama buscó incomodar al rival con 8 tiros totales contra 6 de su oponente, aunque solo pudo inquietar en una ocasión al arco. Por su parte, Croacia mostró una superioridad en la tenencia de la pelota con un 57,8% frente al 42,2% del conjunto panameño. En el aspecto disciplinario, el compromiso dejó las siguientes amonestaciones:

Yoel Bárcenas (Panama) fue amonestado a los 60 minutos por una infracción.

(Panama) fue amonestado a los 60 minutos por una infracción. Petar Sucic (Croacia) recibió la tarjeta amarilla a los 91 minutos.

Gestión desde los bancos

El ritmo del partido se vio afectado por la constante rotación de jugadores. Mientras Panama buscó el empate agotando sus variantes con los ingresos de Cecilio Waterman, Azarías Londoño, Tomás Rodríguez y Éric Davis, el conjunto de Croacia cerró el encuentro gestionando los minutos finales tras la salida de su capitán, Luka Modric, quien fue reemplazado por Mario Pasalic a los 81 minutos, garantizando así la victoria en el cierre de la jornada.