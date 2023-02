Cuándo juega Argentina vs. Canadá, por las Eliminatorias al Mundial de básquet 2023: día, hora y TV

escuchar

La selección argentina de básquet recibirá este jueves en Mar del Plata a su par de Canadá en el juego correspondiente a la quinta fecha del grupo E de la segunda etapa de las Eliminatorias al Mundial Filipinas-Japón-Indonesia 2023. El encuentro se disputará desde las 21.40 y lo transmitirá en vivo TyC Sports, por lo que también se podrá ver en las plataformas digitales TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Flow.

En la previa, el favorito al triunfo en la principales casas de apuestas es el anfitrión con una cuota máxima de 1.50 por cada peso, dólar o euro invertido. Su derrota, es decir un triunfo del visitante, paga hasta 3.22.

Argentina vs. Canadá

Eliminatorias Mundial 2023 - Segunda etapa - Grupo E - Fecha 4

Día: Jueves 23 de febrero.

Jueves 23 de febrero. Hora: 21.40.

21.40. TV: TyC Sports.

TyC Sports. Streaming: TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Flow.

La selección argentina de básquet solo le ganó a Bahamas dos veces en la segunda etapa de las Eliminatorias FIBA Américas

Se trata del primer partido de la sexta y última ventana del certamen clasificatorio a la Copa del Mundo, a la que el combinado de Pablo Prigioni todavía no se aseguró su pasaje y, para no depender de otros resultados, necesita una victoria ante los norteamericanos o República Dominicana -lo enfrentará el próximo domingo-. Contra ambos cayó como visitante y si repite resultados puede entrar a la cita ecuménica como mejor cuarto siempre que Puerto Rico y México no ganen ningún juego en la otra zona.

El único que hasta el momento tiene su boleto al Mundial es el próximo rival de la albiceleste mientras que Estados Unidos está a un paso de lograrlo y a excepción de dos derrotas catastróficas en la última ventana, no lo conseguirá. Brasil es otro que está cerca del objetivo al igual que Venezuela y República Dominicana en el grupo de la Argentina.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo E de las Eliminatorias al Mundial 2023 FIBA

Prigioni diagramó una larga lista de 24 preseleccionados en la que incluyó a jugadores que no pudieron integrarse al plantel a raíz que de juegan la Euroliga. Son los casos de Luca Vildoza (Estrella Roja de Belgrado), Gabriel Deck (Real Madrid) y Nicolás Laprovittola (Barcelona). Facundo Campazzo, compañero de Vildoza en el equipo serbio, sí es parte del combinado porque a raíz de una sanción que la Euroliga impuso a su club, no puede competir en el máximo certamen europeo hasta marzo. El NBA Leandro Bolmaro recientemente fue cortado en Utah Jazz y también se sumó al equipo.

La nómina, que se recortó a 17 basquetbolistas y de allí saldrán los 12 jugadores que conformarán el plantel para el duelo frente a Canadá, también están Roberto Acuña y Leonardo Lema (Olímpico de La Banda), Franco Baralle (Quimsa), Nicolás Brussino (Gran Canaria), Tomás Chapero (UDEA Algeciras), José Vildoza (Flamengo); Carlos Delfino (Pesaro), Marcos Delía (Wolves), Juan Manuel Fernández (Fuenlabrada), Máximo Fjellerup y Patricio Garino (Girona); Tayavek Gallizzi (Instituto de Córdoba), Juan Ignacio Marco (Lleida), Lucio Redivo (UEB Gesteco Cividale) y Juan Pablo Vaulet (Manresa).

La selección argentina perdió los dos partidos en la segunda etapa de las Eliminatorias al Mundial 2023 ante Canadá y Dominicana FIBA

Fixture y resultados de la Argentina en la segunda etapa

Cuarta ventana

25 de agosto de 2022: Canadá 99-87 Argentina.

29 de agosto de 2022: Argentina 95-77 Bahamas.

Quinta ventana

10 de noviembre de 2022: República Dominicana 80-69 Argentina.

13 de noviembre de 2022: Bahamas 76-80 Argentina.

Sexta ventana

24 de febrero de 2023: Argentina-Canadá.

27 de febrero de 2023: Argentina-República Dominicana.

