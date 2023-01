Cuándo juega Argentina vs. Perú, por la tercera fecha del Sudamericano Sub 20: día, hora y TV

escuchar

La selección argentina Sub 20 atraviesa un momento de dificultad en el Sudamericano que se está disputando en Colombia. El equipo dirigido por Javier Mascherano volvió a perder en su segunda presentación por 3 a 1 ante Brasil y las chances de clasificarse al hexagonal final parecen estar cada vez más alejadas. Sin embargo, el plantel debe levantar cabeza y reponerse rápidamente, ya que este miércoles juega ante Perú la cuarta fecha del grupo A. El partido comienza a las 19 (hora argentina) en el estadio Pascual Guerrero de Cali y se transmite en vivo por TyC Sports y DSports, por lo que también se puede ver en las plataformas digitales de TyC Sports Play y DGO.

La caída en el clásico, la segunda en igual cantidad de presentaciones ya que en el debut no pudo con Paraguay (derrota 2 a 1), complicó seriamente las chances del combinado nacional de avanzar a la segunda etapa del certamen y buscar alguno de los cuatro boletos en juego al Mundial de la categoría que se realizará en Indonesia y de los tres cupos a los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Lautaro Di Lollo lucha por la pelota con el brasileño Vitor Roque; el de Boca tuvo un flojo partido Fernando Vergara - AP

El rival de turno, el elenco incaico, atraviesa una realidad aún peor, ya que se quedó sin chances de meterse entre los seis mejores del torneo luego de sufrir tres derrotas consecutivas. En la primera fecha tropezó ante Brasil por 3 a 0 (dos goles de Vitor Roque y uno de Andrey Santos), en su segunda presentación cayó ante Colombia por 2 a 1 (dos tantos de Oscar Cortés para el equipo local y uno de Diether Hans Vásquez Soto para el visitante) y en la última fecha quedó eliminado tras perder con Paraguay por 1 a 0 (gol de Diego Luis González Alcaráz).

Argentina vs. Perú: todo lo que hay que saber

Sudamericano Sub 20 - Grupo A - Cuarta fecha.

Día : Miércoles 25 de enero.

: Miércoles 25 de enero. Hora : 19 (hora argentina).

: 19 (hora argentina). TV : TyC Sports y DSports.

: TyC Sports y DSports. Streaming: TyC Sports Play y DGO.

“No hay mucho por decir. Todos lo vimos: fuimos ampliamente superados por Brasil. Queda, simplemente, hacerse responsable. Obviamente, el único responsable de todo esto soy yo”, expresó, con crudeza, el entrenador de la selección argentina Sub 20, Javier Mascherano, tras la derrota ante el combinado carioca. “Sería buscar una excusa hablar de haber errado un penal [Gino Infantino desperdició uno cuando transcurrían 26′ y el encuentro estaba 1 a 0 a favor de Brasil]. Desde el minuto cero no entramos en partido, tomamos [recibimos] un gol muy rápido y después nunca construimos buen juego. Nos costó. Una de las pocas jugadas, aisladas, fue cuando hicimos una cierta cantidad de pases, la del penal nuestro. La realidad es que toca hacerse cargo de esto. Es una noche triste, amarga. Y mañana (por este martes) habrá que levantar cabeza. Todavía quedan dos partidos. A ver si logramos ganar los dos y nos clasificamos”, manifestó el ex mediocampista.

Javier Mascherano se lamenta luego de uno de los goles de Brasil; el DT se considera responsable JOAQUIN SARMIENTO - AFP

¿Qué necesita la Argentina para avanzar de ronda?

Luego de tres jornadas, la Argentina está cuarta en la tabla de posiciones de la zona A, sin puntos y con una diferencia de gol de -3. Teniendo en cuenta que Paraguay y Brasil se clasificaron al hexagonal final, su rival directo en la lucha por avanzar es el anfitrión, Colombia, que está tercero con cuatro unidades. En ese contexto, el combinado de Mascherano tiene que vencer a Perú y Colombia y esperar que el local no derrote a Brasil en la última jornada.

También puede clasificar si iguala con los incaicos y derrota al local, siempre que este caiga también contra Brasil. En ese caso la Argentina y Colombia sumarán cuatro puntos, pero pasará la albiceleste por haber triunfado en el cotejo entre sí.

Colombia es el rival directo de la selección argentina de cara a la clasificación al hexagonal final Fernando Vergara - AP

El formato de juego del torneo

En la primera etapa los seleccionados se enfrentan todos contra todos en sus respectivos grupos. Los tres mejores de cada uno luego de cinco fechas -cuatro partidos cada combinado-, avanzarán a la rueda final. Allí, los seis equipos se medirán nuevamente todos contra todos -cinco cotejos- y el que más puntos sume se consagrará campeón.

El ganador, su escolta y el tercero clasificarán a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, previstos para el 20 de octubre y para los que Chile ya tiene sus boleto por ser anfitrión. Ellos tres, más el cuarto, en tanto, irán al Mundial Sub 20 de Indonesia que se jugará del 20 de mayo al 11 de junio.

En caso de empate en puntos en cualquier posición, la clasificación se determinará por los siguientes criterios en orden de mención: el resultado del enfrentamiento directo entre los empatados; diferencia de goles; cantidad de goles marcados; menor número de tarjetas rojas; menor número de tarjetas amarillas; y, por último, sorteo.

