Cuándo juega Aston Villa vs. Manchester City por la Premier League: día, horario y TV

La Premier League no cesa su marcha con el objetivo de avanzar lo máximo posible hasta el parate obligado por el Mundial Qatar 2022 y este sábado la mayoría de los equipos se vuelven a presentar en la sexta fecha, entre ellos el Manchester City de Julián Álvarez que visita al Aston Villa de Emiliano Martínez y Emiliano Buendía. El encuentro se disputará desde las 13:30 con transmisión en vivo de ESPN 3 y a través de la plataforma digital Star+.

Aston Villa - Manchester City

Premier League - Fecha 6

Día: Sábado.

Hora: 13.30 (hora argentina)

TV: ESPN 3.

Streaming: Star +.

La última presentación del conjunto de Josep Guardiola fue entre semana ante Nottingham Forest y goleó 6 a 0 con un doblete de Álvarez, que marcó sus primeros tantos en la Premier League y lleva tres en cinco partidos jugados porque había anotado en la derrota 3 a 1 ante Liverpool por la Community Shield. En total acumula 179 minutos en cancha con una media de 0,6 festejos por duelo y un festejo cada 58, 6 minutos.

Por la proximidad del anterior cotejo, el entrenador español todavía no dio a conocer la formación titular, pero el ex-River tiene grandes chances de estar otra vez en ella porque el próximo martes su equipo debuta en la Champions League 2022/23 frente a Sevilla como visitante y es probable que guarde a sus mejores exponentes para dicho compromiso.

Julián Álvarez anotó dos goles en su último partido por la Premier League con Manchester City OLI SCARFF - AFP

Álvarez tendrá en frente a dos compañeros de la selección argentina, que seguramente serán de la partida: ‘Dibu’ Martínez y Buendía. Será la primera vez que estén cara a cara teniendo en cuenta que el delantero de 22 años recaló recientemente en la liga de Inglaterra.

El elenco de Birmingham no atraviesa un buen momento y así lo reconoció su entrenador, Steven Gerard, tras la derrota entre semana con el líder, Arsenal, 2 a 1: “Estoy preocupado, por supuesto que sí. Si me parara aquí y dijera que no me preocupa la situación, creo que me mirarían como si fuera de un planeta diferente. Estoy siendo honesto y crítico conmigo mismo. Haré mi trabajo lo mejor que pueda. Daré un paso al frente y asumiré la responsabilidad lo mejor que pueda. Mostramos carácter y compromiso y aguantamos a veces, pero si seguimos fallando en áreas clave, seguiremos concediendo goles”.

Su equipo ganó solo uno de cinco partidos en lo que va de la Premier League y está penúltimo en zona de descenso, aunque el certamen recién comenzó. El City, en tanto, se encuentra segundo con 13 unidades, dos menos que el líder perfecto Arsenal que es el único que ganó todos sus encuentros.

Un claro favorito en las apuestas