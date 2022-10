Cuándo juega Bayern Munich vs. Inter, por la Champions League: día, horario y TV

escuchar

Esta semana se cierra la primera etapa de la Champions League y uno de los duelos de la sexta y última fecha del grupo C será entre los gigantes de Europa Bayern Munich e Inter, equipo en el que brilla el ‘9′ de la selección argentina, Lautaro Martínez. El duelo, que no tiene relevancia para la tabla de posiciones porque ambos están clasificados a octavos de final, está programado para las 17 (hora argentina) y lo transmitirá en vivo ESPN, por lo que también se podrá ver en la plataforma digital Star+. Flow y Directv Go son alternativas para sintonizar el canal deportivo.

En la previa, los pronósticos de las apuestas dan como ganador al elenco alemán. Su triunfo cotiza a un tope de 1.46 por cada peso, dólar o euro invertido. Su derrota, es decir la victoria del conjunto italiano, paga hasta 7.10. El empate llega a 5.65.

Bayern Múnich vs. Inter

Champions League - Grupo C- Fecha 6

Día: Martes.

Martes. Hora: 17.

17. TV : ESPN.

: ESPN. Streaming: Star+.

Teniendo en cuenta que el resultado del cotejo no modificará nada porque el de Julian Nagelsmann lidera la zona con 15 puntos y el de Simone Inzaghi es su escolta con 10, es probable que ambos guarden futbolistas. Barcelona está tercero con cuatro unidades y seguirá compitiendo a nivel continental en la Europa League más allá de lo que pase en su última presentación, en simultáneo al cotejo entre los dos mejores, ante Viktoria Plzen.

La zanahoria que persigue el equipo que será anfitrión en el choque es ganar el sexto partido y entrar en el grupo selecto de diez planteles que terminaron la fase inicial de la Champions League con puntaje perfecto -18 puntos sobre 18 posibles-. En caso de lograrlo, será la tercera ocasión en que lo logra un conjunto teutón. Hasta ahora, junto a Chelsea y Manchester City son los que se aseguraron el primer puesto de sus respectivas zonas.

El neroazurro no podrá contar con Romelu Lukaku. El delantero belga se volvió a lesionar su muslo izquierdo este lunes en un entrenamiento y es baja por tiempo indefinido. Se confirmó que tampoco estará el próximo fin de semana en el duelo contra Juventus y es una incógnita si llegará al Mundial Qatar 2022, en el que su seleccionado debutará en el grupo F el 23 de noviembre contra Canadá. El atacante había regresado a las cancha el 26 de octubre tras estar dos meses inactivo.

Bayern Munich e Inter se enfrentaron en la primera fecha de la presente edición del torneo y, en el estadio San Ciro de Milan, ganó el visitante 2 a 0 con tantos de Leroy Sané y Danilo D’Ambrosio en contra.

