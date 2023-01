Cuándo juega Châteauroux vs. PSG, por la Copa de Francia: día, horario y TV

escuchar

París Saint Germain, sin Lionel Messi porque se reincorporó al plantel esta semana tras las vacaciones que tuvo luego del Mundial Qatar 2022, debutará en la edición 2022/23 de la Copa de Francia visitando este viernes por los 32avos de final a La Berrichonne de Châteauroux, equipo que milita en la Ligue 2. El encuentro se disputará desde las 17 (hora argentina) en el estadio Gaston Petit y se transmitirá en vivo por DSports, por lo que también se podrá ver en la plataforma digital Star+.

En la previa, el conjunto parisino es amplio favorito en las apuestas a obtener el triunfo con una cuota máxima de 1.09 en las principales casas. Su derrota, es decir un triunfo del local, cotiza hasta 51.0. La parda en el tiempo reglamentario llega a 15.0.

Châteauroux vs. PSG

Copa de Francia - 32avos de final

Día : Viernes.

: Viernes. Hora : 17 (hora argentina).

: 17 (hora argentina). TV : DSports.

: DSports. Streaming: DGO.

Christophe Galtier le dio una semana de descanso a Kylian Mbappé tras el Mundial Qatar 2022 FRANCK FIFE - AFP

La ronda de 64 clubes es la que se incorporan al certamen los de la elite del fútbol galo. Líder en la Ligue 1 con 44 puntos a pesar de haber perdido en su última presentación contra su escolta con 40, Lens, y dejado el invicto, el equipo de Christophe Galtier iniciará su participación en el torneo de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) con sed de revancha por lo que ocurrió en la anterior edición cuando se despidió en octavos de final a manos de Niza, que lo eliminó por penales tras igualar 0 a 0.

Si bien su rival es de mucha menos jerarquía y, a priori, no debería complicarlo, PSG no alineará su mejor formación porque Messi se sumó al plantel el miércoles tras ser campeón del mundo con la selección argentina y el entrenador confirmó este jueves en conferencia de prensa que no lo convocó: “Leo se entrenó ayer y este jueves. No jugará mañana. Nos estamos asegurando de que esté listo para el próximo partido”.

Además, se refirió a si en su primera aparición tras la Copa del Mundo será recibido con algarabía por los franceses: “Veremos cuando sea su próximo partido, pero no hay demanda ni necesidad de celebrar por parte de Leo. Me atrevo a esperar que nuestros seguidores lo celebren, no hay razón para no hacerlo. Es Messi, un jugador del PSG, que es campeón del mundo. Tenemos mucha suerte de tener a un jugador como él en casa”.

🗣️ "Estoy feliz de volver a estar acá y muy agradecido por el recibimiento. Ya estoy preparado para todo lo que se viene".



¡Te extrañábamos, Leo! 🐐⭐



❤️💙 pic.twitter.com/GihJWCJ91g — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) January 4, 2023

Además, a Kylian Mbappé y el marroquí Achraf Hakimi le dieron descanso porque no lo tuvieron luego de la cita ecuménica en Medio Oriente y días atrás presenciaron un partido de la NBA en Estados Unido. Neymar, en tanto, no jugará porque se está tratando la lesión que sufrió en uno de sus tobillos durante el Mundial.

Para el argentino la Copa de Francia es uno de los pocos torneos que disputó en su carrera y nunca ganó un juego y, mucho menos, fue campeón. Teniendo en cuenta que su conjunto es el principal favorito a ganarla, al igual que la Ligue 1, es una gran oportunidad para agrandar su palmarés individual y acortar distancia con el brasileño Dani Alves. Con el Mundial 2022, el atacante llegó a 42 estrellas y quedó a cuatro del lateral brasileño, que tiene 46. Curiosamente, comparten 22 festejos y todos fueron durante la primera etapa del defensor en Barcelona.

De no sumar minutos en la Copa de Francia, el regreso del rosarino está previsto para el enfrentamiento de París Saint Germain contra Angers por la Ligue 1 el próximo 11 de enero. Desde entonces y hasta el 12 de febrero el elenco de Galtier tiene programado seis juegos, tres de local y otros tantos de visitante. Luego, se medirá ante Bayern Múnich por los octavos de final de la Champions League. La ida será el 14 de febrero en París y la vuelta el 8 de marzo en Alemania.

Calendario de la Copa de Francia 2022/23

Ronda de 32: 8 de enero de 2023.

8 de enero de 2023. Octavos de Final: 22 de enero de 2023.

22 de enero de 2023. Octavos de final: 8 de febrero de 2023.

8 de febrero de 2023. Cuartos de final: 1 de marzo de 2023.

1 de marzo de 2023. Semifinales: 5 de abril de 2023.

5 de abril de 2023. Final: 29 de abril de 2023 en el Stade de France de Saint-Denis.

En la edición anterior de la Copa de Francia el Niza de Christophe Galtier eliminó al PSG de Mauricio Pochettino FRANCK FIFE - AFP

La Copa de Francia es la única competición en el territorio galo que reúne equipos profesionales y amateurs. Nació en 1917, durante la Primera Guerra Mundial, por iniciativa de Henri Delaunay e inicialmente se denominó Copa Charles-Simon en homenaje al presidente fundador del Comité Interfederal Francés (luego, FFF). En 1919 fue denominada con su actual nomenclatura y nunca más se modificó.

Hasta el momento se disputaron 105 ediciones y las definiciones se repartieron en siete estadios habiendo 32 vencedores distintos. El primero que levantó el trofeo fue Olympique de Pantin en 1918 y el último, Nantes en 2022 cuando logró su cuarta estrella tras las conseguidas en 1979, 1999 y 2000 con el triunfo en la final sobre Niza. El más ganador de la historia es PSG con 14 vueltas olímpicas por delante de Olympique de Marsela, que tiene una decena.

LA NACION