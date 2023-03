Cuándo juega Manchester City vs. Burnley, por los cuartos de final de la FA Cup

escuchar

Este fin de semana se disputarán los cuartos de final de la FA Cup y la instancia se abrirá el sábado con el duelo entre Manchester City y Burnley, antes de Sheffield United vs. Blackburn Rovers, Brighton vs. Grimsby Town y Manchester United vs. Fulham. El encuentro está programado a las 14.45 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por ESPN, por lo que también se podrá ver en las plataformas digitales Star+, DGO, Telecentro Play y Flow.

La serie es a un solo partido con suplementario y definición por penales en caso de igualdad en el tiempo de juego reglamentario. En la previa, el local es amplio favorito al triunfo según las apuestas con una cuota máxima de 1.22. Su caída, en tanto, cotiza hasta 19.0. El empate llega a 8.0.

Manchester City vs. Burnley

FA Cup - Cuartos de final

Día: Sábado 18 de marzo.

Sábado 18 de marzo. Hora : 14.45 (hora argentina).

: 14.45 (hora argentina). TV: ESPN.

ESPN. Streaming: Star+, DGO, Telecentro Play y Flow.

Erling Haaland celebra tras marcar el quinto gol del Manchester City ante Leipzig, en Champions

El conjunto de Josep Guardiola, que entre semana goleó 7 a 0 a Leipzig en el encuentro de vuelta de octavos de final de la Champions League 2022/23 con cinco tantos de Erling Haaland y avanzó a cuartos en los que se medirá con XX, lleva las de ganar frente a un rival que milita en la English Football League Championship, la segunda categoría de Inglaterra.

En ese contexto, es probable que el entrenador le dé minutos a jugadores que habitualmente no son titulares como Julián Álvarez, quien esta semana renovó su contrato con el club hasta 2028 y fue anunciado en redes sociales de una manera particular. También es una buena ocasión para que juegue Máximo Perrone, quien no fue convocado en los últimos cotejos y lleva muy poco tiempo en el club aún.

A raíz de que afrontarán este compromiso, a los Cityzens le postergaron el encuentro de la fecha 28 de la Premier League ante West Ham. En ese certamen son escoltas de Arsenal con 61 puntos contra 66 que tiene el líder.

The Clarets, por su parte, son dirigidos por Vincent Kompany, leyenda de Manchester City, y están primeros en su campeonato a un paso del ascenso a la élite porque tienen 83 unidades y su inmediato perseguidor, Sheffield United, 70. El tercero, Middlesbrough, acumula 64.

Vincent Kompany, leyenda de Manchester City, es el entrenador de Burnley Twitter Burnley

Así llegaron a cuartos de final

Ambos clubes iniciaron su participación en 32avos de final. Manchester City eliminó en esa instancia a Chelsea 4 a 0 con un gol de Julián Álvarez de penal y, luego, se deshizo de Arsenal 1 a 0 y Bristol City 3 a 0. Paradójicamente, tuvo rivales de la Premier League en las instancias iniciales y, después, del ascenso inglés.

Burnley, por su parte, dejó atrás a Bournemouth por 4 a 2, a Ipswich Town por 2 a 1 en un segundo encuentro porque en el primero empataron sin tantos; y a Fleetwood por Town 1 a 0.

