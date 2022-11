Cuándo juega Manchester City vs. Chelsea, por la Copa de la Liga Inglesa: día, horario y TV

escuchar

Esta semana, a poco más de siete días del Mundial Qatar 2022, se desarrollan en Inglaterra los 16avos de final de la Copa de la Liga con un cruce de alto voltaje entre Manchester City y Chelsea en busca de un lugar entre los 16 mejores equipos del certamen. El encuentro fue programado para este miércoles a las 17 (hora argentina) y lo transmitirá en vivo ESPN, por lo que también se podrá ver online en la plataforma digital Star+.

En la previa, el favorito a quedarse con el triunfo en el Etihad Stadium y clasificación a octavos de final es el que dirige Josep Guardiola, cuya victoria paga un tope de 1.52 por cada peso, dólar o euro invertido. Su derrota, es decir la clasificación del visitante, cotiza a 8.50. El empate alcanza 5.0.

Manchester City vs. Chelsea

Copa de la Liga de Inglaterra - 16avos de final

Día : Miércoles.

: Miércoles. Hora : 17 (hora argentina).

: 17 (hora argentina). TV : ESPN.

: ESPN. Streaming: Star+.

El Manchester City de Julián Álvarez es el favorito a quedarse con el triunfo ante Chelsea Agencia AFP - AFP

En la conferencia de prensa previa al cotejo, Guardiola no anunció la formación titular y está en duda Erling Haaland, quien anotó el gol de la victoria 2 a 1 sobre Fulham el fin de semana pasado por la Premier League pero no está totalmente recuperado de su lesión: “Haaland aún no está perfecto. Ya veremos cómo está para mañana y para el sábado. Está mejorando. Veremos. En una semana o diez días todo puede pasar”. De no estar a disposición el noruego, Julián Álvarez se perfila para, otra vez, ser parte del once inicial.

En Les Blues hay dudas y bajas confirmadas: Jorginho no está al 100% físicamente mientras que no llegaron a recuperarse a tiempo el arquero Kepa Arrizabalaga y Reece James, quien fue intervenido quirúrgicamente de una de sus rodillas y pelea contra el reloj para poder estar en el Mundial Qatar 2022.

Jorginho es duda en Chelsea para visitar al City por los 16avos de final de la Copa de la Liga ap - AP

Para ambos clubes será el debut en la Copa de la Liga de Inglaterra porque no tuvieron que disputar la primera y segunda rueda. En la temporada será el primer cruce entre ambos ya que por la Premier League se verán las caras recién después de la Copa del Mundo, el 5 de enero por la fecha 19. Sus presentes en ese certamen son dispares: Manchester City marcha segundo con 32 puntos gracias a 10 triunfos, dos pardas y una derrota mientras que Chelsea está séptimo con 21 unidades por seis victorias, tres empates y cuatro caídas.

La última vez que se enfrentaron en la Carabao Cup fue en la definición de la edición 2018/19. En Wembley, el City se impuso 4-3 por penales. En la Premier League el antecedente más reciente es de enero de 2022 y también ganó Manchester 1 a 0 con un tanto de Kevin De Bruyne.

LA NACION