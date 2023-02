Cuándo juega Marsella vs. PSG, por los octavos de final de la Copa de Francia: día, hora y TV

escuchar

Dos de los tres mejores equipos galos en la actualidad, Olympique de Marsella y el París Saint Germain de Lionel Messi, se enfrentarán este miércoles por los octavos de final de la Copa de Francia por un lugar a la etapa de ocho clubes. El encuentro se jugará en el estadio Vélodrome desde las 17 (hora argentina) y lo transmitirá en vivo DSports+, por lo que también se podrá ver en la plataforma digital DGO.

En la previa, el favorito a lograr el triunfo y avanzar de etapa es el visitante con una cuota máxima de 2.27 por cada peso, dólar o euro invertido. Su derrota, es decir una victoria del local, paga hasta 3.35. El empate llega a 3.82.

Olympique de Marsella vs. PSG

Copa de Francia - Octavos de final

Día : Miércoles.

: Miércoles. Hora : 17 (hora argentina).

: 17 (hora argentina). TV : DSports +.

: DSports +. Streaming: DGO.

Neymar marcó el único gol en el triunfo de PSG ante Marsella 1 a 0 en el último duelo entre sí, pero es duda para la Copa de Francia FRANCK FIFE - AFP

El duelo tiene cara a cara al líder de la Ligue 1, PSG con 54 puntos, y uno de sus escoltas, Marsella con 46. Por ello, es el más transcendente de una llave en la que también se cruzan Angers vs. Nantes, Auxerre vs. Rodez de la segunda división; Lyon vs. Lille, París FC vs. Annecy, ambos de la segunda categoría; Toulouse vs. Reims y Vierzon de la cuarta división vs. Grenoble de la segunda. En todos los casos, de haber empate en los 90 minutos reglamentarios los cruces se estirarán a un suplementario de media hora y, luego, a penales.

En el anfitrión, dirigido por Igor Tudor, Leonardo Balerdi se perfila para ser titular en la zona defensiva. En el visitante, el único confirmado del tridente ofensivo estelar es Messi. Kylian Mbappé sigue lesionado mientras que Neymar está en duda porque no está recuperado al 100% de una dolencia muscular. Otra incógnita es si Sergio Ramos podrá volver tras perderse el último cotejo por la liga francesa.

Justamente el delantero brasileño fue quien marcó el único tanto de la victoria 1 a 0 de su equipo frente a Marsella por la undécima fecha de la Ligue 1. El duelo fue el 16 de octubre pasado en el Parque de los Príncipes. Por ese certamen se volverán a cruzar el 26 de febrero por la 25ª jornada.

Leonardo Balerdi se perfila para ser titular en Olympique de Marsella ante PSG por la Copa de Francia Thibault Camus - AP

Qué es la Copa de Francia

La Copa de Francia es la única competición en el territorio galo que reúne equipos profesionales y amateurs. Nació en 1917, durante la Primera Guerra Mundial, por iniciativa de Henri Delaunay e inicialmente se denominó Copa Charles-Simon en homenaje al presidente fundador del Comité Interfederal Francés (luego, FFF). En 1919 fue denominada con su actual nomenclatura y nunca más se modificó.

Hasta el momento se disputaron 105 ediciones y las definiciones se repartieron en siete estadios habiendo 32 vencedores distintos. El primero que levantó el trofeo fue Olympique de Pantin en 1918 y el último, Nantes en 2022 cuando logró su cuarta estrella tras las conseguidas en 1979, 1999 y 2000 con el triunfo en la final sobre Niza. El más ganador de la historia es PSG con 14 vueltas olímpicas por delante de Olympique de Marsella, que tiene una decena.

Calendario de la edición 2022/23

Octavos de final: 8 de febrero de 2023.

8 de febrero de 2023. Cuartos de final: 1 de marzo de 2023.

1 de marzo de 2023. Semifinales: 5 de abril de 2023.

5 de abril de 2023. Final: 29 de abril de 2023 en el Stade de France de Saint-Denis.

