Cuándo juega Napoli vs. Salernitana, por la Serie A: día, hora y TV

escuchar

Este domingo, desde las 10 (hora argentina), Napoli y Salernitana se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 32 de la Serie A de Italia 2022-23. El encuentro, que se disputa en el Stadio Diego Armando Maradona, puede servir para que el equipo local se consagre campeón del certamen doméstico italiano nada menos que con seis jornadas de anticipación. Se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+.

Los napolitanos se consolidaron como uno de los equipos con mejor rendimiento en todo el mundo en la vigente temporada. Están en lo más alto de la tabla de posiciones de la Serie A con 78 puntos, 17 más que Lazio, su perseguidor más cercano. Vienen de vencer por la mínima diferencia a Juventus con un gol de Giacomo Raspadori en el tiempo de descuento. Solo perdieron tres de los últimos 20 encuentros sumando todas las competencias y están a las puertas del tercer Scudetto de su historia.

Victor Osimhen celebra con Hirving Lozano uno de sus goles en Napoli en la vigente temporada

El elenco dirigido por el portugués Paulo Sousa, en tanto, sueña con conseguir una buena base de puntos en las últimas fechas para evitar el descenso y mantenerse en la máxima categoría del fútbol italiano. Actualmente se ubica décimo cuarto con 33 puntos conseguidos en 31 jornadas disputadas (siete triunfos, 12 empates y 12 derrotas). En la última fecha goleó 3 a 0 a Sassuolo en condición de local con goles de Lorenzo Pirola, Lassana Coulibaly y Boulaye Dia. No pierde desde hace ocho encuentros, aunque solo ganó uno de esos compromisos.

Napoli vs. Salernitana: todo lo que hay que saber

Fecha 32 de la Serie A 2022-23.

Día : domingo 30 de abril.

: domingo 30 de abril. Hora : 10 (horario argentino).

: 10 (horario argentino). Estadio : Stadio Diego Armando Maradona.

: Stadio Diego Armando Maradona. Árbitro : Matteo Marcenaro.

: Matteo Marcenaro. TV : ESPN.

: ESPN. Streaming: Star+.

Para consagrarse campeón este domingo, Napoli debe derrotar a Salernitana y esperar a que Inter le gane a Lazio. Si esto ocurre, el equipo dirigido por Luciano Spalletti quedaría a 20 puntos con 18 por jugar, por lo que festejaría su campeonato a falta de seis jornadas. Por este motivo, el día del encuentro entre los napolitanos y los granates se modificó y pasó del sábado al domingo, principalmente para que se dispute en simultáneo al duelo entre el nerazzurri y los blanquicelestes.

Luciano Spalletti logró formar un equipo que, a base de una fuerte intensidad, se consolidó

En la conferencia de prensa previa al encuentro, Spalletti aseguró que el equipo está preparado para la hipotética consagración: “Nos enfrentamos a un desafío extremo. Si afrontamos estas pruebas con la mentalidad correcta, recibiremos grandes alegrías. La plaza está lista -para los festejos- y el equipo también, soñamos con partidos así. Sabemos lo que tenemos que hacer”, afirmó. Además, también se tomó el tiempo de hablar sobre su trayectoria: “Me emociono fácilmente. Si pienso en cuando comencé, de dónde partí y a dónde llegué, todavía estoy emocionado y este domingo estaré igual, pero también tengo un poco de miedo. Aún así nos hemos hecho fuertes y queremos llegar hasta el final con todas nuestras cualidades”, cerró.

El DT italiano había asegurado que su equipo lucharía por el campeonato cuando firmó su contrato en 2021, por lo que recordó ese momento: “Uno siempre debe apuntar a dar lo mejor de sí. Tengo jugadores serios y fuertes y si no estás decidido, te atrapan. Este equipo también lo da todo en los entrenamientos. En la ciudad se percibe lo que puede pasar, el entrenador tiene que mantener el equilibrio pero está claro que todos quieren ganar. Me he dedicado por completo al Napoli desde mi llegada”, finalizó.

🔟 Peregrinación al santuario de D10S



🏆 Mañana Napoli puede salir campeón de la Serie A tras 33 años



🙌 ¡Locura napolitana! pic.twitter.com/zEmt0h5RH2 — DEPORTV (@canaldeportv) April 29, 2023

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Napoli corre con amplia ventaja para quedarse con los tres puntos. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.22 contra los 15.00 que se repagan por un triunfo de Salernitana. El empate, por su parte, cotiza cerca de 6.50.

Posibles formaciones

Napoli: Alex Meret ; Giovanni Di Lorenzo , Kim Min-Jae , Juan Jesús , Mathias Olivera ; Zambo Anguissa , Stanislav Lobotka , Piotr Zielinski ; Hirving Lozano , Victor Osimhen y Khvicha Kvaratskhelia .

Alex ; Giovanni , Kim , Juan , Mathias ; Zambo , Stanislav , Piotr ; Hirving , Victor y Khvicha . Salernitana: Guillermo Ochoa; Grigoris Kastanos, Lorenzo Pirola, Flavius Daniliuc, Norbert Gyömbér, Domagoj Bradaric; Domen Crnigoj, Lassana Coulibaly; Junior Sambia, Antonio Candreva y Krzysztof Piatek.

LA NACION