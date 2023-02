Cuándo juega River vs. Argentinos Juniors, por la Liga Profesional: día, hora y TV

escuchar

La primera presentación de River Plate en su estadio en la Liga Profesional 2023 será este domingo ante Argentinos Juniors por la tercera fecha. El encuentro que arbitrará Fernando Rapallini está programado para las 19.15 y lo transmitirá en vivo ESPN Premium, por lo que también se podrá ver en las plataformas digitales Star+, DGO, Flow y Telecentro Play.

En la previa, el favorito al triunfo en los pronósticos de las casas de apuestas es el anfitrión con una cuota máxima de 1.77 por cada peso, dólar o euro invertido. Su derrota, es decir un triunfo del visitante, paga hasta 5.60. El empate cotiza a 3.80.

River vs. Argentinos Juniors

Liga Profesional - Fecha 3

Día : Domingo 12 de febrero.

: Domingo 12 de febrero. Hora : 19.15.

: 19.15. TV : ESPN Premium.

: ESPN Premium. Streaming: Star+, DGO, Flow y Telecentro Play.

Para el Millonario será su debut en el estadio Monumental porque los dos primeros encuentros los disputó de visitante a fin de tener prórroga de concluir las obras que realizó y que aumentó la capacidad del mismo a poco más de 83.000 espectadores. Con su gente, el conjunto de Martín Demichelis buscará olvidarse de la caída ante Belgrano de Córdoba y conseguir su segunda victoria en el certamen.

El entrenador tiene nuevamente a disposición a David Martínez y Agustín Palavecino, quienes se recuperaron de sus respectivas lesiones en una semana en la que Bruno Zuculini sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y será baja por varios meses. Si repite la formación que inició contra el Pirata, saldrán a la cancha Franco Armani; Andrés Herrera, Jonatan Maidana, Enzo Díaz, Milton Casco; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Pablo Solari, Ignacio Fernández, José Paradela y Miguel Borja.

El Bicho, tras perder en el primer juego contra Rosario Central de visitante, doblegó en La Paternal a Racing y llega envalentonado al encuentro contra River. El director técnico Gabriel Milito no puede contar con Santiago Montiel, expulsado frente a la Academia y con una sanción en su haber.

Los últimos cuatro antecedentes entre ambos clubes fue con sonrisa para River. El duelo más reciente fue en octubre de 2022 por la Liga Profesional de ese año y el elenco que por entonces dirigía Marcelo Gallardo ganó 3 a 0 en el estadio Diego Armando Maradona.

El homenaje a los campeones del mundo, con Passarella

River tiene en su plantel al único futbolista de los 26 que jugaron y ganaron el Mundial Qatar 2022 que milita en la Liga Profesional: Franco Armani. En ese contexto y tras los homenajes que le hicieron al arquero en Santiago del Estero y Córdoba, el Millonario, en su debut como local, le hará el suyo con un agregado especial porque invitó a todos los jugadores de la institución que levantaron el trofeo más importante de todos en Argentina 1978 y México 1986.

Franco Armani recibió homenajes desde que arrancó la LPF por haber sido campeón del mundo Twitter @RiverPlate

Entre ellos sobresale la figura de Daniel Alberto Passarella, quien es el único argentino que ganó dos veces la Copa del Mundo porque fue parte de los planteles en 1978 y 1986. La invitación a la ceremonia por parte de la Comisión Directiva que preside Jorge Brito generó discrepancia entre los socios e hinchas teniendo en cuenta que durante el mandato del Kaiser como presidente el equipo descendió a la B Nacional.

“Voy a ir con mis amigos y con mi familia. Mi vuelta será una vuelta común junto con los integrantes de los mundiales que ganamos”, aseguró Passarella en las últimas horas en una entrevista en TyC Sports. Brito defendió y justificó su invitación: “Fueron de público conocimiento las diferencias que tuve con Passarella en su gestión. No vale la pena comentar acá lo que hicimos apenas llegamos en la primera presidencia de Rodolfo D’Onofrio. Eso no implica que me haga dueño de tomar una decisión de no invitar a alguien que fue campeón del mundo, siendo jugador de River”.

