Salomón Rondón, a River: los números más destacados del delantero venezolano que desembarca en el fútbol argentino

River Plate oficializó este lunes la contratación del máximo goleador histórico de Venezuela: Salomón Rondón. El caraqueño de 33 años firmó contrato hasta diciembre de 2024. “Bienvenido Rondón, nuevo jugador de River”, comunicó la entidad Millonaria en sus redes sociales. El delantero, que fue compañero de Martín Demichelis en Málaga de España, llegó en condición de libre luego de su paso por Everton de Inglaterra, equipo en el que se desempeñó durante las últimas dos temporadas.

Después de la presentación, Rondón participó de la práctica matutina de River, que viene de debutar en la Liga Profesional con un triunfo 2 a 0 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en condición de visitante, en lo que fue el debut oficial del nuevo entrenador Millonario. Rondón quedó bajo las órdenes de Demichelis, ex defensor de River, Bayern Münich, Manchester City y la selección argentina, entre otros, quien lo conoció cuando ambos jugaron en Málaga entre 2010 y 2012.

Martín Demichelis y Salomón Rondón durante su etapa en Málaga entre 2010 y 2012 JORGE ZAPATA - EFE

El delantero no juega de manera oficial desde el 15 de noviembre del 2022, cuando vistió la camiseta de su selección en un amistoso que terminó 2 a 2 ante Panamá, en el que convirtió un gol de penal. En la Premier League, su último partido se registró el 15 de octubre ante Tottenham, aunque solo estuvo nueve minutos en el campo de juego para cerrar un año con seis partidos de titular y habiendo completado los 90 minutos únicamente en tres oportunidades. Su último tanto en Inglaterra lo anotó en diciembre del 2021, en una derrota por 3 a 1 ante Crystal Palace.

Los números más destacados de Salomón Rondón

Vistió las camisetas de 10 clubes: uno en Sudamérica, ocho en Europa y uno en Asia. West Bromwich fue el equipo en el que más encuentros disputó y también en el que más goles convirtió junto con Zenit de Rusia, con 28, aunque el en combinado ruso necesitó de poco menos de la mitad de los encuentros para alcanzar esa cifra. A lo largo de su carrera, disputó 586 partidos repartidos entre clubes y selección. Convirtió 203 goles y repartió 49 asistencias.

Selección de Venezuela : 93 partidos, 38 goles y tres pases gol. Es el máximo goleador de la historia de la Vinotinto.

: 93 partidos, 38 goles y tres pases gol. Es el máximo goleador de la historia de la Vinotinto. West Bromwich de Inglaterra : 120 compromisos, 28 anotaciones, 10 asistencias.

: 120 compromisos, 28 anotaciones, 10 asistencias. Málaga de España: 72 encuentros, 27 tantos convertidos y siete pases gol.

Zenit de Rusia : 58 participaciones, 28 festejos y ocho asistencias.

: 58 participaciones, 28 festejos y ocho asistencias. Rubin Kazan de Rusia : 26 juegos disputados, 24 goles, tres pases gol.

: 26 juegos disputados, 24 goles, tres pases gol. Las Palmas de España : 47 partidos y 12 anotaciones.

: 47 partidos y 12 anotaciones. Aragua de Venezuela : 35 compromisos, 13 tantos y una asistencia.

: 35 compromisos, 13 tantos y una asistencia. Newcastle de Inglaterra : 33 encuentros, 12 goles y siete pases gol.

: 33 encuentros, 12 goles y siete pases gol. Everton de Inglaterra : 31 duelos jugados, tres anotaciones y una asistencia.

: 31 duelos jugados, tres anotaciones y una asistencia. Dalian Professional de China : 28 partidos, 14 tantos y siete pases gol.

: 28 partidos, 14 tantos y siete pases gol. CSKA Moscú de Rusia: 13 encuentros, cuatro goles y dos asistencias.

Su relación con Demichelis tiene más de una década de existencia. En la Costa del Sol, ambos jugaron bajo las órdenes del entrenador chileno Manuel Pellegrini. Un dato llamativo es que el flamante DT riverplatense ocupa el puesto 15 entre los jugadores que más veces afrontaron un partido en el mismo equipo que Rondón: compartieron campo de juego en 3.456, repartidos en 34 duelos, aunque nunca se juntaron para convertir un gol.

Martín Demichelis y Salomón Rondón se abrazan tras un gol del venezolano en Málaga Jorge Zapata - EFE

Según diversas impresiones en las redes sociales, la llegada de ‘La Bestia’ a Núñez no termina de convencer a los hinchas Millonarios por un viejo comentario del venezolano en una entrevista en 2020, en la que aseguró que su sueño era vestir la camiseta de Boca Juniors. El archivo compromete al delantero en su intento de forjar una buena relación con la hinchada riverplatense: “Yo la ilusión que tengo es jugar en Boca Juniors. Tengo un cariño muy especial, un deseo y me llama la atención muchísimo La Bombonera y como tiembla cuando la gente salta alentando a sus jugadores”, dijo en TNT Sports. Y agregó: “Si algún día tuviese la posibilidad de jugar en Boca sería la guinda del pastel y ahí sí que no habría nada más que contar”.

En parte por su trayectoria y en parte por su carácter, Rondón no pasa desapercibido en ningún equipo. “Es un líder del vestuario”, dice a LA NACION Alfredo Coronis Arrizabalaga, periodista venezolano. Y agrega: “En la selección, para mí, es más capitán que Tomás Rincón, que es quien lleva la banda. El liderazgo que ejerce Rondón es incuestionable. Es el de más carácter y autoridad, más allá de ser el goleador histórico del equipo”.

Salomón Rondón festeja uno de sus 38 goles con la camiseta de la selección de Venezuela Edilzon Gamez - Getty Images South America

Mercado de pases de River Plate

Altas : Salomón Rondón (Everton de Inglaterra), Matías Kranevitter (Monterrey de México), Ignacio Fernández (Atlético Mineiro de Brasil), Enzo Díaz (Talleres de Córdoba), Tomás Lecanda (regresó de Aldosivi), Elías López y Tomás Castro Ponce (ambos regresaron de Godoy Cruz).

: Salomón (Everton de Inglaterra), Matías (Monterrey de México), Ignacio (Atlético Mineiro de Brasil), Enzo (Talleres de Córdoba), Tomás (regresó de Aldosivi), Elías y Tomás (ambos regresaron de Godoy Cruz). Bajas: Javier Pinola (se retiró y pasó a formar parte del cuerpo técnico de Martín Demichelis), Felipe Peña Biafore (a préstamo a Arsenal), Hernán López Muñoz (regresó de Central Córdoba de Santiago del Estero y se fue a préstamo a Godoy Cruz), Alex Vigo (regresó de Independiente y se fue a préstamo a Estrella Roja de Belgrado de Serbia), Tomás Galván (regresó de Defensa y Justicia y se fue a préstamo a Colón) y Tomás Pochettino (regresó a Austin de Estados Unidos y fue vendido a Fortaleza de Brasil).

En la conferencia de prensa previa al debut en la Liga Profesional ante Central Córdoba en Santiago del Estero, Demichelis se mostró conforme con los refuerzos que llegaron para su plantel. “Sin faltarle el respeto a nadie, River hizo el mejor mercado de pases en Argentina”, opinó el entrenador. “Llegan cuatro jugadores de muchísima jerarquía y estoy más que agradecido con el esfuerzo de la institución”, argumentó. Además, habló sobre el rol que puede llegar a ocupar el atacante venezolano: “Rondón y Miguel Borja pueden jugar juntos. Incluso pueden jugar cualquiera de los dos con Beltrán que hizo una gran pretemporada”, cerró.

