Cuándo jugarían Boca y River el Superclásico por el título del Trofeo de Campeones 2020

Boca y River se tienen en agenda. Y la dilatada definición del Trofeo de Campeones 2020 los pondrá cara a cara nuevamente en un encuentro trascendental, como tanto ocurrió en los últimos años y con un nuevo título en juego. Así, producto de la victoria que el Millonario consiguió por 3 a 2 este miércoles ante Banfield en Córdoba, los dos grandes archirrivales del fútbol argentino, dirimirán nuevamente la suerte, con el plus de que alguno de los dos sumará una copa a su vitrina.

¿Por qué se dará este encuentro? En 2020, la pandemia por el Covid-19 hizo estragos en el mundo. Y entre tanta paralización, con el objetivo de proteger la vida, el deporte también se detuvo. Esto hizo que el Trofeo de Campeones de ese año no pudiera disputarse. El mismo debía ser entre el campeón de la Superliga y el de la Copa de la Superliga de ese año -denominada Copa Maradona-. Pero como el vencedor en ambas fue Boca, es que se gestó esta “semifinal” para encontrar el rival del xeneize. Es decir, el oponente del equipo de La Ribera tuvo que salir de este desempate entre los subcampeones de ambos torneos: River (segundo en la Superliga) y Banfield (segundo en la Copa Maradona).

Así, nuevamente se verán las caras para saber quién completa otro casillero en el palmarés. Por el lado de River, sería el primer Superclásico determinante que tenga al frente del equipo a Martín Demichelis, tras la dorada era de Marcelo Gallardo que guarda en la inmortalidad muchos duelos contra Boca, pero especialmente uno: la final de la Copa Libertadores 2018 disputada en Madrid.

En el último Superclásico disputado el año pasado Boca se impuso 1 a 0 en La Bombonera Anibal Greco - La Nación

Sin embargo, pese a las expectativas de los hinchas, no hay demasiadas certezas sobre cuándo se desarrollará la definición del Trofeo de Campeones de la Superliga 2020: ambos conjuntos deberán jugar a principios de mayo, en el marco de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y sería ese mismo mes el elegido para este Superclásico pendiente. Es que, otra fecha posible era el 1° de marzo, pero para entonces Boca tiene el compromiso de la Supercopa Argentina en el que enfrentará a Patronato de Paraná. El duelo entre millonarios y xeneizes, por este título en suspenso, tendría lugar en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, justamente escenario del encuentro entre River y Banfield de este miércoles.

El presente de River

El equipo de Núñez está en un proceso de adaptación tras la llegada de Martín Demichelis al banco de suplentes luego de la partida de Marcelo Gallardo, quien permaneció durante ocho años en la institución y se consolidó como el DT más ganador de la historia riverplatense. Se encuentra en el quinto lugar de la tabla de la Liga Profesional con nueve puntos conseguidos en cuatro fechas disputadas, producto de tres victorias y una derrota. Al grupo todavía le cuesta acoplarse a la idea de juego del entrenador y no logra mostrar una gran versión en el certamen doméstico. Falta regularidad: en el primer tiempo ante el Taladro podría haber convertido varios goles más de los que hizo, pero en el segundo mostró otra cara y sufrió en demasía.

Santiago Simón aprovecha las oportunidades que le da Demichelis: marcó dos ante Banfield Fotobaires

El presente de Boca

El xeneize no atraviesa su mejor momento. El entrenador Hugo Ibarra no logra encontrar un equipo que le de garantías y, en tanto, los resultados no siempre son los esperados. Marcha séptimo en la tabla de la Liga Profesional con siete puntos conseguidos de 12 posibles, producto de dos victorias (1 a 0 a Atlético Tucumán y 3 a 1 a Platense), un empate (0 a 0 con Central Córdoba) y una derrota (2 a 1 ante Talleres). La idea de juego no está clara y al plantel le cuesta encontrar regularidad.

Boca gana, pero también sufre; al DT Hugo Ibarra le cuesta dar con la identidad del equipo Mauro Alfieri - LA NACION

