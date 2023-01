Cuándo vuelve a jugar la Argentina Sub 20, por el Sudamericano

escuchar

La selección argentina Sub 20 está en aprietos. Sobre tres fechas transcurridas en el Sudamericano de la categoría que tiene lugar en Colombia ya perdió los dos partidos en los que se presentó, tras quedar libre en la primera jornada. Entonces, está complicada en el grupo A en el que debe remontar vuelo rápidamente si no quiere quedarse sin nada: esto no es solo no pelear por el título, sino no adquirir las respectivas clasificaciones que da esta cita al Mundial de Indonesia 2023, que se disputará desde mayo, y a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Luego de un nuevo aluvión en un día sin respuestas futbolísticas volverá a presentarse este miércoles ante Perú, desde las 19.

La albiceleste arrancó el certamen mirándolo desde afuera, ya que le tocó quedar libre. El sábado se estrenó con Paraguay y sorpresivamente cayó por 1 a 0. Este lunes, el reto era mayor: Brasil, el máximo favorito y máximo ganador de este certamen. El desarrollo fue aún peor y el equipo argentino sucumbió por 3 a 1. Levantar la cabeza en este contexto, con las expectativas con las que llegó, propone un desafío aún mayor. Y así lo entiende también su entrenador, Javier Mascherano, muy duro y autocrítico con este desempeño.

"No hay excusas", dijo el DT argentino Javier Mascherano tras una frustración en el torneo JOAQUIN SARMIENTO - AFP

El seleccionado argentino juvenil quedó libre en la primera fecha del torneo y tras caer con Paraguay por 2 a 1 en el estreno quedó con poco margen de error para instalarse entre los tres mejores de su zona y así clasificarse al hexagonal final. En este sentido, el nuevo traspié ante Brasil, sumó preocupación. Por su parte, el elenco carioca comenzó el certamen con un contundente triunfo por 3 a 0 ante Perú y luego, en la fecha 2, tuvo su jornada de descanso. Ahora que venció a la Argentina, quedó muy bien posicionado.

Paraguay lidera la zona con 7 puntos, mientras que Brasil es escolta con 6. Colombia tiene 4 unidades y la Argentina y Perú, 0.

En el grupo B manda Ecuador con 4 puntos, Uruguay y Bolivia tiene tres, Chile uno y Venezuela 0.

Jean de Brasil desafía a Gino Infantino de Argentina durante el partido de este lunes Fernando Vergara - AP

Argentina vs. Perú: cómo ver online

Al igual que todos los partidos de la selección argentina a lo largo del campeonato, se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports, como así también por streaming mediante las plataformas de TyC Sports Play y DGO. Por su parte, quienes cuenten con Flow o Telecentro Play, pueden sintonizar TyC Sports directamente a través de su cableoperador.

Máximo Perrone es una de las figuras del Sub 20; este lunes Manchester City oficializó su compra Fernando Vergara - AP

El formato de juego del torneo

En la primera etapa los seleccionados se enfrentarán todos contra todos en sus respectivos grupos. Los tres mejores de cada uno luego de cinco fechas -cuatro partidos cada combinado-, avanzarán a la rueda final. Allí, los seis equipos se medirán nuevamente todos contra todos -cinco cotejos- y el que más puntos sume se consagrará campeón.

El ganador, su escolta y el tercero clasificarán a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, previstos para el 20 de octubre y para los que Chile ya tiene sus boleto por ser anfitrión. Ellos tres, más el cuarto, en tanto, irán al Mundial Sub 20 de Indonesia que se jugará del 20 de mayo al 11 de junio.

En caso de empate en puntos en cualquier posición, la clasificación se determinará por los siguientes criterios en orden de mención: el resultado del enfrentamiento directo entre los empatados; diferencia de goles; cantidad de goles marcados; menor número de tarjetas rojas; menor número de tarjetas amarillas; y, por último, sorteo.

