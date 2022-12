Cuánto vale la cámara vintage que el Papu Gómez mostró durante la charla con el Kun Agüero y Messi

escuchar

Si existe alguien dentro de la selección argentina que mantiene el buen humor del grupo es Alejandro Darío Gómez Villaverde, mejor conocido como “Papu” Gómez. Tal es su sentido de la gracia que en medio del streaming que produjo Sergio Agüero y del que participó Lionel Messi, el futbolista del Sevilla de España enseñó su nueva adquisición, una cámara instantánea Mini 40, estilo Polaroid 1000.

En la previa a lo que será el encuentro entre Países Bajos este viernes por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, Agüero organizó una charla que se transmitió para más de 250.000 espectadores. Si bien se evitó algún tipo de referencia al partido del viernes 9, el objeto fotográfico que mostró Papu Gómez llamó la atención de sus colegas, quienes rápidamente comenzaron a reír.

El Papu Gómez le toma una fotografía al Kun Aguero en directo (Fuente: YouTube/Epic Momentos)

A modo de broma, Papu Gómez tomó una foto y se la enseñó a Agüero una vez impresa. Más tarde, esa misma cámara se convirtió en objeto de debate mediante las redes sociales, en donde se generó la duda acerca del precio de la misma. En nuestro país, ese mismo modelo cuesta unos U$S480, $80.000 al cambio oficial. La misma puede capturar imágenes en el momento e imprimirlas como instantáneas.

Una vez que el Papu Gómez mostró su “juguete”, el cual le sirve para registrar la intimidad de la selección argentina y guardar un recuerdo de ello, Agüero y Messi destacaron el corte de pelo del jugador del Sevilla, quien días atrás se peló y se quitó la barba por completo. Ese fue uno de los temas más referenciados en la charla que duró poco más de media hora. “Te pelaste mal, boludo”, expresó el exfutbolista. “Quisimos hacer un corte… ¿A quién me parezco?”, consultó el centrocampista.

Las respuestas no se hicieron esperar y una ola de espectadores contestaron la consulta del Papu Gómez. “Un rocho. El de El Transportador…”, dijo Agüero. Ante la negativa por parte de los usuarios que no adivinaron a quién se parecía, el jugador albiceleste enseñó de manera parcial la foto de un exjugador inglés. En ese instante, el ahora comentarista deportivo pronunció: “¿David Beckham?”. Acto seguido estalló de risa tras haber acertado.

El encuentro de Messi y Papu Gómez con Agüero mediante una emisión de streaming cosechó relevancia mediante las redes sociales, las cuales se hicieron eco de una serie de puntos que marcaron la charla. Tras las bromas hacia el centrocampista, el exjugador del club Independiente le reclamó en vivo a los integrantes de la selección argentina que lean los mensajes que envió mediante el grupo de WhatsApp que tienen en común.

Papu Gómez le tomó una imagen al Kun en medio de su charla con Lionel Messi (Fuente: YouTube/Epic Momentos)

“No sé si se acuerdan, en el chat del grupo mandé un banner gigante. Ni bola me dieron. Antes de empezar el mundial les mandé: ‘Alto banner preparo para llevar a Qatar’”, insistió Agüero mientras Messi y Papu Gómez mostraron caras de sorpresa y lanzaron una risa prudente. “Si se fijan en el chat, lo mandé, pasa que ustedes son los más giles”, reiteró el exfutbolista al tiempo que el capitán de la selección argentina le puso los puntos: “Lo que pasa es que vos estás al pedo y cuando te acordás, mandás una detrás de otra. Y no es así tampoco, escribís cuando tenés ganas”. De esta manera, los jugadores dejaron en claro la buena relación que existe entre ellos. A pesar de que no compartan el mismo espacio de juego, el lazo sigue intacto.

