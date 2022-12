Dibu Martínez estrenó un look bien argentino antes del duelo ante Australia por los octavos de final

escuchar

En la previa al partido entre la Argentina y Australia por los octavos de final del Mundial 2022, Emiliano “Dibu” Martínez sorprendió con un nuevo look alusivo a la selección. Según se vio en una imagen del entrenamiento de hoy, el futbolista del Aston Villa lució un corte de pelo en el que se puede observar la bandera argentina.

En la previa al primer cruce de la fase final, la expectativa es muy grande para los argentinos. Las victorias de la albiceleste ante México y Polonia levantaron la imagen que había quedado después del fallido debut ante Arabia Saudita e ilusionaron nuevamente a los hinchas.

En ese contexto, cada intervención de los jugadores del plantel genera mucha repercusión y no pasa desapercibida. Más allá de Lionel Messi, una de las figuras más queridas del equipo es la de Dibu Martínez. Desde la consagración en la Copa América 2021 con su recordada tanda de penales ante Colombia, el arquero se convirtió en uno de los favoritos del hincha.

Metido en ese rol, el guardameta personalizó su corte de pelo y le agregó un toque albiceleste. La imagen, que se difundió hoy en redes sociales, muestra que sobre la zona lateral izquierda de su cabello se tiñó unos pequeños mechones con los colores argentinos e incluso le sumó amarillo en el centro para que también esté presente el sol de la bandera.

El nuevo look de Emiliano "Dibu" Martínez Instagram

En la imagen, no solo está Dibu Martínez con su nuevo look, sino que adelante suyo se observa a Federico Gomes Gerth, arquero de 18 años. El guardameta se desempeña en Tigre y hasta el momento no realizó su debut en primera división. Sin embargo, Lionel Scaloni ya lo incluyó en distintas convocatorias y le dio roce a nivel profesional como parte de la selección argentina. El juvenil no está en la lista de convocados y tiene la particularidad de ser el único futbolista fuera de los 26 del plantel que viajó a Qatar, ya que el entrenador no utiliza sparrings en los entrenamientos.

Como era de esperarse, este detalle en el pelo del exarquero del Arsenal fue foco de comentarios y reacciones en las redes sociales, todos apoyaron a Martínez y su particular cambio de look.

Por otra parte, muchos usuarios también respondieron en broma que el arquero luce los colores de Boca en su cabeza. En un primer golpe de vista, el amarillo en el medio puede llegar a confundir y llevar a pensar eso; sin embargo, está claro que se trata de la bandera de Argentina.

El partido comenzará el sábado a las 16 horas. El ganador del cruce entre Argentina y Australia se medirá en cuartos de final ante la selección que se imponga entre Países Bajos y Estados Unidos. En el mismo lado del cuadro también se darán los siguientes cruces: Japón vs. Croacia y Brasil vs. Corea del Sur.

