Dónde va a jugar Lionel Messi: todo lo que se sabe sobre el futuro del argentino

El futuro de Lionel Messi, desde hace varios meses, es una incógnita. A los 35 años está intacto. En plenitud física y mental. Por lo que varios equipos sueñan con contar con él. Pero hasta el momento, hay una sola certeza: no continuará en París Saint Germain (PSG) en la próxima temporada. La noticia, que se preveía desde hace tiempo, fue confirmada por el propio DT del combinado parisino, Christophe Galtier, este jueves.

“Tuve el privilegio de entrenar al mejor futbolista de la historia. El sábado es su último partido en el Parque de los Príncipes y espero que sea bien recibido por todos los aficionados”, afirmó el entrenador en la previa de la última jornada de la Ligue 1, certamen en el cual PSG ya se consagró campeón. La relación de la Pulga con la institución francesa e inclusive con los hinchas, ya estaba rota. El detonante fue la eliminación tempranera de la Champions League 2022-23 a manos de Bayern Munich, en octavos de final. Poco importaron las brillantes estadísticas del argentino, que convirtió 21 goles y repartió 20 asistencias en 40 partidos disputados en la temporada.

“Se dijo mucho y se criticó mucho a Leo, pero ha hecho una buena temporada. Necesitaba adaptarse en su primer año y en su segundo estuvo notable. Creo que las críticas no son para nada justificadas. Con 35 años, habiendo sido el mejor en el Mundial, el balance es impresionante. Siempre estuvo al servicio del equipo”, ponderó Galtier, en defensa del rosarino y, en evidente desacuerdo con los silbidos y reproches constantes de la afición parisina en el Parque de los Príncipes y en el Camp des Loges, el centro de entrenamiento del club.

El objetivo grupal, más allá del título local (el noveno en las últimas 11 ediciones), era claro: ganar por primera vez el máximo certamen internacional de Europa a nivel clubes. Y lejos estuvo de cumplirse. Por este motivo, la salida de Lionel, uno de los principales apuntados del ‘fracaso’ era de esperarse. Y con esto confirmado, ahora surgen nuevas incógnitas: ¿Qué será de su futuro? ¿Regresará a Barcelona o desembarcará en una liga ‘exótica’? ¿La Premier League es una posibilidad real? Cuestiones que se irán resolviendo con el correr de las semanas.

Los clubes que pretenden contratar a Lionel Messi

Varios equipos buscan hacerse con los servicios del mejor jugador del mundo (a principios de este año fue catalogado como tal, según la FIFA, en la gala de los premios The Best). En primer lugar aparece Barcelona ya que, a pesar de la ineludible crisis financiera que atraviesa la institución, el presidente Joan Laporta sueña con que el astro argentino regrese a su casa, al club en el que hizo historia y rompió todo tipo de récords entre 2004 y 2021. Pero no es el único pretendiente.

En las últimas semanas, Lionel Messi estuvo en Barcelona y los hinchas pidieron por su regreso Twitter4

Al Hilal, el club más exitoso de Arabia Saudita (campeón actual de la liga saudí y finalista de la Liga de Campeones asiática), puso sobre la mesa una oferta difícil de rechazar: 363.000.000 de euros por campaña. Nueve veces más de lo que recibe en PSG. E incluso un salario mucho mayor al de Cristiano Ronaldo en otro club saudí, Al-Nassr (200.000.000 de euros por temporada). Hasta el momento, esa sería la única oferta concreta que llegó al entorno cercano de Messi.

En tanto, otro de los que suena con fuerza como posible nuevo destino de la Pulga es Inter de Miami, equipo presidido por David Beckham. La oferta sería de unos 53 millones de dólares por año durante cuatro temporadas. El diario francés L´Equipe afirma que la negociación podría tener varias partes: la franquicia de la Major League Soccer (MLS) adquiriría su ficha y lo daría a préstamo al Barsa durante algunos meses, aunque fuentes cercanas al elenco norteamericano desmienten ese posible trato. Por último, algunos clubes de la Premier League como Chelsea, Manchester City y Manchester United estarían interesados en contratarlo, aunque por el momento no serían más que sondeos.

Este año, David Beckham visitó el centro de entrenamiento de PSG y estuvo con Lionel Messi

arcelona y el sueño complicado de repatria a Messi

En los últimos días, Xavi Hernández, DT de Barcelona y compañero de Messi en la época más gloriosa del club catalán, se pronunció al respecto de un posible regreso del argentino: “Tengo relación de amistad con Leo, nos felicitamos cuando toca y él mira siempre el Barsa, y yo miro a Argentina y al PSG”, comentó, para luego afirmar: “Futbolísticamente creo que todavía nos podría ayudar muchísimo. Pero depende de él en un 99 por ciento”. Sin embargo, la realidad parece ser otra. A pesar de que, evidentemente, la última decisión la tiene el jugador, el conjunto catalán debe cumplir con una serie de requisitos económicos y legales para poder concretar el fichaje de Messi.

En primer lugar, necesita reducir su masa salarial en 200 millones de euros y, para ello, deberán lograr ventas millonarias y rebajas salariales importantes. Y aquí surge un gran problema, porque no todos los integrantes del plantel estarían dispuestos a achicar su sueldo para que el ‘10′ vuelva a vestir la camiseta blaugrana. Según informó Sport hace algunas semanas, Franck Kessié y Andreas Christensen son dos de los que se negarían a reducir sus pretensiones económicas, principalmente porque aún no cumplen un año de contrato y ya aceptaron cobrar menos de lo que les ofrecían en otros lugares con la única intención de jugar en Barcelona.

El presidente de Barcelona, Joan Laporta, sueña con repatriar a Lionel Messi LLUIS GENE - AFP

Luego, llega el tema de las salidas, que le darían una inyección anímica a la institución. Sergio Busquets y Jordi Alba, dos históricos de la institución, ya confirmaron que no continuarán vistiendo la camiseta blaugrana en la temporada 2023-24. Por otro lado, además de los mencionados Kessié y Christensen, hay otros 11 nombres que formarían parte de una ‘operación salida’ sin precedentes: Ferrán Torres, Raphinha, Ansu Fati, Eric García, Sergiño Dest, Pablo Torre, Samuel Umtiti (debe regresar de Lecce), Ez Abde (cedido en Osasuna), Clement Lenglet (a préstamo en Tottenham), Álex Collado (actualmente en Elche) y Nico González (hoy en Valencia).

Aún así, no todo se trata de salidas o bajas de salarios. La crisis es tan importante que hay que reducir gastos por todos los costados. Por este motivo, recientemente se anunció el cierre del canal de televisión del club Barsa TV a partir del próximo 30 de junio, medida que supondrá la salida de más de 150 trabajadores, todo con la intención de cumplir con las exigencias de LaLiga en materia del Fair Play financiero, condición sine qua non para poder avanzar con la llegada de Messi. La operación es, cuanto menos, compleja. Y más allá de la palabra de Xavi, el ‘trabajo sucio’ para concretar el regreso de Messi, debe hacerlo Barcelona.

