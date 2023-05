Cuántos títulos tiene Lionel Messi y cuántos Dani Alves: la carrera para ser el máximo ganador de la historia

escuchar

Lionel Messi se consagró campeón este sábado de la Ligue 1 de Francia 2022/23 con París Saint Germain (PSG) y logró el título número 43 en su carrera entre su club actual, Barcelona y la selección argentina. Así, quedó a solo tres vueltas olímpicas de Dani Alves, el máximo ganador de la historia del fútbol.

La situación actual del lateral derecho brasileño abre la puerta al rosarino a poder superarlo. El defensor de 40 años está inactivo porque sigue privado de su libertad en España a raíz de que está siendo investigado por la Justicia luego de que una joven de 23 años lo denunció por abuso sexual en un local bailable de Barcelona. Su futuro en el deporte es una incógnita no solo porque está en la etapa final de su carrera sino también porque, es difícil que un club lo contrate si logra salir de la cárcel.

Lionel Messi y Dani Alves ganaron más de 20 títulos juntos en Barcelona AP

El argentino logró tres títulos en la temporada 2022/23, entre ellos el Mundial Qatar 2022, y no puede sumar más porque su equipo no sigue en carrera en ninguna otra competencia. Teniendo en cuenta que su contrato con PSG culmina el 30 de junio y es muy probable que no continúe, los torneos que pueda ganar en los próximos meses dependerán de dónde siga su carrera, justamente. Con la selección argentina tampoco tiene ningún certamen en el corto plazo más allá de la Copa América a mediados de 2023. Sí disputará juegos amistosos y por las Eliminatorias al Mundial 2026.

Si Messi sigue su trayecto en Barcelona, por ejemplo, disputará LaLiga de España, la Copa del Rey, la Champions League 2023/24 y, también, la Supercopa de España porque el elenco culé dio la vuelta olímpica en el torneo local de este año. Es decir, tiene cuatro chances de ser campeón en un club que siempre apunta a ello.

Esta temporada Lionel Messi logró el Mundial Qatar 2022, el título más importante de su carrera Cnn

Los 43 títulos de Messi

El rosarino tiene tres estrellas con su actual equipo, 35 con Barcelona y cinco con la selección argentina, las últimas la Finalissima ante Italia en Wembley y el Mundial 2022. De sus coronaciones a nivel clubes se destacan tres mundiales de Clubes y supercopas de Europa, cuatro Champions League, una decena de ligas de España y dos Ligue 1 de Francia.

Selección argentina (5)

Mundial Sub 20 2005.

Juegos Olímpicos Beijing 2008.

Copa América 2021.

Finalissima 2022.

Mundial Qatar 2022.

Barcelona (35)

Mundial de Clubes 2010, 2012 y 2016 (3).

2010, 2012 y 2016 (3). Champions League 2006, 2009, 2011 y 2015 (4).

2006, 2009, 2011 y 2015 (4). Supercopa de Europa 2010, 2012 y 2016 (3).

2010, 2012 y 2016 (3). Liga de España 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019 (10).

2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019 (10). Copa del Rey 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021 (7).

2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021 (7). Supercopa de España 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2014, 2017 y 2019 (8).

París Saint Germain (3)

Ligue 1 2022 y 2023.

2022 y 2023. Supercopa de Francia 2022.

Los 46 títulos de Dani Alves

En el palmarés del brasileño sobresalen las tres Champions League más mundiales de Clubes y seis Ligas de España con Barcelona; las dos copas UEFA con Sevilla; los títulos de las ligas de Italia y Francia con Juventus y PSG, respectivamente; y a nivel selecciones con Brasil las copas América 2007 y 2019, la medalla dorada en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y el Mundial Sub 20 2003. En el inicio de su trayectoria consiguió tres estrellas con Bahía.

En el lugar que menos coronaciones tuvo Alves fue en San Pablo porque solo festejó en 2021 en el Torneo Paulista.

En su segunda etapa en Barcelona no celebró, siendo la única vez en una institución de la que se fue sin dar vueltas olímpicas. En el primer ciclo en el equipo blaugrana, en tanto, había sumado 22 títulos junto a Messi.

Dani Alves ganó dos copas América con Brasil, entre las 46 que levantó en toda su carrera AP

LA NACION