Dónde ver Carlos Alcaraz vs. Laslo Djere, por la segunda rueda del Argentina Open 2023

El gran día en el ATP 250 de Buenos Aires llegó: este miércoles debuta Carlos Alcaraz, el número 2 del ranking mundial y principal atracción del campeonato porteño en el que es el máximo favorito a quedarse con el título por sobre rivales como Cameron Norrie, Lorenzo Musetti y Diego Schwartzman. Por ser el mejor sembrado del cuadro principal, su primer partido corresponde a la segunda rueda y enfrenta al serbio Laslo Djere quien en su primer encuentro eliminó al italiano Fabio Fognini por un doble 6-4.

Según la programación de la tercera jornada del Argentina Open, el español se presenta en el último turno. Es decir, sale a la cancha del mítico escenario de Palermo que lleva el nombre de Guillermo Vilas no antes de las 20. El inicio de su juego depende de cuánto se extiende el que previamente protagonizan Camilo Ugo Carabelli vs. Dusan Lajovic.

El partido se puede ver en vivo por TyC Sports y su plataforma digital TyC Sports Play. Flow, DGO y Telecentro Play son alternativas para sintonizar el canal deportivo, aunque se requiere ser cliente del cableoperador.

El posible camino de Alcaraz al título

En caso de vencer a Laslo Djere, en cuartos de final el rival de Alcaraz puede ser Carabelli o Lajovic. El balcánico eliminó en la primera etapa a Sebastián Báez, recientemente campeón del Córdoba Open y uno de los favoritos a campeón del ATP 250 de Buenos Aires.

En semifinales, el joven español cuenta con Schwartzman y Francisco Cerúndolo como potenciales oponentes mientras que de avanzar a la definición del otro lado de la red puede tener a Norrie o Musetti.

El cuadro de octavos de final del Argentina Open, con Carlos Alcaraz

Sus expectativas en Buenos Aires

En diálogo con LA NACION en su llegada a la Argentina, Alcaraz aseguró que será difícil conseguir el trofeo luego de tantos meses sin actividad: “Este será mi primer torneo desde París-Bercy. Ya han pasado casi cuatro meses, pero cuando entro en el court siempre pienso en ganar, en no especular. Sé que no va a ser fácil después de tanto tiempo sin jugar al máximo nivel, pero he venido unos días antes para entrenar con jugadores buenos e ir tomando ese ritmo”.

Además, el nacido en El Palmar habló sobre lo rápido que logró cumplir el sueño de ganar un Grand Slam y consagrarse en lo más alto del ranking ATP: “La verdad es que el cielo llegó mucho más rápido de lo que pensaba. Digo que he tocado el cielo con las manos, pero en base a los resultados. A lo mejor no llegué en cuanto al nivel o de otros aspectos. En definitiva, tengo que seguir creciendo en otros aspectos, como jugador, como persona, es importante crecer en todos los ámbitos. Ya he escalado al cielo, pero tengo que seguir madurando. Los mejores de la historia del tenis, como Rafa (Nadal), Roger (Federer) y Novak (Djokovic), nunca se han estancado y han ido mejorando con el tiempo. Espero dar esos pequeños saltos y mejorar mi tenis, a nivel físico y a nivel mental”.

Ningún jugador en la historia disputó el Argentina Open siendo N° 1 y el español pudo haber sido el primero en más de dos décadas, pero Novak Djokovic lo superó en las semanas previas. Sin embargo, ingresó en la lista de tenistas que alguna vez estuvieron en el pedestal y se presentaron en Buenos Aires: Rafael Nadal lo jugó en 2005 siendo 48°, en 2015 siendo 4° y fue campeón y en 2016 estando 5°; Marcelo Ríos en 2001 siendo 22° del ranking; Carlos Moyá en ocho oportunidades con el 4° puesto como máxima ubicación; y Juan Carlos Ferrero, entrenador de Alcaraz, en cinco ocasiones y en la posición 18ª como más destacada.

Carlos Alcaraz es la gran atracción del ATP 250 de Buenos Aires Argentina Open

La temporada 2022 de Alcaraz

El año pasado Carlos Alcaraz tuvo una marca de 57 victorias -14 de esos partidos los ganó ante rivales top 10- y 13 derrotas con las que ganó cinco certámenes y rompió un sinfín de récords. El primero de ellos fue el ATP 500 de Río de Janeiro siendo el más joven de la historia de la serie desde 2009 en lograrlo. Luego, se llevó el ATP 500 de Barcelona y se impuso en los Masters 1000 de Miami y Madrid. Por último, conquistó el US Open 2022 y se convirtió en el jugador de menos edad en ganarlo desde que Pete Sampras se coronó en 1990 con 19 años. Teniendo en cuenta todos los Grand Slams, superó a Nadal, quien en 2005 festejó en Roland Garros también con 19 primaveras.

Con la obtención del último Major de la temporada, el 12 de septiembre pasado llegó al N° 1 del ranking mundial y batió otra marca: dio el salto más grande del escalafón hacia el liderazgo en 50 años de vigencia del mismo porque arrancó el año en el 32° puesto.

Alcaraz no pudo jugar el Masters ATP Finals de Turín a fines de 2022 por un desgarro en la zona abdominal, pero igualmente terminó la temporada anterior como el N° 1 del mundo gracias a que Rafael Nadal y Stefanos Tsitsipas no aprovecharon la ocasión para sobrepasarlo. Con 19 años y 214 días al 5 de diciembre, fecha en la que se cerró el calendario anterior, se convirtió en el jugador más joven en acabar una temporada en el primer puesto del escalafón desde que se instauró en 1973. Quebró la marca de Lleyton Hewitt, quien tenía 20 años y 275 días cuando en 2001 terminó la temporada en lo más alto.

Además, el tenista nacido en El Palmar se convirtió en el 18° líder del ranking al cierre de un calendario y el primero por fuera del Big Four desde 2003 cuando lo consiguió el estadounidense Andy Roddick. Entre medio tuvieron ese privilegio Novak Djokovic siete veces, Roger Federer y Nadal en cinco cada uno y Andy Murray en una ocasión.

