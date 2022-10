¿Dybala se pierde el Mundial? Los números de ‘La Joya’ en Roma y por qué no llegaría a la Copa del Mundo

A algo más de un mes para que comience el Mundial, Paulo Dybala sufrió una grave lesión muscular en la victoria de su equipo, Roma, por 2-1 ante Lecce el último fin de semana, en un compromiso correspondiente a la fecha 9 de la Serie A. El argentino sintió un ‘pinchazo’ al momento de ejecutar el penal que puso el 2-1 definitivo a los 48′ y fue reemplazado inmediatamente por su entrenador, José Mourinho. Este miércoles se realizó los estudios médicos correspondientes y los resultados no fueron positivos: tiene un desgarro en el bíceps femoral izquierdo, lo que prácticamente lo marginaría de la Copa del Mundo: se estiman de cuatro a ocho semanas de recuperación.

Previo a la lesión del domingo ‘La Joya’ atravesaba un momento excelente vistiendo la camiseta del combinado de la capital italiana. Mourinho armó un plantel que gira en torno a él. Es protagonista y se pone el equipo al hombro en los momentos complicados. ‘Mou’ ya había anticipado que la gravedad de la lesión dejaría al argentino fuera de las canchas por bastante tiempo: “¿Cómo está Dybala? Digo mal para no decir muy mal, pero me temo que es más malo que malo. Creo que no estará con la Roma hasta 2023″, expresó en la última conferencia de prensa.

El cordobés lleva siete goles y dos asistencias en 11 partidos disputados (795 minutos) desde su llegada en el último mercado de pases.

Paulo Dybala deja el campo de juego ante Lecce y ya advierte la gravedad de su lesión Silvia Lore - Getty Images Europe

Según trascendió, el cuerpo técnico de la selección argentina, encabezado por Lionel Scaloni, optaría por incluirlo en la prelista de 35 futbolistas que debe entregar ante la FIFA el próximo 21 de octubre. La intención sería esperar por su recuperación hasta último momento, ya que lo consideran una pieza clave en el plantel que disputará la próxima Copa del Mundo. La lesión será evaluada y tratada día a día por médicos del club y, a su vez, monitoreada por el cuerpo médico de la albiceleste.

Con la camiseta de la selección argentina disputó un total de 34 partidos .

disputó un total de . Convirtió tres goles .

. Repartió seis asistencias .

. Fue parte del plantel que disputó el último Mundial de Rusia 2018, aunque solo disputó 22 minutos en la derrota 3-0 ante Croacia.

El momento de la lesión de Paulo Dybala

