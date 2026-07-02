EEUU venció 2-0 a Bosnia and Herzegovina, por el Mundial 2026

El encuentro se disputó el 1 de julio de 2026 a las 21.00 en el San Francisco Bay Area Stadium, bajo la atenta mirada del árbitro Raphael Claus. En un compromiso correspondiente a los 16avos de final del Mundial, EEUU logró sellar su clasificación a la siguiente instancia tras superar con solvencia a Bosnia and Herzegovina.

El desarrollo del encuentro

El primer golpe de la noche llegó a los 45 minutos, cuando Folarin, Balogun marcó el primer gol para EEUU. Ya en la segunda mitad, el equipo estadounidense debió reajustar sus piezas debido a que Folarin, Balogun recibió una tarjeta roja directa a los 63 minutos tras una falta grave. Sin embargo, a los 82 minutos, Malik, Tillman amplió la ventaja para sellar el 2-0 definitivo. En cuanto a lo táctico, EEUU se paró con un esquema 433, mientras que Bosnia and Herzegovina optó por un 532 que no logró contener los avances locales.

Cambios y gestión de banco

Los entrenadores buscaron variantes para alterar el curso del juego. A los 51 minutos, Bosnia and Herzegovina realizó tres modificaciones, destacándose el ingreso de Ermin, Mahmic por el lesionado Edin, Dzeko. Por su parte, EEUU, pese a la inferioridad numérica en el tramo final, refrescó sus líneas con los ingresos de Sebastian, Berhalter, Ricardo, Pepi y Giovanni, Reyna sobre el cierre del partido.

Análisis estadístico

Las cifras finales reflejan un partido disputado, donde Bosnia and Herzegovina tuvo una mayor posesión del balón con un 51,6% frente al 48,4% de EEUU. No obstante, la efectividad estuvo del lado estadounidense: